- O pasarela pietonala de acces la Universitatea Internationala Florida s-a prabusit joi la Miami pe o autostrada cu sase benzi si ar fi provocat moartea mai multor oameni, potrivit canalului NBC, care citeaza politia rutiera, informeaza agențiile de presa internaționale. Pasarela, inaugurata sambata,…

- Simona Halep a avut parte de un meci foarte complicat in sferturile de finala de la Indian Wells. Aceasta a trecut in trei seturi de croata Petra Martic. Liderul mondial si-a aflat si adversara din penultimul act al turneului. Aceasta se va duela in semifinale cu nipona Naomi Osaka. Aceasta din urma…

- La lansarea Centrului de Comercializare și Asistența Tehnica Bi-marca Dacia - Renault (in 2003), Grupul Auto Marcus a publicat o ediție speciala a suplimentului AMG Jurnal. Au trecut de atunci 15 ani și ing.George Marculescu, fondatorul Auto Marcus Grup (in 1997) intenționeaza ca, impreuna cu partenerii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins categoric, vineri, informatiile aparute in presa potrivit carora s-ar lua in calcul varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta. Intrebat daca a luat in considerare ca Principesa Margareta sa fie o varianta de candidatura…

- Fosta numarul unu mondial, Maria Șarapova, a fost eliminata din primul tur al turneului Indian Wells. Rusoaica a fost invinsa in doua seturi de tenismena japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 6-4. Partida dintre cele doua a durat o ora și 37 de minute.

- Rezultatele inregistrate in meciurile din mansa retur a optimilor de finala din Liga Campionilor si echipele calificate in sferturi: TOTTENHAM - JUVENTUS 1-2 (Son '39 / Higuain '64, Dybala '66) - 2-2 in tur MANCHESTER CITY - FC BASEL 1-2 (Jesus '7 / Elyounoussi '16, Lang '72) - 4-0 in tur S-au calificat…

- Pentru Maria Sharapova participarea la editia din acest an de la Indian Wells (Premier Mandatory) a insemnat disputarea unui singur meci, jucatoarea din Rusia fiind invinsa din doua seturi, scor 6-4, 6-4, de Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA).

- Din cauza variațiilor extreme de temperatura Gerul și ninsorile abundente au adus numai necazuri pentru legumicultorii romani! Aceștia au transmis ministrului agriculturii, Petre Daea, o solicitare importanta prin care cer prelungirea termenului de recoltare pentru culturile inscrise in Programul de…

- Unul dintre cei mai apreciati luptatori ai kickboxingului mondial, Badr Hari, a carui perioada de glorie s-a suprapus cu „epoca de aur” a competiției K1 din Japonia, a obtinut revanșa asupra egipteanului Hesdy Gerges in gala Glory 51 de la Rotterdam, din Olanda. In 2010, tot la Amsterdam, Badr Hari…

- REWE Romania deschide, in aceasta luna, un magazin Penny Market in Targu Jiu, grupul ajungand la 222 spatii de vanzare la nivel local. Noul magazin are o suprafata construita de 1.380 mp, din care spatiul de vanzare ocupa 797 mp, si 44 de locuri de parcare. Magazinul are 14 angajati si este deschis…

- Comparativ cu acceasi luna anului precedent Din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) reiese ca numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in ianuarie cu 16,2%, comparativ cu acceasi luna anului precedent. Cele 380 de societati noi aveau un capital social subscris…

- „Touch Me Not/ Nu ma atinge” regizat de romanca a fost desemnat și cel mai bun lungmetraj de debut Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international al Berlinalei, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anuntat sambata castigatorul marelui trofeu. Totodata, filmul a…

- Din anul 2000 și pana in prezent au fost executați 10 mii de funcționari corupti De ce nu putem sa facem afaceri cu China? Nu ne lasa Uniunea Europeana (ai carei lideri se bat pentru contractele cu a doua economie a lumii) sau nu suntem in stare noi, pentru ca urmarim mai degraba profitul personal al…

- Artista vizuala Ana Stefania Andronic BUZU a deschis la inceput de an o noua expozitie, de data aceasta in capitala Austriei, Viena, la Galeria Five Plus Art (Argentinierstrase 41, 1040 Viena). Expozitia intitulata "#fast food" a putut fi vizitata in perioada 4 – 31 ianuarie 2018. Expozitia a cuprins…

- Treisprezece soferi romani de camion si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati la 2 pana la 5 ani de inchisoare pentru furtul a 700 de roti de camion, relateaza AFP. Cea mai mare pedeapsa a fost pentru seful firmei, Silviu Pietrosanu, pentru care au lucrat cei 13 soferi. "Vom face apel",…

- Strict autentic Teatrul de Stat Ploiești, nr. 1885/15 iulie 1971 ADEVERINȚA Prin prezenta se adeverește de noi ca tov. Ștefanescu Eusebiu este actor la Teatrul de Stat Ploiești. Susnumitul este distribuit in piesa „Morișca”, iar personajul pe care-l interpreteaza ii impune sa poarte parul lung. Drept…

- HC Zalau a pierdut clar disputa din Suedia, cu Hoors, 19-30. Larvik a terminat prima grupa din Cupa EHF, iar ardancele pe doi. HC Zalau a pierdut ultimul meci din grupa D a Cupei EHF, echipa pregatita de Gheorghe Tadici cedand clar in Suedia, 19-30! Cu calificarea asigurata, ardelencele nu au mai jucat…

- Simona Halep a coborit pe locul 2 in clasamentul WTA, dat publicitatii, luni, dupa Australian Open. Halep a fost 16 saptamini lider WTA si, dupa finala pierduta la Melbourne, in fata Carolinei Wozniacki, daneza a revenit dupa sase ani pe locul I WTA, scrie News.ro. Dupa calificarea in turul al treilea…

- Daneza Caroline Wozniacki a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis WTA , dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul Australian Open, in timp ce romanca Simona Halep, finalista la Melbourne, a coborat pe pozitia a doua, informeaza Agerpres.ro. Halep se…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se bat pentru primul loc WTA in finala de la Australian Open, iar o alta jucatoare a primit o veste neașteptata. Kristina Mladenovic, cea care a pierdut cu Ana Bogdan in primul tur la Melbourne, va intra in top 10 WTA incepand de luni, urmand s-o depașeasca pe Johanna…

- EUROSPORT va transmite LIVE VIDEO meciul dintre SIMONA HALEP și KAROLINA PLISKOVA de la AUSTRALIAN OPEN. Partida este ONLINE STREAM și pe EUROSPORT PLAYER, de la ora 06:00. Simona Halep o va înfrunta pe Karolina Pliskova (a sasea favorita), din Cehia, în sferturile de finala de la Australian…

- Simona Halep vrea sa renunțe la un turneu important, din cauza accidentarii la glezna. Simona Halep s-a calificat en fanfare in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, dupa ce a spulberat-o pe Naomi Osaka, scor 6-3, 6-2, dar sportiva noastra este sacaita in continuare de accidentarea la…

- Simona Halep s-a calificat ieri in "sferturi" la Australian Open, dupa 6-3, 6-2 cu Naomi Osaka, și urmeaza sa o infrunte, miercuri, pe Karolina Pliskova. Liderul mondial a vorbit despre felul in care s-a schimbat și despre urmarile pozitive asupra jocului și rezultatelor. Un turneu, cel de la Melbourne,…

- Simona "Halep invinge si convinge", a titrat publicatia sportface.it, dupa sucesul romancei in fata japonezei Naomi Osaka, in optimile de finala ale Australian Open."Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru…

- Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala la Melbourne. Karolina Pliskova va fi adversara romancei in turul urmator. Tatal sportive a spus ca durerile persista, dar ca liderul WTA se va ridica la pretentiile publicului…

- Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, în doua seturi, cu 6-3, 6-2. Românca a reusit sa îsi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Australian Open, egalând cea mai buna performanța a sa la acest turneu. Pe lânga miza depașirii performanței, Simona Halep mai are și alte doua obiective la acest turneu: câștigarea primului turneu de Mare Șlem al carieriei…

- "Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru a accede in sferturi, la Melbourne", a adaugat sursa citata. "Halep n-a trenat in fata lui Naomi Osaka", a titrat lequipe.fr, care a adaugat ca "dupa maratonul din turul…

- Federatia Romana de Judo a emis un comunicat, duminica seara, in care a anuntat ca s-a aprobat componenta loturilor nationale ale Romaniei precum si programul competitional si de pregatire aferent anului 2018. Mai mult, oficialii FR de Judo mai precizeaza ca a fost supus analizei si deciziei, un…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finala ale turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, în doua seturi, cu 6-3, 6-2.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, azi, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2.Simona a inceput atenta meciul. In primele game-uri, Osaka a avut patru…

- Dupa un meci epuizant de trei ore si 45 de minute , pentru Simona Halep urmeaza duelul cu puternica Naomi Osaka (71 WTA, 1,80 metri) din optimile competitiei de la Melbourne. Halep a castigat cele doua dueluri de pana acum cu nipona, insa de fiecare data dupa set decisiv. Partida din turul patru de…

- Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a inceput. In partida din optimi romanca spera sa isi egaleze cel mai bun rezultat al carierei la Melbourne, cu o a treia calificare in sferturi.

- Simona Halep a fost implicata in cel mai frumos meci vazut in acest an pe tabloul feminin de concurs de la Melbourne. Intr-o partida ce i-a facut pe multi romani sa faca noapte alba, Simona a trecut de americanca Lauren Davis la capatul unui joc ce a durat aproape 4 ore. Simona a pierdut primul set…

- Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open, dupa 48 de game-uri, 3 mingi de meci salvate si trei sanse ratate de a inchide o partida ce a durat trei ore si 44 de minute. Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, s-a calificat, sambata dimineata, in optimile de…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- Simona Halep a facut pasul catre turul III la Australian Open si se va duela pentru un loc in optimi cu sportiva din Statele Unite ale Americii, Lauren Davis. In momentul de fata s-a conturat si mai bine jumatatea de tablou a Simonei in ceea ce priveste o eventuala calificare a liderului mondial…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Lucie Safarova, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (27 ani, 36 WTA) a cedat in fata cehoaicei (30 ani, 29 WTA) dupa o ora si 24 de minute.…

- Irina Begu a fost invinsa astazi de croata Petra Martic, scor 4-6, 6-7, intr-un meci din runda a II-a a Openului Australiei, al II-lea de Mare Slem al anului. Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata, rusoaica Ekaterina Makarova, a cedat dupa doua ore si doua…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Wozniacki (27 ani), numarul doi mondial, s-a impus dupa o ora si 11 minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de chinezoaica Lin Zhu, cu 6-4, 6-4, duminica, la Melbourne, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Dulgheru (28 ani, 190 WTA) s-a inclinat…