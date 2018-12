Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial, Simona Halep, va debuta in noul sezon la Sydney, competitie de categorie Premier, programata intre 7 si 12 ianuarie. Astfel, sportiva din Romania este singura jucatoare din Top 15 WTA care nu va juca in prima saptamana, intre 31 decembrie si 6 ianuarie.

- Simona Halep s-a intors luni, 22 octombrie, in Romania: ”Inca simt dureri la spate. Voi lua o vacanta mai lunga dupa aceasta accidentare, dar in acelasi timp voi face si tratament”. ”Este exclus sa ma operez, am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani, voi merge acasa și voi face multa gimnastica și fizioterapie.…

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data când jucatoarea de tenis din România câstiga acest trofeu.