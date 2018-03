Stiri pe aceeasi tema

- Simon Halep a pierdut in turul III in turneul de la Miami in fața polonezei Agnieszka Radwanska. Halep a pierdut meciul in trei seturi.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL dat de liderul PSD Citește și: Daniel Zamfir provoaca CUTREMUR:…

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Peste doar cateva ore, romanca aflata in varful clasamentului mondial va intra pe teren, pentru infruntarea din turul 3 al turneului american, cea cu poloneza Agnieszka Radwanska. Meciul dintre Halep si adversara sa, aflata pe locul 32 WTA, ar urma sa inceapa in jurul orei 19. Este al doilea meci al…

- Cele doua sportive au mai fost adversare de zece ori, scorul general al confruntarilor fiind 5-5. Ultima data, la Cincinnati, in 2016, invingatoare a fost Halep, scor 7-5, 6-1. Meciul va fi al doilea de pe terenul principal, dupa confruntarea de pe tabloul masculin Alexander Zverev – Danil Medvedev,…

- Monica Niculescu s-a impus in minimum de seturi in fața slovacei Magdalena Rybarikova, jucatoare ce se afla in acest moment pe locul 18 in clasamentul WTA, scor 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat o ora și 36 de minute. Romanca a continuat seria evoluțiilor bune din ultima vreme, dominandu-și…

- Prima parte a sezonului Ligii Nationale de baschet masculin se apropie de sfarsit. In week-end vor avea loc partidele ultimei etape, dar in afara de aceasta runda finala, mai sunt cateva restante, care vor fi rezolvate pana vineri. De pilda, una dintre ele s-a disputat aseara (UBT Cluj – Steaua 84-68),…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Pentru CSU Suceava meciul din etapa a XXIII-a a Ligii Nationale de handbal masculin cu CSM Fagaras era unul capital, gazdele infruntand o contracandidata din play-out. Spectatorii au fost prezenti in tribunele salii „Dumitru Bernicu”, ca de obicei, jucatorii au fost montati, ca de obicei, atmosfera…

- Meciul international de rugby Romania – Belgia, disputat sambata la pranz, pe stadionul „Gloria”, in campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, a adus in tribunele arenei din Crang o asistenta numeroasa. In jur de 2.000 de suporteri, localnici, dar si din judetele invecinate, au venit…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a obtinut calificarea in turneul play off al Ligii 1, realizand aceasta performanta pentru al treilea an la rand. Sambata, In ultima etapa din sezonul regulat, tanara echipa a lui Gica Hagi a jucat pe terenul formatiei Poli Iasi, meciul fiind decisiv pentru ambele adversare…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a câștigat rapid meciul cu jucatoarea americana Catherine Bellis, 6-0, 6-4. Halep a câștigat meciul într-o ora si 22 de minute în fata unei adversare de 18 ani, locul 48 în clasamentul WTA. Primul…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) s-a calificat ieri in semifinalele turneului de la Doha, dupa ce a invins-o pe americanca Catherine Cartan Bellis (18 ani, locul 48 WTA). Romanca o va infrunta sambata pe Garbine Muguruza (24 de ani, locul 4 WTA) pentru un loc in finala. Iberica a trecut ieri cu…

- Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat in sferturi la turneul de la Doha, dupa ce a trecut in doua seturi de Anastasija Sevastova, locul 15 WTA, scor 6-4, 6-3. Game-ul final a fost unul extrem de disputat, Simona avand nevoie de patru mingi de meci pentru a inchide partida. Ultimul punct a fost unul…

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, a beneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 14. Oricum, Niculescu era pe punctual de a castiga meciul, dupa ce a revenit spectaculos. A pierdut primul set, dar nu a cedat. S-a calificat in oprimile Qatar…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, luni, dupa ce a intrecut-o pe ucraineanca Lesia Turenko in doua seturi, cu 7-5, 6-4. Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa joace la egal meciul FCSB, deoarece daca ar face acest lucru formatia sa ar pierde cu siguranta. “Tot timpul, cand joci in deplasare, daca nu pierzi, e un rezultat bun, dar daca mergem cu gandul sa jucam la egal vom…

- Elvetianul Roger Federer a declarat, duminica, dupa ce a castigat turneul Australian Open, al 20-lea sau trofeu de Grand Slam, ca acest succes este un vis devenit realitate. Federer s-a emotionat si a plans la ceremonia de decernare a trofeului.“A fost o zi lunga. Cand este programat seara,…

- Roger Federer a caștigat al șaselea trofeu Australian Open , in Melbourne și la al 20-lea titlu de Grand Slam din cariera sa la varsta de 36 de ani. Elvetianul l-a invins in finala, in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, pe croatul Marin Cilic. Meciul a durat trei ore și doua minute, informeaza …

- Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16 saptamani, adversara ei de sambata urmand a fi noul lider WTA.

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- HALEP - WOZNIACKI LIVE VIDEO. Urmareste aici meciul anului ! Simona Halep si Caroline Wozniacki se vor intalni sambata, 27 ianuarie, de la 10:30, ora Romaniei, in finala Australian Open 2018. Inainte de acest meci, ternismena romanca pare sa aiba un mare avantaj, chiar daca daneza o conduce la intalnirile…

- Sportiva romanca in varsta de 26 de ani se pregatește pentru unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei sale, cel de sambata, cu prietena Serenei Williams, daneza Caroline Wozniacki. Dupa cum știm, romanca noastra, numarul 1 mondial in tenisul feminin, a invins-o astazi, intr-un meci dramatic,…

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…

- Numarul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare în sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta au debutat cu dreptul, astazi, in faza semifinala a Ligii 1, castigand meciul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, scor 93 67, 45 44 la pauza.Primul meci din 2018 si prima victorie in Faza Semifinala a Ligii de Baschet Masculin, BC Athletic Constanta 93…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in optimile de finala de la Australian Open. Meciul va avea loc luni, nu mai devreme…

- Simona Halep a invins-o pe Lauren Davis dupa un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat in optimile Australian Open. Romanca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la...

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Dupa meci, in care a alergat 4,5 kilometri, Simona Halep a declarat ca se simte epuizata, dar ca este fericita ca a caștigat.…

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sa se califice în turul al treilea al primului Grand Slam din an, Australian Open.Românca a reușit sa o învinga pe Yulia Putintseva în turul doi, în trei seturi, cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.Cu toate ca primul…

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA, s-a calificat dramatic in turul II la Australian Open, dupa un meci de doua ore cu Zarina Diyas, locul 60 WTA, scor 5-7, 6-4, 6-3. In turul doi, Cirstea se va duela cu cehoaica Lucie Safarova, a 29-a favorita a turneului. Sorana a inceput bine meciul și a condus cu 2-0,…

- CSM Volei Alba Blaj a reusit o noua victorie. A castigat in fata formatiei poloneze Developres SkyRes Rzeszow, cu scorul de 3-0 (25-19, 27-25, 25-17). Meciul s-a desfasurat in Polonia, joi, in etapa a doua din Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana Romaniei s-a impus dupa o ora si 20…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) continua forma de vis pe care o traverseaza in ultima vreme. Romanca s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului WTA de la Hobart. Buzarnescu (57 WTA) s-a impus in duelul de azi cu Alison Riske (89), scor 7-6 (7-5), 6-1, la capatul unui meci care a durat…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, favorita numarul 4 a turneului WTA de la Sydney, a fost eliminata din primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 7-5, de poloneza Agnieszka Radwanska, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a câstigat turneul WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, învingând-o sâmbata în finala pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu un categoric 6-2, 6-1. Meciul a durat numai o ora si sapte minute.…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Romanca a defilat in prima semifinala a competitiei din China disputata impotriva Irinei Begu si s-a impus cu 6-1 in primul set dupa doar 39 de minute. In actul secund, Irina Begu a fost condusa cu 2-1, dar a reusit sa revina in meci…

- Simona Halep s-a calificat, ieri, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, gratie victoriei in doua seturi cu Aryna Sabalenka (73 WTA), scor 6-2, 6-2. Simona Halep va juca pentru un loc in finala cu Irina Begu. Simona Halep a dominat autoritar meciul cu Aryna Sabalenka si s-a impus lejer, cu un…

- Simona Halep a dominat autoritar meciul cu Aryna Sabalenka si s-a impus lejer, cu un dublu 6-2. Romanca nu a intampinat probleme in fata unei jucatoare pe care a infruntat-o pentru prima oara in circuitul WTA si a incheiat meciul dupa doar o ora de joc. Irina Begu, in semifinalele turneului…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca joi in sferturile turneului de la Shenzen, China. Prima care intra in scena este Irina Begu. Romanca, locul 43 WTA, se va duela de la ora 06:00, ora Romaniei, cu Timea Babos, locul 55 WTA. Cele doua jucatoare s-au mai duelat de trei ori, Begu caștigand de doua ori.…

- Sorana Cirstea (37 WTA) va juca in primul tur al turneului WTA de la Brisbane impotriva americancei Jennifer Brady (65 WTA), jucatoare venita din calificari. Romanca va juca luni dimineața, in al doilea meci programat pe Terenul 2, dupa ora 04:30, ora Romaniei. Va fi primul meci pe care cele doua jucatoare…