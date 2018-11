Halep nu va mai fi antrenata de Darren Cahill. Ce i-a transmis Simona

Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa! Daren Cahill renunța la colaborarea cu Simona Halep. Darren Cahill a facut un anunț neașteptat in lumea tenisului, antrenorul australian precizand ca va incheia colaborarea cu Simona Halep, liderul ierarhiei WTA. Astfel, Cahill nu va mai fi antrenorul Simonei Halep in 2019. Pe contul…

- Jucatoarea Victoria Azarenka din Belarus, locul 51 WTA, va fi antrenata din nou de belgianul Wim Fissette, tehnician cu care a mai colaborat in 2015 si in 2016, pana cand a nascut, informeaza tennis.life, relateaza News.ro.Fost antrenor al lui Kim Clijsters, Johanna Konta si al Simonei Halep,…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a postat pe pagina sa de Twitter, un mesaj pentru fanii Simonei și mass-media din Romania.''Nu am terminat munca pe care am inceput-o impreuna. Simona a avut un an remarcabil și intreaga sa echipa este cu adevarat mandra de ea. Mai sunt multe de facut…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (1 WTA, 26 de ani), a transmis un scurt mesaj fanilor Simonei Halep: in ciuda zvonurilor aparute, parteneriatul dintre cei doi nu s-a incheiat! "Un scurt mesaj pentru fanii Simonei și mass-media din Romania. Eu și Simona nu am incheiat acordul nostru. Simona are…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit pentru prima data dupa eliminarea Simonei Halep din primu tur de la turneul US Open.Citește și: SURSE - TENSIUNI intre Liviu Dragnea și Gabriela Firea, in interiorul PSD Australianul a susținut ca Simona nu se mai poate concentra in…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit pentru prima data dupa eliminarea Simonei Halep din primul tur de la turneul US Open. Australianul a susținut ca Simona nu se mai poate concentra in momentul in care se enerveaza, iar acest lucru o face sa piarda multe puncte și sa ajunga sa fie eliminata…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit pentru prima data dupa eliminarea Simonei Halep din primu tur de la turneul US Open. Australianul a susținut ca Simona nu se mai poate concentra in momentul in care se enerveaza, iar acest lucru o face sa piarda multe puncte și sa ajunga sa fie eliminata…

- Marius Vecerdea, fost antrenor al Elenei Dementieva (fost numar 3 mondial) a scos la suprafata motivul real al "rupturii" dintre Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) si Andrei Pavel (44 de ani), devenit intre timp antrenorul lui Marius Copil.Daca initial se credea ca "Cneazul" a fost cel care a…