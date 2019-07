Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang cu 7-6 (7-4), 6-1.

- Simona Halep a reușit o victorie entuziasmanta in sferturi, la Wimbledon, in fața chinezoaice Shuai Zhang și este in semifinalele competiției.Halep s-a impus in primul set cu scorul de 7-6, in timp ce in al doilea set s-a impus cu scorul de 6-1.

- Simona Halep a reușit sa ajunga in semifinale la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang. Dupa meci, Halep a spus ca se simte increzatoare și extrem de in forma, de aceea așteapta cu nerabdare meciul din semifinale.Citește și: Simona Halep, victorie de SENZAȚIE la Wimbledon:…

- Simona Halep (7 WTA) s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in fata chinezoaicei Shuai Zhang (50 WTA), scor 7-6 (4), 6-1. Halep a avut dificultati doar la inceputul primului set, cand Zhang a condus cu 3-0 si 4-1. Romanca a egalat la patru, iar ulterior la…

- Meciul din sferturile turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dintre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) si Shuai Zhang (30 de ani, nr. 50 WTA), are loc marti, 9 iulie, de la ora 15:00, ora Romaniei.STIRIPESURSE.RO va ține la curent cu desfașurarea partidei in format LIVETEXT: - Simona…

- SIMONA HALEP-SHUAI ZHANG LIVE WIMBLEDON. "Simona Halep arata foarte bine, este probabil la cel mai inalt nivel pe care l-am vazut la ea pe iarba, ca sa fiu sincer. Este un pic mai agresiva decat in trecut, serviciul este o arma mai buna. Zhang poate fi adversara ideala pe hartie, dar, in acelasi…

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa victoria in fața americancei Cori Gauff (313 WTA, 15 ani). Romanca s-a impus in doua seturi identice, scor 6-3, 6-3, dupa o ora și 17 minute de joc. In runda urmatoare, Simona Halep o va intalni…

- Simona Halep s-a declarat multumita de prestatia ei. "Sunt foarte fericita ca voi juca din nou in sferturi. Este un turneu special, m-am simtit bine astazi si cred ca si celor din tribunele-a placut meciul", a spus Simona Halep. Simona Halep, in sferturile de finala la Wimbledon dupa…