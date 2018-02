Halep, in semifinale la Doha. O asteapta un meci cu Muguruza

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep reia asaltul pentru primul loc in lume! Locul 2 WTA o va intalnește pe Catherine Bellis, din SUA, locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. O victorie cu Bellis ar fi sinonim cu revenirea pe in fruntea clasamentului mondial. Insa, pentru a ramane acolo,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3. Halep (26 ani) a obtinut o victorie…

- LIVE SIMONA HALEP CATHERINE BELLIS STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT. Meciul SIMONA HALEP - CATHERINE BELLIS va fi al doilea de pe arena centrala si va incepe dupa confruntarea Caroline Garcia - Garbine Muguruza, programata la ora 14:30. DIGI SPORT transmite SIMONA HALEP CATHERINE BELLIS LIVE STREAM…

- Astazi se disputa sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport. Daca Simona Halep trece de Catherine Bellis (partida este liveTEXT AICI), iar Caroline Wozniacki pierde meciul cu Angelique Kerber,…

- Astazi, redactia www.pariuri1x2.ro se orienteaza catre partide din fotbal, tenis și hochei. Mizam pe un duel din Polonia, disputa in care este angrenata Simona Halep la Doha, dar și pe Finlanda – Norvegia, meci din cadrul turneului masculin de hochei de la Jocurile Olimpice de iarna. Biletul…

- In lupta pentru o loc in semifinalele turneului de categorie "Premier 5" de la Doha, Simona Halep (2 WTA) o va intalni pe Catherine Bellis (SUA, locul 48 WTA), jucatoare aflata pe un val de incredere dupa ce a reusit sa treaca pana acum de Daria Kasatkina, Madison Keys si Karolina Pliskova. Prima confruntare…

- Simona face inca un pas important catre revenirea pe prima treapta a podiumului mondial. Halep s-a calificat in sferturile turneului din Qatar, invingand-o, in meciul din optimi incheiat in urma cu scurta vreme, pe Anastasija Sevastova, letona aflata pe locul 15 WTA. Dupa o jumatate de ora de joc, constanteanca…

- Romania va avea patru reprezentante in optimile turneului de tenis de la Doha. Cele patru jucatoare care vor evolua joi la turneul de categorie Premier 5 sunt Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarenscu. Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua, joi, in jurul orei 16.30, impotriva…

- Simona Halep (26 de ani, 2 WTA) joaca in aceasta dupa-amiaza in optimile de finala ale turneului de la Doha cu letona Anastasija Sevastova (27 de ani, 15 WTA) Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. liveTEXT dupa ora 16:00, Simona Halep - Anastasija Sevastova Partida este programata…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua, joi, in jurul orei 16.30, impotriva sportivei letone Anastasija Sevastova, locul 15 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Doha. Aceasta partida va fi a treia care se va desfasura pe terenul central. Pe aceasta arena, ziua este deschisa de o alta romanca,…

- Partida Simona Halep-Anastasija Sevastova va fi a treia care se va desfasura pe terenul central. Pe aceasta arena, ziua este deschisa de o alta romanca, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, care va evolua, de la ora 13.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4. Al doiela meci…

- Simona le-a inlaturat fanilor orice emotie, la gandul ca accidentarea la glezna i-ar mai putea afecta, eventual, evolutia in primul meci jucat la Doha. Halep si-a invins cat se poate de clar adversara din turul 2 din cadrul turneului din Qatar, pe rusoaica Ekaterina Makarova. Infruntarea disputata in…

- Dupa ce participarea sa la acest turneu a fost incerta, din cauza accidentarii suferite la Australian Open si a faptului ca a asteptat sa vada daca, dupa recuperare, poate juca, Simona urmeaza sa intre pe teren, in aceasta dupa-amiaza. Halep va evalua direct in turul 2 al competitiei de la Doha, adversara…

- Chiar daca nu va juca, in week-end, la Fed Cup, Simona se afla alaturi de fetele din echipa Romaniei, la Cluj. Doar ca in timp ce Sorana, Irina, Ana si Raluca se pregatesc de meciurile contra team-ului canadian, Halep a mers la medic, pentru o procedura ale carei rezultate le va afla abia vineri. “Piciorul…

- Simona Halep, ocupanta locului secund mondial, a primit un wild-card pentru turneul WTA de la Dubai, programat saptamana viitoare, cu premii de 733.900 de dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia care are loc saptamana viitoare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- Zambitoare, optimista si asteptand perioada in care se va bucura de o binemeritata odihna, dupa saptamanile in care a trudit la primul Grand Slam al anului, in speranta ca isi va vedea visul cu ochii – acela de a-si trece in palmares un prim titlu la o astfel de competitie. Asa a parut Halep la […]…

- UPDATE | Roger Federer a declarat dupa ce a ridicat trofeul de la Australian Open. "Sunt atat de fericit, e incredibil. A fost o zi lunga, asteptand...e mai usor dupa-amiaza, dormi, joci...dar asa, pe seara. Oricum, sunt fericit. E o poveste minunata. Vreau sa-i multumesc lui Marin Cilic, e pe locul…

- Consumul fizic de pe durata turneului, dar si efortul urias depus de Simona in ultimul act al competitiei australiene si-au spus cuvantul, iar romanca a fost dusa la spital, seara trecuta. Simona a ajuns pe mana medicilor din Melbourne. Un anunt in acest sens a fost facut pe contul de Twitter WTA insider,…

- Chiar daca Simona a pierdut infruntarea din ultimul act al turneului de la Melbourne, si, drept urmare a treia sansa de a-si vedea fructificat visul de a-si trece in dreptul numelui un titlu de Grand Slam, Stere Halep a parut sa vada doar latura pozitiva a situatiei: aceea ca fiica sa e sanatoasa. Nimeni…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Halep trecea printr-o schimbare de paradigma privind intensitatea jocului, agresivitatea loviturilor, poziționarea in teren, duritatea mentala excepționala, capacitatea de a depași momente dramatice (ultimele doua ar presupune și recunoașterea meritelor antrenorului Darren Cahill)… Credeam, inaintea…

- Halep trecea printr-o schimbare de paradigma privind intensitatea jocului, agresivitatea loviturilor, poziționarea in teren, duritatea mentala excepționala, capacitatea de a depași momente dramatice (ultimele doua ar presupune și recunoașterea meritelor antrenorului Darren Cahill)… Credeam, inaintea…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Nu a fost numita de un partid politic pentru a participa la concursuri. Nu a impartit galeti si pixuri pentru a castiga un loc pe un tablou principal. A muncit. Si-a sacrificat ani buni din copilarie antrenandu-se, a tocit multi adidasi, a rupt rachete, a stiut ca trebuie sa fie foarte buna pe teren,…

- "A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu ne gandeam la un maraton. Simona la 5-0 nu a mai fost atat de agresiva, i-a dat sansa lui Kerber sa revina, dar meciul putea fi terminat in doua seturi. E bine ca s-a terminat asa, ti-a trecut glontul pe…

- Dupa un meci greu, in care a dovedit deopotriva curaj si stapanire de sine, in momente cheie, Simona s-a apropiat la doar un pas de implinirea unei mari dorinte – aceea de a cuceri si un titlu de Grand Slam. Halep a iesit de pe teren invingatoare in meciul contra unei jucatoare care si ea […] Victorie…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Va juca joi, de la ora 07:00, in semifinale, cu Angelique Kerber. Mats Wilander, de 6 ori caștigator de Grand Slam, a analizat jocul Simonei Halep și a explicat…

- Daca exista o jucatoare pe care Simona o bate pe unde o prinde, aceasta e Karolina Pliskova (6 WTA). Miercuri, ea a ajuns la sase infrangeri in sapte meciuri oficiale cu liderul WTA. Iar ultimul esec a durut-o puternic.

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Simona Halep o intalneste miercuri dimineata pe Karolina Pliskova la Australian Open. Este al zecelea sfert de finala al romancei la un Grand Slam: de cinci ori a pierdut in aceasta faza, de patru ori a castigat.

- Constantenaca in varsta de 26 de ani aflata pe primul loc in ierarhia WTA a reusit performanta de a castiga doua finale consecutiv, sambata, la Shenzhen. A inceput la simplu si apoi a trimfat si alaturi de Irina Begu, la dublu. Chiar daca finala de simplu a fost amanata cateva ore, din cauza vremii…

- Constanteanca aflata pe prima treapa a podiumului mondial isi continua parcursul bun la competitia desfasurata, la inceput de an, in China. La fel si Irina Begu. Gratie victoriei lejere obtinute in meciul disputat joi, contra Arina Sabalenkei (sportiva din Belarus aflata pe locul 73 WTA). Meciul s-a…

- "E tipul de meci pe care il asteapta toata lumea, jucatoarele, publicul, organizatorii. Imi doresc sa joc impotriva numarului 1 mondial, iar daca va fi in finala va fi foarte bine", a declarat Sarapova. Intrebata ce parere are despre afirmatia Mariei Sarapova, Halep a raspuns: "Nu ma gandesc la finala,…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Anul nou a venit mai devreme pentru Simona Halep, care se afla in China, la Shenzhen, acolo unde va participa la primul turneu al anului. Pana la confruntarea din primul tur, liderul ierarhiei mondiale a participat la petrecerea…

- Presa vuieste despre faptul ca Simona Halep nu isi va prelungi contractul cu sponsorul tehnic Adidas, insa putem privi aceasta despartire ca pe un pas inainte! Simona se afla pe locul 1 in lume, iar imaginea ei poate fi valorificata de o alta firma gigant care sponsorizeaza mai multe staruri ale…

- WTA a anuntat ca Simona Halep ramâne pe prima pozitie în ierarhia mondiala, pentru a 11-a saptamâna la rând. De altfel, având în vedere ca n-au exitta competitii majore în ultima perioada, configuratia de la vârful clasamentului n-a suferit…

- Toata lumea se asteapta ca Simona Halep sa sparga gheata in turneele de Grand Slam dupa ce a preluat sefia clasamentului... Nu si casele de pariuri, care ii dau sanse mici romancei la primul Mare Slem din 2018. Simona, favorita pe lista capilor de serie de la Australian Open, dar outsidera…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, liderul mondial din WTA, e ferm convins ca fiica sa va reuși sa caștige mai multe turnee de Mare Șlem de-a lungul carierei. "De acum incolo, va fi o alta Simona, din toate punctele de vedere", e promisiunea acestuia. "De acum, obiectivul primordial este foarte simplu,…

- WTA a dat publicitații capii de serie la Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului. Primii 10 favoriți sunt, in ordine, Simona Halep, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova, Venus Williams, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta și CoCo Vandeweghe…

- Fosta mare jucatoare de tenis Martina Navratilova nu-i da nicio sansa Simonei Halep in anul ce urmeaza. Cehoaica ajunsa la 61 de ani e convinsa ca reprezentanta noastra va fi detronata de pe prima pozitie a ierarhiei WTA. "In 2018 cred ca Serena va castiga un turneu de Grand Slam, iar altcineva va fi…