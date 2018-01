Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, miercuri, dupa ora 06.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, in sferturile de finala ale Australian Open.Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt meci din sferturile…

- Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt meci din sferturile feminine, Angelique Kerber (Germania), locul 16 WTA si cap de serie 21 - Madison Keys (SUA), locul 20 WTA si cap de serie numarul 17. Va urma, dupa ora 04.00, meciul din sferturile masculine,…

- Simona Halep vrea sa renunțe la un turneu important, din cauza accidentarii la glezna. Simona Halep s-a calificat en fanfare in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, dupa ce a spulberat-o pe Naomi Osaka, scor 6-3, 6-2, dar sportiva noastra este sacaita in continuare de accidentarea la…

- Organizatorii turneului australian au stabilit ora meciului dintre Simona Halep si Karolina Pliskova. Cele doua tenismene se vor infrunta pentru un loc in semifinale, miercuri, pe Rod Laver Arena, nu mai devreme de ora 06:00, scrie prosport.ro

- Simona Halep s-a calificat ieri in "sferturi" la Australian Open, dupa 6-3, 6-2 cu Naomi Osaka, și urmeaza sa o infrunte, miercuri, pe Karolina Pliskova. Liderul mondial a vorbit despre felul in care s-a schimbat și despre urmarile pozitive asupra jocului și rezultatelor. Un turneu, cel de la Melbourne,…

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala la Melbourne. Karolina Pliskova va fi adversara romancei in turul urmator. Tatal sportive a spus ca durerile persista, dar ca liderul WTA se va ridica la pretentiile publicului…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Cap de serie numarul sase, Karolina Pliskova s-a calificat, luni, in sferturile de la Australian Open, dupa ce a invins-o pe compatrioata Barbora Strycova (favorita numarul 20). Pliskova va lupta pentru un loc in semifinale cu Simona Halep (1 WTA si principala favorita a intrecerii de la Antipozi).

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open, dupa ce a trecut de Barbora Strycova, locul 24 WTA, scor 6-7, 6-3, 6-2. (Detalii aici) Pliskova o va intalni pe Simona Halep, miercuri, organizatorii urmand sa anunțe ora de disputare. Simona Halep, locul 1 WTA, a vorbit dupa…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Australian Open, egalând cea mai buna performanța a sa la acest turneu. Pe lânga miza depașirii performanței, Simona Halep mai are și alte doua obiective la acest turneu: câștigarea primului turneu de Mare Șlem al carieriei…

- Numarul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare în sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala ale Australian Open, dupa victoria în doua seturi, 6-3, 6-2 în fața sportivei din Japonia, Naomi Osaka, locul 72 mondial, egalându-și astfel cea mai buna performanța realizata la Melbourne. Naomi Osaka a deschis meciul cu…

- Simona Halep a caștigat lejer in fața japonezei Naomi Osaka, in ciuda accidentarii de la glezna, care inca o chinuie pe romanca. Liderul mondial s-a calificat in sferturile turneului de la Melbourne, dupa o victorie in doua seturi, scor 6-3, 6-2."A fost un meci excelent, am jucat bine cel…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat in aceasta dimineața programul meciurilor urmatoare la Melbourne. Duelul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca maine dimineața, dupa ora Romaniei 08:00. Partida e programata sa fie a patra pe arena "Margaret Court", dupa doua doua dueluri de dublu…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Maine vor continua meciurile din turul II de la Australian Open. In aceasta zi de concurs vom avea trei sportive ce vor juca. Cele mai mari emotii vor fi pentru Simona Halep, aceasta urmand sa joace cu Eugenie Boucahrd. Duelul va avea loc in sesiunea de seara, adica la ora 10:00, ora Romaniei si…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga, care…

- Meci extrem de dificil pentru Simona Halep in turul I de la Australian Open. Dupa ce a defilat in China, liderul WTA a avut probleme uriașe in duelul cu puștoaica de 17 ani din Australia, Destanee Aiava. Liderul WTA s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 6-1, in urma unui meci in care, pe langa Aiava, Halep…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Fostul tenisman german Boris Becker a declarat ca absenta americancei Serena Williams ofera oportunitatea aparitiei unui nou superstar in tenisul feminin.Williams a cucerit anul trecut la Melbourne al 23-lea Grand Slam din palmaresul sau, dar sezonul sau s-a incheiat la scurt timp, dupa ce…

- Simona Halep, printre vedete de cinema. Thor, Spiderman și Ant-Man, alaturi de Simo la Melbourne. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) se afla la Melbourne, unde se pregatește pentru debutul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Profitand de o pauza, Simona Halep și antrenorul Andrei…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- John McEnroe spune ca șansele Simonei Halep la cucerirea trofeului de la Australian Open țin de rapiditatea covorului de la Melbourne. In saptamana de dinainte de Australian Open previziunile sunt la moda. Daca de pe tabloul masculin mulți dintre experți il aleg pe Roger Federer, la feminin nimeni nu…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki.Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina…

- Simona Halep a ajuns de cateva zile in Australia și a inceput deja pregatirile intense pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. In aceasta dimineața, liderul din clasamentul WTA s-a antrenat alaturi de Darren Cahill pe Rod Laver Arena. Turneul de la Australian Open se va desfașura in perioada 15-30…

- Incep emotiile pentru Simona Halep. Liderul mondial se pregatestede primul turneu de Grand Slam al anului. Este pentru prima oara cand Simona porneste ca principala favorita la un turneu de Grand Slam, asa ca asteptarile legate de Australian Open sunt unele foarte mari. Pregatirile pentru acest turneu…

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a castigat inainte de Craciun, turneul demonstrativ de la Hua Tin (Thailanda). In primul meci, Simona a invins-o cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat…

- Halep a invins-o pe Pliskova in finala din Thailanda Cea mai buna jucatoare a lumii a demonstrat ca se afla intr-o forma de zile mari și așteapta cu incredere startului sezonului: Simon Halep – Karolina Pliskova 6-2, 6-3. Sportiva din Constanța s-a impus fara emoții și în finala…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3.Halep a aratat aceeasi seriozitate, aceeasi disponibilitate la efort si aceeasi precizie ca in partida cu…

- Liderul mondial la tenis feminin, Simona Halep, a castigat premiul Favorita Fanilor in 2017, detronand-o in preferintele iubitorilor tenisului pe Agnieszka Radwanska, castigatoarea din ultimii sase ani a acestui premiu.Halep este a patra sportiva castigatoare a premiului acordat anual, incepand…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinala turneului demonstrativ de la Hua Hin din Thailanda. Liderul mondial WTA o va intalni pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA. Meciul va avea loc pe 23 decembrie 2017. Jelena Ostapenko și Karolina Pliskova se vor intalni in cealalta semifinala, iar ultimul…

- Simona Halep ocupa primul loc in ierarhia WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a noua saptamana la rand. Constanțanca o depaseste pe sportiva ceha Karolina Pliskova, care a fost numarul 1 mondial timp de opt saptamani in acest an si in curand o va intrece pe americanca Serena Williams, care a fost 11 saptamani…

- WTA continua sa publice analiza exhaustiva asupra circutuilui feminin de tenis sub lupa celor doua mari legende ale sportului alb - Chris Evert si Martina Navratilova. Subiectul celui mai recent episod al dezbaterii: cel mai bun rever din circuit. Navratilova le-a nominalizat rapid pe garbine…

- Aflata momentan in pauza competitionala, Simona Halep a acordat un interviu pentru Canal33 in care a vorbit despre colaborarea cu Darren Cahill (o persoana foarte buna si un antrenor care nu o inhiba pe liderul mondial), despre Ion Tiriac (omul de afaceri este un sfatuitor de nadejde pentru liderul…

- Alaturi de sportiva romana, vor mai fi prezente la aceasta competitie alte trei jucatoare din Top 10 WTA: Karolina Pliskova din Cehia, locul 4 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA si britanica Johanna Konta, locul 9 WTA. La 23 decembrie, vor avea loc semifinalele acestei competitii, iar a doua…

- Deși a fost eliminata in urma fazei grupelor de la Turneul Campioanelor 2017, Simona Halep ar putea incheia anul pe primul loc in clasamentul WTA. Ea va fi detronata de pe prima poziție, doar in cazul in care Karolina Pliskova va caștiga trofeul din Singapore, scrie digisport.ro.

- Simona Halep a parasit Turneul Campioanelor, vineri, dupa infrangerea cu Elena Svitolina, scor 6-3, 6-4. Liderul mondial a vorbit pentru WTA despre performantele din acest sezon, dar a si felicitat-o pe Svitolina pentru victoria obtinuta. "In primul rand, e bine ca s-a terminat sezonul.…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, o va intalni, astazi, de la ora 14:30, pe daneza Caroline Wozniacki (27 de ani), pozitia a 6-a in lume, in Grupa Rosie a Turneului Campioanelor. Pana acum, cele doua sportive s-au mai aflat fata in fata de cinci ori, iar nordica este in avantaj, 3-2.