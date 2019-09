Stiri pe aceeasi tema

- Ce sa pui in muraturi pentru a ramane tari și gustoase la iarna. Secretul gospodinelor adevarate. Muraturile sunt nelipsite din camara gospodinelor adevarate. Pentru un borcan cu bunatați gustoase trebuie sa știi un mic secret.

- Cercetarile in casa groazei au inceput acum o luna si se pare ca nici pana acum anchetatorii nu s-ar fi lamurit cate fete ar fi chinuit Gheorghe Dinca in casa lui. Cert e ca acea casa a groazei ascunde indicii clare care s-ar putea sa-l arunce, ani buni, dupa gratii, pe monstrul din Caracal.

- Terapia Vampir sau PRP (Plathelet rich plasma), așa cum este cunoscuta in termeni medicali, este o terapie extrem de discutata și de ceruta, la nivel mondial. PRP este o procedura minim invaziva care presupune injectarea la nivelul pielii a plasmei imbogațite in trombocite (propriul dumneavoastra sange…

- Liverpool a cucerit Supercupa Europei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Chelsea cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Besiktas Park din Istanbul, intr-un meci in care scorul a fost 1-1...

- La Editura ”Caiete Silvane” in Colecția ”Roman”, cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj a aparut volumul ”Nu te lasa!” – Artemiu Vanca. Autorul s-a nascut in anul 1936, in satul Banisor, judetul Salaj. Este de profesie inginer si locuieste in Bucuresti. A scris si a publicat:…

- Flavia, o femeie de 50 de ani, se mandreste cu aspectul sau, ori de cate ori are ocazia. Oamenii din jur ii spun mereu ca pare mult mai tanara decat este in realitate, iar cand ea le spune secretul, majoritatea o fac "nebuna"!

- Cristina Șișcanu le-a facut o surpriza celor care o urmaresc pe rețelele de socializare și a publicat o fotografie de pe vremea copilariei. Fotografia o infațișeaza pe jurnalista așa cum era cu foarte mulți ani in urma. Vedeta este aproape de nerecunoscut fața de cum arata acum. "Mama mi-a trimis o…

- Un secret neașteptat a ieșit la iveala, la distanța de ani buni de la dispariția celebrei avocate Elodia Ghinescu. In timp ce toata lumea iși concentra atenția asupra locurilor in care s-ar fi putut face nevazuta, ceva mai puțin obișnuit se petrecea intr-o micuța localitate din județul Argeș.