- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a fost eliminata in turul secund de la WTA Sydney de Ashleigh Barty (22 de ani, 15 WTA), scor 4-6, 4-6. Jucatoarea din Australia a ironizat-o un pic pe romanca. "Au fost condiții extrem de dificile, a fost umezeala mare, dar sunt foarte fericita ca am reușit sa dau totul.…

- * Simona Halep, locul I WTA, va incepe astazi, prima ei competitie din 2019, Sydney International, in turul al doilea, faza in care va evolua cu australianca Ashleigh Barty (15 WTA). Barty si-a asigurat prezenta in turul doi, dupa ce a invins-o, ieri, pe letona Jelena Ostapenko, locul 22 WTA, scor 6-3,…

