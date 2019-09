Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (6 WTA) va juca împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova (39 WTA), în turul al doilea al turneului Premier Mandatory de la Beijing. Rusoaica a învins-o în trei seturi pe americanca Bernarda Pera (81 WTA), venita din calificari, scor 5-7, 6-2, 6-4.Alexandrova…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) s-a calificat in turul II la Beijing dupa victoria categorica reușita contra suedezei Rebecca Peterson (24 de ani, 53 WTA), scor 6-1, 6-1, informeaza gsp.ro. Meciul a fost presarat și cu momente mai dificile, dar nu din pricina jocului. Simona a ridicat vocea și s-a certat…

- Simona Halep, locul 6 WTA, a debutat cu dreptul, in aceasta dimineața, in cadrul turneului de la Beijing.Contanțeanca s-a impus categoric in primul meci de la China Open, dupa ce a dispus de suedeza Rebecca Peterson (24 de ani, 53 WTA), scor 6-1, 6-1. In setul secund, Simona a reacționat nervos, dupa…

- Halep (28 ani), care saptamâna trecuta a fost nevoita sa se retraga din turneul de la Wuhan, din cauza unor probleme la spate, s-a impus în fata scandinavei (24 ani, 53 WTA) dupa o ora si 12 minute. Românca nu si-a pierdut niciodata serviciul, salvând 5 mingi de…

- Simona Halep (6 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului Premier Mandatory din Beijing (China), duminica dimineața, dupa ce a trecut de suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), scor 6-1, 6-1, informeaza Mediafax.Halep a revenit pe teren la patru zile dupa abandonul in optimile de finala ale…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 WTA, a fost eliminata, sambata, in primul tur al turneului de la Beijing, la care participa si Simona Halep potrivit news.roPliskova a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko, numarul 74 mondial si beneficiara de wild card, scor 7-5, 3-6, 7-5.…

- Simona Halep a ales sa-și serbeze cei 28 de ani pe care ii implinește vineri pe Marele Zid chinezesc. Insoțita de staff, dar și de prietenul sau, Toni Iuruc, Simona a petrecut cateva ore pe impozanta construcție asiatica. Simona a ”carat” pe Marele Zid și o sticla de șampanie, pe care a desfacut-o,…

- Simona Halep, care implinește vineri 28 de ani, a ajuns azi la Beijing pentru turneul China Open (30 septembrie - 6 octombrie). Fostul lider mondial spera sa se recupereze pana la disputarea primul meci, dupa problemele lombare care au determinat-o sa abandoneze in meciul cu Elena Ribakina, disputat…