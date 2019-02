Halep joaca azi in sferturi la Doha

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a intrat in competitie direct in turul al doilea, in care a invins-o pe Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-3. In schimb, Julia Goerges a trecut de Ajla Tomljanovic (6-2, 6-2) si de Alison Riske (6-1, 6-7, 6-4). Simona Halep revine pe locul 2 in clasamentul WTA Simona Halep si…

- Organizatorii turneului WTA de la Doha (Qatar) au anuntat, miercuri seara, programul zilei de joi. Simona Halep o va infrunta pe Julia Goerges (cap de serie 9) intr-un meci programat pe Terenul Central, in jurul orei 17:30.

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta joi pe Julia Goerges (30 de ani, 16 WTA), in sferturile turneului WTA Premier de la Doha. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. ...

- Urmatoarea adversara a Simonei Halep va fi Julia Goerges, cap de serie numarul 9 si locul 16 WTA. In turul secund, germanca a trecut de americanca Alison Riske, numarul 52 mondial, scor 6-1, 6-7 (5), 6-4, la capatul unui meci care a durat doua ore si 35 de minute. Simona Halep (27 de ani)…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko (24 WTA), 6-2, 6-3, la Doha, si s-a calificat in sferturi, acolo unde o va intalni pe Julia Goerges (Germania, 16 WTA).La finalul partidei la care a asistat si Nasser Al Khelaifi, presedintele de la PSG si detinatorul…

- Mihaela a intalnit un adversar dificil, pe letona aflata pe locul 22 WTA, in fata careia a pierdut in turul I al competitiei din Qatar. Romanca aflata pe a 29-a treapta in clasamentul mondial a cedat primul set in meciul disputat marti contra Jelenei Ostapenko, 1-6, a revenit castigandu-l pe al doilea,…

- Canadianca cu origini romanești Bianca Andreescu, 18 ani, locul 152 WTA, este in finala turneului de la Auckland, dupa ce a trecut de taiwaneza Su-Wei Hsieh, locul 28 WTA, scor 6-3,6-3. In ultimul act, Bianca Andreescu va juca impotriva nemțoaicei Julia Goerges, locul 14 WTA. Finala de la Auckland,…