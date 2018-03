Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu și Mirel Radoi au scris istorie in Arabia Saudita la Al Hilal. Acum poate veni vremea unui nou antrenor roman! Ciprian Panait e la un pas sa semneze cu gruparea saudita, de aceasta data ca "principal" la prima echipa. Tehnicianul de 41 de ani este in prezent la Al Batin, echipa pe care…

- Simona Halep a fost eliminata in semifinale la Indian Wells, dupa o infrangere categorica (3-6, 0-6 cu Naomi Osaka), insa liderul mondial a avut momente in care a aratat cel mai bun tenis al sau. WTA a ales drept lovitura zilei un punct superb reusit de Simona in primul set, cand era condusa cu 4-3.Vezi…

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Simona Halep a reușit lovitura zilei in meciul disputat contra croatei Petra Martici, numarul 51 WTA, caștigat in 3 seturi 6-4, 6-7, 6-3. Vantul puternic de la Indian Wells le-a pus probleme ambelor jucatoare, iar la finalul partidei Simona a recunoscut ca acesta a fost principalul motiv pentru care…

- UPDATE Inceput perfect pentru Simona! Halep conduce cu 1-0, dupa ce a caștigat pe serviciul croatei.Simona Halep, locul I WTA, joaca, de la aceasta ora, impotriva croatei Petra Martici, locul 51 WTA, in sferturile de finala la Indian Wells. Meciul e al doilea de pe arena centrala. Simona…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-QIANG WANG INDIAN WELLS 2018 Click aici pentru a vedea meciul Simona Halep - Qiang Wang Meciul incepe la ora 20.00 si este primul al zilei de marti la turneul californian. Astfel, Simona Halep ar putea deveni prima jucatoare calificata in sferturile…

- Consiliul Europei, care monitorizeaza situatia drepturilor omului si a statului de drept pe continent, se confrunta joi cu o criza de finantare, in conditiile in care Rusia a intarziat plata contributiei la bugetul organizatiei, relateaza dpa.Moscova este nemultumita de faptul ca delegatii…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Contractul semnat de Simona Halep cu Nike reprezinta o adevarata lovitura de imagine și pentru gigantul american. Celebra ompanie nu a mai avut niciun lider WTA sub contract de la Serena Williams, care a fost prima in ierarhia clasamentului mondial in doua randuri, intre februarie 2013 și ianuarie…

- Al doilea sportiv din Rusia a fost testat pozitiv la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, in urma unui control antidoping. Cazul vine ca o lovitura majora pentru sperantele unuie natiuni de a-si castiga statutul olimpic si a trage linie dupa ani cu multe scandaluri de dopaj, informeaza…

- Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a dat publicitatii luni noul clasament, iar Romania are patru reprezentante in Top 40: Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea și, aflata in premiera in acest top - revelația Mihaela Buzarnescu.

- Simona Halep se va intoarce pe primul loc al ierarhiei mondiale, dar vestile bune nu se opresc aici. Chiar daca a spus "pas" turneului din acest an de la Dubai din cauza accidentarii la piciorul drept, viitorul lider WTA a primit o propunere foarte, foarte interesanta din partea organizatorilor competitiei…

- Sotul fostei jucatoare de tenis Arantxei Sanchez Vicario, Josep Santacana, a intentat divortul si a cerut custodia celor doi copii. El a plecat din casa de la Miami, luand toate bunurile fostei sportive, inclusiv trofeele castigate de-a lungul carierei.Josep Santacana a cerut custodia totala…

- Fostul numar 1 mondial, Maria Sarapova dar si finalista de anul trecut de la US Open, Madison Keys, au anuntat ca se retrag de la turneul Premierde la Dubai, dotat cu premii in valoare de 733,900 de dolari, ce va debuta saptamana viitoare, au anuntat, joi, organizatorii competitiei. De 5…

- Simona Halep a anuntat, chiar daca nu cu subiect si predicat, dar mesajul este destul de clar, ca a semnat un contract de sponosrizare cu Nike. Valoarea acestui acrod s-ar ridicat la 2 milioane de euro.

- Simona Halep a ajuns la un acord cu Nike, iar Tennis World USA scrie ca romanca va incasa peste doua milioane de dolari pe an, cu 800.000 de dolari mai mult decat primea de la Adidas. Simona Halep și Adidas au incheiat contractul la finalul anului 2017, dupa ce firma de echipament sportiv…

- Simona Halep a ajuns la un acord cu Nike, cel mai important brand de echipament sportiv din lume, anuntul oficial urmand a veni peste cateva zile. Este o lovitura importanta data de sportiva noastra, care va face astfel un pas in fata dupa despartirea de Adidas. Cel mai probabil, oficializarea…

- Dupa indelungi cautari, Simona Halep, locul 2 WTA, pare sa se fi ințeles in cele din urma cu un nou sponsor tehnic. Romanca ar fi ajuns la un acord cu Nike, de departe cel mai important brand de echipament sportiv, iar un anunț oficial ar urma sa fie facut peste cateva zile, anunța TV Telekom Sport.…

- Jelena Ostapenko, letona care a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros de anul trecut, a vorbit despre cum acea victorie i-a schimbat complet traiectoria carierei. "Dupa ce am caștigat Roland Garros, mi s-a schimbat toata viața, sunt mult mai populara in Letonia și oriunde merg sa joc.…

- HOROSCOP 5-11 FEBRUARIE 2018. Aspectele sunt pozitive pentru majoritatea zodiilor, insa doar una are sorți de izbanda! Afla care e zodua care da lovitura in plan financiar, saptamana aceasta!

- Tenismanul elvetian Roger Federer a castigat Open-ul Australiei, reusind sa-si adauge in palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei.Roger Federer, favorit 2, l-a invins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, anunța News.ro. La 36 de ani,…

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Finala de la Australian Open reprezinta pentru Simona Halep, pe langa sansa de a castiga primul turneu de Grand Slam din cariera, si posibilitatea de a castiga un premiu urias si a se distanta in fruntea clasamentului WTA. Dupa calificarea in ultimul act al competitiei de la Melbourne, tenismena…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Simona Halep se afla in fața meciului carierei! Romanca și Caroline Wozniacki au ajuns in ultimul act al turneului de la Melbourne, dupa meciuri chinuitoare. Au salvat mingi de meci, Halep chiar de doua ori, cu Davis, și cu Kerber. In plus, Simona a purtat cu ea in aceste aproape doua saptamani și…

- Ilie Nastase a avut o inteventie la televizine de stiri, unde a vorbit despre performanta Simonei Halep de a se califica in finala de la Australian Open. Printre cele spuse, tenismenul a spus a declarat ca este pentru prima data cand Simona Halep a intalnit o jucatoare puternica și care nu a cedat usor.

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, joi dimineata, la DigiSport, ca Simona Halep a reusit meciul carierei cu Angelique Kerber, care i-a adus calificarea in finala la Australian Open. „A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Fostul mare tenismen Ilie Nastase a declarat la Antena 3 ca acesta a fost meciul carierei lui Halep: "Dramatic.…

- SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a...

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Ilie Nastase a reacționat, spunand intr-o intervenție…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manânce. Antrenorul Darren Cahill a postat pe Twitter o fotografie cu eleva lui, la scurt timp dupa meci. „Sunt foarte mândru de tine, Simo”, a scris antrenorul.…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins o pe americanca Lauren Davis cu 4 6, 6 4, 15 13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Imaginea cu Simona Halep care strange punctul si se uita undeva in tribuna dupa fiecare moment dificil pe care il trece cu bine a devenit familiara pentru toti cei care ii urmaresc meciurile.

- Simona Halep incasa un milion de eruo pe an de la Adidas si ar pretinde doua milioane de euro pe an pentru a semna cu noul sponsor. S-a discutat despre negocieri cu Nike, Lacoste, K-Swiss, dar, din cate se pare, discutii mai avansate ar fi cu Asics, o companie japoneza. AUSTRALIAN OPEN 2018.…

- Ana Bogdan, locul 107 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Kristina Mladenovic (Franta), locul 11 WTA si cap de serie numarul 11, calificandu-se in premiera in mansa secunda a Australian Open, la a doua participare pe tabloul principal de la Melbourne.Bogdan s-a impus intr-o ora…

- Athletic Club Bilbao si FC Viitorul au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat, luni, gruparea patronata de Gheorghe Hagi. Ganea va semna pe trei sezoane cu Athletic Club Bilbao (2018/2019, 2019/2020…

- Simona Halep se pregatește pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Insa liderul mondial a dat o lovitura de imagine și și-a facunt cont pe cea mai importanta rețea de socializare din China.

- Simona Halep a dat lovitura la inceput de an! Romanca a castigat turneul de la Shenzen, dupa ce a invins-o cu 6-1, 2-6, 6-0 in finala pe Katerina Siniakova. Pentru trofeul de la Shenzen, Simona Halep va incasa 163.260 de dolari si va primi 280 de puncte WTA. Cu victoria de la Shenzen, Halep si-a confirmat…

- Simona Halep vrea sa-si indeplineasca marele vis, dupa ce a devenit lider mondial. Romanca vrea sa castige un Grand Slam.Iar fosta mare jucatoare Mary Pierce este de parere ca Simona va izbuti acest lucru in 2018, la Roland Garros. Citeste si: Darren Cahill, atac devastator la adresa…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Simona Halep a disputat un turneu demonstrativ in perioada 23-24 decembrie, care a avut o miza financiara uriasa! Halep si-a asigurat un cec in valoare de 800.000 de dolari dupa ce s-a impus la Hua Hin (Thailanda), scor 6-2, 6-3 in finala cu Karolina Pliskova din Cehia.

- Moș Craciun a venit cu un cadoul substanțial pentru Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA. Pentru cele doua victorii obținute la turneul demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda, sportiva din Constanța primit o suma uriașa de bani.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat categoric turneul demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda, ultimul din acest an. Romanca a participat la turneu pe 23 și 24 decembrie, iar dupa aceste doua zile a...