- Dupa ce a ajuns pana in semifinale la Indian Wells, Simona Halep si-a marit avansul fata de urmaritoare, acum daneza Caroline Wozniacki aflandu-se la 860 de puncte in urma Simonei. Jucatoarea noastra a bifat saptamana cu numarul 19 in fruntea ierarhiei mondiale.

- Japoneza Naomi Osaka (44 WTA) a castigat in aceasta seara primul titlu din cariera, impunandu-se in turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Osaka a invins-o fara drept de apel in finala pe rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa un meci care a durat doar o ora si 11 minute. Japoneza…

- Simona Halep a fost invinsa in semifinala Indian Wells de Naomi Osaka, iar acest lucru a atras asupra ei multe critici, chiar din partea lui Patrick McEnroe și Chris Evert, doi dintre cei mai cunoscuți tenismeni. Chris Evert și Patrick McEnroe au declarat ca prestația Simonei Halep a fost…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat, dupa infrangerea suferita in semifinalele turneului de la Indian Wells, ca nu a fost pregatita pentru partida cu Naomi Osaka si ca si-a pierdut concentrarea in mod inexplicabil, de la scorul de 3-4, scrie realitatea.net.

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat, dupa semifinala pierduta fara drept de apel la Indian Wells, ca nu doreste sa distruga lucrurile bune realizate la turneul californian din cauza unui meci nereusit. "Lucrul cel mai important este ca am jucat semifinale…

- Infrangerea categorica de vineri noapte in fața lui Naomi Osaka (3-6, 0-6) , in semifinalele turneului de la Indian Wells, nu este singura corecție drastica suferita de liderul WTA in ultimii ani. Libertatea a intocmit o lista cu cele mai severe eșecuri suferite de Simona Halep de cand e in top 10 WTA…

- Legendele tenisului mondial au criticat-o pe Simona Halep pentru jocul prestat in semifinala pierduta la Indian Wells in fața lui Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. Chris Evert și Patrick McEnroe au comentat meciul Simonei la postul de televiziune ESPN și n-au lasat sa treaca neobservate greșelile copilarești…

- Simona Halep (locul 1 WTA) a incercat sa explice infrangerea drastica suferita in semifinalele de la Indian Wells (scor 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka). Liderul mondial a precizat ca momentul decisiv al partidei a fost cel din game-ul sapte, cand a ratat o minge de break, iar apoi si-a pierdut serviciul. "Nu…

- Simona Halep a fost eliminata in semifinalele turneului de la Indian Wells de japoneza Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. Simona a inceput greu meciul, dar dupa șase game-uri scorul era 3-3, iar pe serviciul asiaticii jucatoarea noastra avea 30-0. Osaka a revenit și de acolo totul s-a rupt. Darren Cahill a…

- Japoneza [1] impresioneaza printr-un joc in forta, bazat pe servicii devastatoare (este deja pe locul 8 in topul all-time al jucatoareler care au transformat mingea intr-o racheta, lovind-o cu 201 km la ora/2016, la US Open) – deloc surprinzator, gandindu-ma la inalțimea sa (1,80 m); are un stil de…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Simona Halep ar putea lua un avans si mai consistent fata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in clasamentul mondial, in timp ce premiul incasat de…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a invațat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de facut pentru a ajunge in finala Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina…

- Simona Halep mai are doua hopuri pana la un nou trofeu la Indian Wells, al doilea din cariera și din ultimii trei ani. Liderul mondial s-a calificat ieri in careul de ași al turneului Premier Mandatory din Statele Unite ale Americii, acolo unde va avea un meci foarte greu cu revelația acestui sezon…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- "Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica", a declarat romanca Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, pentru Marca, ziarul spaniol numind-o pe romanca "regina tenisului". Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep…

- Intrebata cat de importanta a fost figura lui Ion Tiriac in cariera sa la nivel de profesionisti, Simona Halep a raspuns: "Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucatoare puternica.…

- Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecuta pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro, și o va intalni in etapa urmatoare pe Naomi Osaka.

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in fata croatei Petra Martici, in sferturile de finala de la Indian Wells, ca jucatoarele au evoluat in conditii dificile din cazua vantului puternic care a batut in orasul californian si a glumit, spunand ca nu stie cum a castigat. "A fost…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Simona Halep a primit o veste incredibila, miercuri dimineața. Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Simona Halep este sigura ca va ramane numarul 1 mondial dupa Indian Wells, datorita…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Simona Halep a oferit mai multe…

- Wozniacki, care spera sa castige aceasta competitie pentru a o putea detrona pe Simona Halep din fotoliul de lider al clasamentului mondial, a suferit al doilea esec consecutiv in fata Dariei Kasatkina. Rusoaica o invinsese pe daneza si luna trecuta, in sferturile de finala ale turneului de la Sankt…

- Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care gazda emisiunii i-a adresat-o. Halep a fost intrebata daca noul statut de lider mondial ii confera mai multe drepturi in echipa, in…

- Pentru Maria Sharapova participarea la editia din acest an de la Indian Wells (Premier Mandatory) a insemnat disputarea unui singur meci, jucatoarea din Rusia fiind invinsa din doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA).

- Maria Sharapova a fost eliminata de la Indian Wells. Rusoaica a ajuns ciuca batailor in circuitul WTA. Deși are statut de superstar in tenisul mondial, ”Masha” nu reușește sa lege victoriile, iar despre turnee caștigate – nici vorba. Sharapova, 30 ani, 41 WTA, a fost invinsa, in aceasta dimineața, in…

- Romania, in picaj la rugby. ”Stejarii” au ajuns pe locul 17 in clasamentul mondial Nationala de rugby a Romaniei a mai coborat un loc in ierarhia mondiala ajungand pe pozitia a 17-a, desi sambata a invins Rusia, in etapa a 3-a din REIC 2018. Conform clasamentului World Rugby, ”Stejarii”, care au incheiat…

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Halep are un avans confortabil fata de urmaritoarele sale, iar singura care o poate depasi la Indian Wells este Caroline Wozniacki. Presiunea va fi insa tot pe daneza, care are de aparat mai multe puncte decat Simona la acel turneu. Muguruza, ocupanta locului 3, se afla la aproximativ 2.000…

- Simona Halep va urca luni, din nou, pe locul 1 WTA. Iar asta nu este singura veste buna despre sportiva din Romania. Halep va reveni pe teren la Indian Wells (7-18 martie), turneu care va fi transmis IN DIRECT la Digi Sport.

- Dezvaluiri incredibile ale celei mai in forma jucatoare de tenis din Romania. Aceasta a devoalat faptul ca i s-a propus sa faca mai multe blaturi in schimbul unor sume de bani. Mihaela Buzarnescu a fost abordata pentru a tranti meciuri. Romanca ajunsa pe locul 43 in ierarhia WTA dupa un an 2017 de…

- "Tragem sa castigam cu 5-0 !" promite Sorana Cirstea sa faca uitata absența Simonei de la Fed Cup. "Sper sa castigam grupa si apoi sa ajungem pana in finala Cupei Federatiei" mizeaza Segarceanu pe echipa.

- Simona Halep a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, dar nu va juca. Site-ul doartenis.ro scrie ca Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open. Toți apropiații Simonei au sfatuit-o…

- Naomi Osaka, japoneza pe care a invins-o luni Simona Halep la Australian Open calificandu-se in sferturile de finala ale turneului, este foarte talentata, dar sta foarte prost la capitolul munca și tactica, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, explicand de ce sportiva din Romania…

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (74 WTA) s-au intrecut in declarații magulitoare dupa meciul maraton de 3 ore și 45 de minute, incheiat cu victoria Simonei, scor 4-6, 6-4, 15-13. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu Naomi Osaka (72 WTA). "Acum am energie, am ganduri bune, sunt bine.…