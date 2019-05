Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani) va cobori incepand de luni pana pe locul 3 in clasamentul WTA, jucatoarea noastra urmand sa fie devansata de Petra Kvitova (29 de ani), care și-a asigurat poziția secunda dupa calificarea in semifinale la turneul de la Stuttgart. Deși zgura e suprafața favorita a Simonei Halep,…

- Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA, ierarhia fiind condusa in continuare de Naomi Osaka (5.967 de puncte). Jurnalistii nemti de la EuroSport au facut o comparatie intre cele doua tenismene, dar romanca i-a contrazis, scrie Prosport, preluat de Mediafax. Simona Halep…

- Simona Halep, 27 de ani, s-a retras din turneul de la Stuttgart, acuzand o ușoara accidentare la șold, dar nu poate sta fara tenis. Deși a spus ca vine acasa sa se relaxeze o saptamana și sa se joace cu nepoțica, numarul 2 WTA a surprins pe toata lumea. Simona Halep a postat azi un scurt video de la…

- Bianca Andreescu (18 ani, 23 WTA), jucatoare canadiana de origine româna, a avut parte de un început de an extraordinar, câstigând turneul de la Indian Wells si ajungând pâna în optimi la Miami, însa o accidentare de la finalul lunii martie a scos-o din…

- Simona Halep: „Sezonul de zgura e perioada cea mai buna din an". Așa descrie numarul 2 WTA perioada care in ultimii ani i-a adus unele dintre cele mai importante rezultate din cariera. Dupa weekend-ul intens de la Rouen, cu semifinala Fed Cup, și un scurt popas la Stuttgart, unde a anunțat ca nu poate…

- Jucatoarea din Constanța a anunțat ca nu va putea juca la turneul din Germania, deoarece nu este pregatita mental și fizic în urma maratonului de meciuri disputate în weekend.. Halep a jucat nu mai puțin de trei meciuri în doua zile și a plecat de la Rouen la Stuttgart, însa…

- Simona Halep a hotarat sa se retraga din turneul de la Stuttgart, programat in aceasta saptamana in Germania. Sportiva noastra a invocat o accidentare suferita in duelul cu Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental…

- Simona Halep a invocat o accidentare suferita in meciul Romania - Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental deoarece am dat totul cu Franta. Vreau sa pun sanatatea pe primul loc. Este suficient timp…