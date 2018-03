Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost invinsa in semifinala Indian Wells de Naomi Osaka, iar acest lucru a atras asupra ei multe critici, chiar din partea lui Patrick McEnroe și Chris Evert, doi dintre cei mai cunoscuți tenismeni. Chris Evert și Patrick McEnroe au declarat ca prestația Simonei Halep a fost…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a pierdut, în aceasta dimineața, cu scorul de 6-3, 6-0, în fața japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA. Halep a fost învinsa categoric, dupa doar o ora și cinci…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a invațat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de facut pentru a ajunge in finala Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina…

- Eliminarea danezei Caroline Wozniacki in optimi la Indian Wells ii asigura Simonei Halep primul loc WTA pentru o perioada mai lunga, ce se va adauga celor 19 saptamani pe care le va implini, luni, cand va fi publicata noua ierarhie mondiala.Simona Halep are acum un avans de 685 de puncte WTA,…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Jucatoarea noastra s-a impus in fața croatei Petra Martici (51 WTA) dupa un meci spectaculos de trei seturi, 6-4, 6-7 (5), 6-3. ...

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Simona Halep a avut nevoie de un alt meci de 3 seturi pentru a obține o victorie la Indian Wells! In fața locului 51 mondial, croata Petra Martici, Halep a debutat cu un set caștigat la 4. A urmat un set doi in care Martici a condus cu 5-2, dar a fost nevoie de tie-break pentru a se stabili invingatoarea.…

- Simona Halep a acordat un interviu postului de televiziune Tennis Channel, dupa ce s-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells, dupa victoria in doua seturi, 7-5, 6-1 in fata chinezoaicei de pe locul 55 WTA, Qiang Wang.

- Simona Halep are un parcurs de excepție la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells. Locul 1 WTA tocmai s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory, iar șansele sa ajunga și mai sus sunt foarte mari.

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Simona Halep a oferit mai multe…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.In primul set…

- Liderul mondial Simona Halep si Caroline Dolehide, din SUA, aflata pe locul 165 in clasamentul mondial de tenis, se intalnesc in turul trei al turneului de la Indian Wells.Partida a fost programata in noaptea de duminica, 11 martie, spre luni, 12 martie, de la ora 1.00, fiind transmisa in direct de…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- INDIAN WELLS 2018. Maria Sarapova, fost numar 1 mondial si dubla castigatoare la Indian Wells, a pierdut cu 6-4, 6-4, spre stupoarea generala, rusoaica fiind una dintre atractiile competitiei. "As fi vrut sa fac mai multe aici, nu doar pentru ca am castigat de doua ori trofeul", a spus dezamagita…

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Simona Halep se afla pe primul loc al clasamentului WTA inainte de startul turneului "Premier Mandatory" de la Indian Wells, jucatoarea noastra adunand pana acum 18 saptamani pe cea mai inalta pozitie a ierarhiei.

- Gest fabulos al Simonei Halep. Liderul mondial a luat o decizie de ultima, urmand sa participe la un eveniment special chiar inaintea turneului de la Indian Wells. Numarul unu mondial va fi pe terenul de tenis pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva autismului.Citeste si: Momente fabuloase…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Simona Halep va participa la turneul de la Indian Wells, in perioada 7-18 martie, prima competitie la care va participa dupa abandonul de dinaintea semifinalei de la Doha, cand ar fi trebuit sa joace contra Garbinei Muguruza.

- Simona Halep a revenit, luni, pe primul loc în clasamentul mondial al tenisului feminin, detronând-o pe Caroline Wozniacki.Astfel, în urmatoarele 3 saptamâni, poziția româncei din fruntea clasamentului WTA este pusa în pericol tot Wozniacki, însa…

- Halep are un avans confortabil fata de urmaritoarele sale, iar singura care o poate depasi la Indian Wells este Caroline Wozniacki. Presiunea va fi insa tot pe daneza, care are de aparat mai multe puncte decat Simona la acel turneu. Muguruza, ocupanta locului 3, se afla la aproximativ 2.000…

- Vești extraordinare despre Simona Halep! Constanțeanca revine de saptamana viitoare pe primul loc mondial și recuperarea ei decurge bine, astfel ca va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), dupa cum a anunțat antrenorul Andrei Pavel.Anunțul confirma așteptarile finalistei de…

- Simona Halep a cedat dupa un start de 2018 care a epuizat-o din punct de vedere fizic. Romanca a luat o pauza inainte de revenirea pe teren la Indian Wells (5-18 martie).Simona Halep e o jucatoare formidabila, dar fragila. De cand a ajuns in elita tenisului feminin, constanteanca a fost nevoita,…

- Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: ”Nu ma intereseaza”. Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase în semifinale, și a ținut sa le mulțumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Simona Halep a ratat sansa de a redeveni numarul 1 in tenisul mondial, desi nu a pierdut nici macar un set in turneul de la Doha! Mai mult decat atat, ea s-a calificat in aceasta seara in semifinale, dar a abandonat imediat dupa victorie. In ciuda succesului aparent facil, 6-0, 6-4, evolutia…

- Simona Halep, numarul 2 WTA, a facut unele dezvaluiri despre obiceiurile ei, inaintea partidelor. Halep a spus care sunt si a precizat ca este foarte tipicara si ca doar antrenorul are voie sa se atinga de geanta ei sau de rachete inainte de a intra pe teren. A

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Patronul de la FCSB a reactionat dur la scurt timp dupa ce Simona Halep si-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA in finala de la Australian Open. Gigi Becali a facut declaratii transante. Va reamintim ca romanca noastra a fost invinsa de tenismena daneza Caroline Wozniacki intr-un meci extrem de tensionat…

- Infruntare indirecta la Melbourne intre numerele 1 mondial- lidera istorica, Serena Williams, cu lidera la zi a clasamentului mondial, Simona Halep.Adversara Simonei din turul 4 al turneului turneului...

- Chris Evert (63 de ani), castigatoare a 18 titluri de Mare Slem, o vede favorita pe Simona Halep (26 de ani) la castigarea editiei din acest a Australian Open. Fosta mare campioana din Statele Unite ale Americii este convinsa ca actualul numar 1 mondial și-a revenit dupa ce anul trecut a pierdut finala…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a transmis un mesaj dur pretendentelor care se lupta pentru primul loc în clasamentul WTA, ocupat acum de Simona Halep.Într-un interviu acordat recent pentru revista Vogue, Williams a vorbit despre revenirea ei…

- In august 2013, Simona Halep o invinge pe deținatoarea titlului de la Wimbledon, Marion Bartoli, scor 3-6, 6-4, 6-1, in turul II la Cincinnati. Imediat dupa finalul meciului, jucatoarea de 28 de ani din Franța face un anunț șoc: ”Partida contra lui Halep a fost ultima din cariera.”