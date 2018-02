Stiri pe aceeasi tema

- Calificata in semifinalele turneului WTA de la Doha, Simona Halep a trebuit sa se retraga din turneu din cauza unei accidentari la picior. Dupa ce a efectuat un RMN, rezultatele au aratat ca jucatoarea noastra ar avea tendinita și lichid la al patrulea deget de la un picior, urmand sa lipseasca…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha din cauza unei accidentari la picior. Pe finalul partidei cu Bellis, inaintea ultimului game, Simona a cerut ajutorul lui Andrei Pavel, care a venit la scaunul acesteia, iar numarul 2 WTA s-a plans ca are dureri la picior. ”Ma doare”, a spus Simona…

- Simona Halep a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha, ca i-a fost greu sa-si pastreze concentrarea pana la final, in partida cu americanca de 18 ani Catherine Bellis, castigata cu 6-0, 6-4. „Sunt foarte multumita de modul in care joc. Este un sentiment…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) s-a calificat ieri in semifinalele turneului de la Doha, dupa ce a invins-o pe americanca Catherine Cartan Bellis (18 ani, locul 48 WTA). Romanca o va infrunta sambata pe Garbine Muguruza (24 de ani, locul 4 WTA) pentru un loc in finala. Iberica a trecut ieri cu…

- Simona Halep (2 WTA) are trei finale pierdute: doua la French Open in 2014 si in 2017, plus cea de la Australian Open in 2018. Totusi, constanteanca de 26 de ani se poate consola cu faptul ca e cea mai constanta jucatoare din circuitul feminin.

- "Ma bucur ca am revenit la Doha si am jucat in fata voastra. Sunt fericita ca am putut castiga acest meci, era cu adevarat important. Nu sunt intr-o stare perfecta, dar sunt aproape. Trebuie sa fiu increzatoare ca totul va fi ok in turul urmator, in urmatoarele meciuri. Am facut un turneu…

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Românca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca în turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Înca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, în cadrul…

- Simona Halep a sarit peste meciurile Romaniei la Fed Cup din dorinta de a se reface dupa Australian Open. Romanca a plecat luni spre Orientul Mijlociu, fara a avea certitudinea ca poate evolua in Qatar Total Open 2018.

- Simona Halep a facut anunțul așteptat de toți fanii de la Doha. Romanca de pe locul 2 WTA a specificat la conferința de presa ca va juca in turneul din Qatar. ”Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit…

- Simona Halep a luat o pauza de la 27 ianuarie, atunci cand a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki. Teoretic, ea ar trebui sa evolueze la Qatar Total Open (12-17 februarie), insa prezenta ei pe teren e, deocamdata, sub semnul intrebarii.

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Primele teste oficiale din 2018 in calendarul MotoGP au luat sfarsit astazi, pe circuitul de la Sepang. La capatul a trei zile in care ochii au fost atintiti pe evolutia pilotilor de uzina de la principalele trei echipe din mondial, Honda, Yamaha si Ducati, rezultatele finale par sa multumeasca…

- Dupa ce si-a revazut fiica, la aeroport, tatal Simonei Halep a facut mai multe declaratii jurnalistilor, in timp ce impingea, cu mare greutate, caruciorul cu bagaje. „Simona a trecut peste ce s-a intamplat, nu mai e nicio problema, totul e ok. Asteptam FED Cup, apoi celelalte Grand Slem-uri. Dupa meci,…

- Simona Halep a pierdut sambata finala Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu daneza Caroline Wozniacki. Jucatoarea noastra a revenit astazi in Romania și a oferit primele declarații dupa finala Australian Open, vorbind despre și accidentare. Totuși, Simona a refuzat sa dea prea multe declarații, petrecand…

- Simona Halep a fost dusa la spital și e pe perfuzii. Tenismena a început sa se simta rau dupa finala de la Australian Open unde a fost înfrânta de adversara sa, Caroline Wozniacki. Conform primelor informații, Simona Halep ar fi avut probleme cu tensiunea și a ajuns…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- AUSTRALIAN OPEN 2018."Nu este usor sa vorbesc acum, dupa meciul pierdut. Dar trebuie sa incep prin a-i transmite felicitari lui Caroline Wozniacki pentru performanta reusita. De asemenea, felicitari tatalui tau, care a facut din tine o castigatoare de turneu de Mare Slem. A fost un turneu…

- Simona Halep (26 de ani) a pierdut finala de la Australian Open, la capatul unul meci dramatic disputat impotriva danezei Caroline Wozniacki (27 de ani), scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Dupa aceasta infrangere, sportiva noastra a ajuns la cea de-a treia finala de Mare Șlem pierduta in cariera, dupa cele de…

- Nici a treia oara nu a fost cu noroc pentru Simona Halep. In ciuda unui efort remarcabil si a unei reveniri superbe in setul decisiv, constanteanca de 26 de ani a fost invinsa in finala de la Australian Open. "Nu e usor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline, a jucat minunat pe toata…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta sambata, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Se anunta un meci exploziv, in joc fiind nu numai un trofeu de Mare Slem, pe care nici…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Germana Angelique Kerber a declarat, joi, ca a facut tot ce a putut pentru a fructifica una dintre cele doua mingi de meci avute in meciul cu Simona Halep, din semifinalele AusOpen, dar romanca a jucat prea bine si astfel le-a ratat.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, potrivit…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat, in premiera, in finala turneului Australian Open. In semifinale, campioana noastra a trecut de Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, scor 6-3, 4-6, 9-7.

- Simona Halep a reusit sa o invinga pe Angelique Kerber dupa un meci de infarct. Tenismena noastra a marturisit ca nu i-a fost usor sa castige si a stiut inca dinainte de a intra in teren ca va fi o partida grea.

- Simona Halep a obtinut o victorie dramatica in semifinala de la Australian Open cu Angelique Kerber, impunandu-se dupa un thriller de 3 ore, scor 6-3, 4-6, 9-7. La interviul de pe teren de dupa meci, Simona a analizat victoria incredibila reusita in fata lui Kerber, anticipand ca va avea parte de un…

- Simona Halep, jucatoarea de tenis numarul unu a lumii, a impresionat, luni, in 'optimile' de finala de la Australian Open: la 48 de ore dupa ce a castigat meciul cu cele mai multe game-uri din istoria intrecerilor feminine de la Oepn-ul Vesel, romanca a dominat-o pe tanara si puernica Naomi Osaka…

- Simona Halep, liderul WTA și principala favorita a competiției, a reușit sa acceada in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne. Constanțeanca „a fluierat” in fața japonezei Osaka și merge pentru a treia oara in cariera in aceasta faza a intrecerii de la Antipozi.

- Simona Halep este in culmea fericirii, dupa ce a mai inscris o victorie de exceptie la Australian Open. La cateva minute, dupa ce s-a impus in fata lui Naomi Osaka, tenismena romanca a oferit un interviu. Printre marturirisile facute, Simona Halep i-a multumit antrenorului ei, Darren Cahill, pentru…

- Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe Su-Wei Hsieh (Taiwan), locul 88 WTA, dupa o partidia de doua ore si opt minute, in optimi. Hsieh le eliminase anterior pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 35 WTA si cap…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, Simona Halep, a declarat, joi, dupa calificarea in runda a treia a turneului Australian Open ca a simtit durere la glezna in meciul cu Eugenie Bouchard, dar nu s-a gandit la acest lucru.

- Johanna Konta (10 WTA) și Garbine Muguruza (3 WTA) au fost eliminate in turul secund de la Australian Open. Johanna Konta a pierdut in fața americancei de 23 de ani, Barnanda Pera (123 WTA), scor 4-6, 5-7, in primul meci al zilei de pe terenul numarul 2. Simona Halep ar fi putut da peste britanica in…

- Simona Halep incasa un milion de eruo pe an de la Adidas si ar pretinde doua milioane de euro pe an pentru a semna cu noul sponsor. S-a discutat despre negocieri cu Nike, Lacoste, K-Swiss, dar, din cate se pare, discutii mai avansate ar fi cu Asics, o companie japoneza. AUSTRALIAN OPEN 2018.…

- Simona Halep a afirmat ca nu crede ca are ceva rupt la glezna stanga. Simona Halep, acuzata de RASISM la Australian Open 2018. Declaratii SCANDALOASE facuta de ROMANCA "Am simtit o pternica durere pe teren, dar nu am avut timp sa vad ce am. Am fcaut un dus, am facut stretching si am…

- Fostul tenisman german Boris Becker a declarat ca absenta americancei Serena Williams ofera oportunitatea aparitiei unui nou superstar in tenisul feminin.Williams a cucerit anul trecut la Melbourne al 23-lea Grand Slam din palmaresul sau, dar sezonul sau s-a incheiat la scurt timp, dupa ce…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- Simona Halep joaca incepand de saptamana viitoare la openul australian, primul turneu de grand slam din 2018. Romanca este lider mondial in ierarhia WTA, dar nu si favorita la castigarea Australian Open, considera casele de pariuri online.Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine…

- Garbine Muguruza, aflata pe locul al treilea in ierarhia feminina, s-a accidentat la coapsa dreapta in cursul meciului castigat miercuri, cu 6-3, 7-6 (8/6) in fata olandezei Kiki Bertens, in optimile de finala.La finalul partidei, iberica i-a anuntat pe organizatorii turneului de la Sydney…

- Garbine Muguruza spune ca Simona Halep va pierde in scurt timp primul loc. Garbine Muguruza, una dintre sportivele ce incearca sa o detroneze pe Simona Halep in clasamentul WTA, spune ca jucatoarea noastra va pierde in scurt timp locul intai mondial.Muguruza nu crede in continuitatea Simonei…

- Simona Halep a declarat, sambata seara, la finalul galei in care a fost desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017, ca și-a dorit foarte mult sa ajunga pe locul 1 mondial, dar e conștienta ca de acum inainte va trebui sa munceasca și mai mult."A fost un an foarte, foarte…