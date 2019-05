Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roma din cauza unei accidentari la mana. Astfel, Kiki Bertens este prima semifinalista a turneului de la Roma. Kiki Bertens trece printr-o perioada foarte buna, olandeza reusind sa castige turneul de la Madrid, dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep. …

- Dupa ce a castigat titlul cu PAOK Salonic, primul dupa 34 de ani, antrenorul roman Razvan Lucescu a reușit, sambata seara, eventul, cucerind si Cupa Greciei. PAOK a invins-o in finala de la Atena pe AEK, 1-0, dupa golul marcat de Akpom in finalul primei reprize, potrivit Mediafax.Este primul…

- Dintre romance, Mihaela Buzarnescu a coborat doua pozitii si este pe 31, cu 1.525 de puncte. In top 100 se afla si Sorana Cirstea – locul 93, 659 de puncte si Irina-Camelia Begu – locul 96, 639 de puncte. Ambele se mentin pe pozitiile de saptamana trecuta. Jucatoarele din Romania aflate in intervalul…

- Irina Begu o intalnește azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Kristina Mladenovic ➤ Meciul dintre Begu și Mladenovic incepe in jurul orei 16.00 ➤ Begu - Mladenovic este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- WTA a anunțat clasamentul "Power Index", clasament care presupune rezultatele inregistrate pe zgura in ultimii patru ani. Halep este lider detașat in acest clasament, ocupand locul 1 cu 4090,5 puncte. Pe locul doi se afla Kiki Bertens cu 2059,25 de puncte, informeaza sport.ro.Citește și: …

- Simona Halep nu se afla, inca, pe lista cu jucatoarele care vor participa la Turneul Campioanelor. Daca s-ar lua in calcul punctele stranse pana acum, Simona ar fi in afara competiției care se va organiza in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie. In premiera, turneul va avea loc la Shenzhen. In ultimii…

- ​Simona Halep are revenit oficial pe locul 2 în clasamentul WTA, jucatoarea noastra aflându-se la 1433 de puncte în urma liderului Naomi Osaka. România mai are doar trei jucatoare în TOP 100 WTA: Halep (2), Buzarnescu (29) și Begu (72).Jucatoare din România în…