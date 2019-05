Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, cu Keanu Reeves si Halle Berry in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american cu incasari de peste 55 de milioane de dolari, devansand astfel „Avengers: Endgame”, potrivit news.ro.Cel de-al treilea film al francizei…

- Keanu Reeves revine pe marile ecrane in interpretarea deja legendarului personaj de actiune si isi asteapta fanii in aceasta seara la Action Night, unde va putea fi vizionat in avanpremiera absoluta,...

- 'Avengers: Endgame' va infrunta in acest weekend un inamic real la box office-ul american prin lansarea pe marile ecrane a noului film 'John Wick: Chapter 3 - Parabellum', al treilea din celebra saga cu asasini si care ameninta sa puna capat suprematiei supereroilor in cinematografe,…

- Cea de-a treia parte a celebrei francize il gasește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua situatie la limita imposibilului: viața lui costa acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armata de vanatori de recompense neobosiți este pe urmele lui. Dupa uciderea unui membru al…

- ”John Wick 3: Parabellum”, cea de-a treia parte a celebrei francize, il gasește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua noua situatie la limita imposibilului: viața lui costa acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armata de vanatori de recompense

- ”John Wick 3: Parabellum”, cea de-a treia parte a celebrei francize, il gasește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua noua situatie la limita imposibilului: viața lui costa acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armata de vanatori de recompense neobosiți este pe urmele…

- Actrița americana Halle Berry și-a rupt trei coaste pe platourile de filmare ale lungmetrajului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", in care joaca alaturi de Keanu Reeves, insa spune ca ea considera rana drept o "insigna de onoare", potrivit contactmusic.net.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Actorul Keanu Reeves s-a antrenat din greu pentru rolul pe care il interpreteaza in cel de-al treilea film din seria John Wick. Starul hollywoodian Keanu Reeves, in varsta de 54 de ani, a depus toate eforturile pentru ca rolul pe care il joaca in pelicula respectiva sa-i iasa perfect. Pentru a fi…