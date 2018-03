Stiri pe aceeasi tema

- Romanca va ramane o perioada lunga pe locul I WTA, indiferent ce rezultate va avea la turneul din California, dupa eliminarea Carolinei Wozniacki, singura care ar fi putut sa o detroneze. Daneza a fost infranta in optimi de rusoaica de Daria Kasatkina, o rusoaica de numai 19 ani. In prezent , distanta…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 19 WTA, in doua seturi, 6-4, 7-5.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a ce a invins-o pe Qiang Wang (China), cu 7-5,...

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, duminica, in turul al treilea la Indian Wells. Declarația Simonei Halep a venmit dupa un incoident neplacut petrecut pe teren. Caroline a jucat extrem de agresiv și a lovit-o puternic…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). "Sunt foarte fericita pentru aceasta victorie. A fost dificil…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- HALEP - DOLEHIDE LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM DIGI BNP Paribas Open - VIDEO. Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), de la ora 00:00. Dolehide (19 ani, 165 WTA) a trecut…

- Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3,…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Pliskova (25 ani), a cincea favorita, s-a impus dupa o ora si 32 de minute. Begu a inceput foarte…

- Romanca a abordat turneul din California cu urme de indoiala in privinta piciorului cu probleme. Dupa ce a trecut de Kristyna Pliskova (77 WTA), Simona s-a convins ca totul e bine, iar discursul ei a fost unul optimist.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de americanca Jennifer Brady cu 3-6, 6-4, 6-2, joi, in prima runda a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Brady (22 ani, 86 WTA) a inceput excelent meciul si a condus cu 3-0, dar Buzarnescu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. ...

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari, marti, dupa ce a dispus de...

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari, marti, dupa ce a dispus de italianca Roberta Vinci, cu 6-4, 6-0, in ultima runda a calificarilor. Niculescu…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu o va intalni pe italianca Roberta Vinci in ultima runda a calificarilor pentru accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California). Niculescu (30 ani, 71 WTA) a trecut fara probleme in primul tur al fazei…

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Simona Halep indura chinuri fizice dupa ce a fost diagnosticata cu tendinita, dar constanteaca sta excelent din punct de vedere moral. Halep va reveni luni pe primul loc in lume, fiind sigura ca va ramane in fotoliul de lider pentru inca cel putin trei saptamani. Halep nu va putea fi detronata…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind învinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului din Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, scor 6-7(2), 3-6. Jucatoarea daneza a preluat șefia clasamentului WTA dupa ce a detronat-o pe Simona Halep cand a caștigat finala Australian Open de luna trecuta. Daria…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Victoria Azarenka (28 de ani) va reveni in circuitul WTA la Indian Wells. Organizatorii turneului au anunțat astazi ca i-au acordat un wildcard fostului lider mondial. Victoria Azarenka revine in circuit la Indian Wells, dupa pauza cauzata de nașterea fiului sau. Bielorusa ar fi trebuit sa revina la…