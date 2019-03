Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, sambata, la plecarea in SUA pentru turneele de la Indian Wells si Miami, ca isi doreste si sa castige si un Grand Slam si Fed Cup, insa mai mult ar vrea trofeul cu echipa de Cupa Federatiei.Read also: Alexandru David (FC Dinamo) da asigurari…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat sambata, inainte sa plece spre SUA pentru turneele de la Indian Wells si Miami, ca este hotarata sa castige si un Grand Slam si Fed Cup, insa ca mai mult și-ar...

- Jucatoarea Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, sambata, la plecarea in SUA pentru turneele de la Indian Wells si Miami, ca isi doreste si sa castige si un Grand Slam si Fed Cup, insa mai mult ar vrea trofeul cu echipa de Cupa Federatiei.

- Simona Halep a plecat, sambata dimineata, in SUA, acolo unde va participa in perioada urmatoare la Indian Wells si Miami Open, turnee de categorie Premier Mandatory. Numarul doi WTA nu si-a fixat un obiectiv clar pentru cele doua competitii, insa a precizat ca prioritar in acest an este trofeul FedCup.…

- Simona Halep a ajuns anul trecut pana in semifinale si are de aparat 350 de puncte WTA la Indian Wells. Simona Halep, eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Dubai: 6-4, 4-6, 2-6 cu Belinda Bencic Apoi, incepand cu 18 martie, Simona Halep va concura in turneul de la Miami,…

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava inaintea intalnirii cu Cehia din primul tur al Grupei Mondiale, ca nu e usor, dar nici imposibil ca reprezentantele tarii noastre sa castige actuala editie a Fed Cup.…

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava inaintea intalnirii cu Cehia din primul tur al Grupei Mondiale, ca nu e usor, dar nici imposibil ca

- Simona Halep se pregatește sa plece alaturi de echipa Romaniei la Ostrava, acolo unde sportivele noastre vor juca in fața reprezentantelor Cehiei, in Fed Cup.Dupa caștigarea primului turneu de Grand Slam din cariera, fostul lider WTA are un alt vis pentru 2019. Citește și: Dezamagire…