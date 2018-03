Stiri pe aceeasi tema

- Constanteanca de 26 de ani a dat de o adversara fara experienta, dar cu nervi de fier! Caroline Dolehide (165 WTA) i-a luat primul set Simonei in doar 32 de minute, apoi a dus-o pe Halep in tie-break, insa in decisiv a fost zdrobita, fara drept de apel. Americanca e insa o jucatoare de viitor si nu…

- HALEP - DOLEHIDE LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM DIGI BNP Paribas Open - VIDEO. Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), de la ora 00:00. Dolehide (19 ani, 165 WTA) a trecut…

- Echipa lui Gica Hagi, Viitorul, va juca duminica, de la 20.45, cu FCSB. "Regele" a prefatat derby-ul cu ros - albastrii, nu s-a aratat de acord cu aducerea arbitrilor straini la meciurile din play-off si a comentat despre cel mai recent transfer al echipei sale. "Incercam sa facem…

- Simona Halep, locul 1 1 WTA s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc. (Detalii aici) Simona Halep va juca in turul III cu americanca de 19 ani, Caroline Dolehide. Meciul urmeaza sa aiba loc in…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Romanca va intalni o jucatoare aflata pe pe locul 165 WTA. Surpriza mare in meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, si jucatoarea americana…

- Romanca a abordat turneul din California cu urme de indoiala in privinta piciorului cu probleme. Dupa ce a trecut de Kristyna Pliskova (77 WTA), Simona s-a convins ca totul e bine, iar discursul ei a fost unul optimist.

- Partidele jucate de liderul WTA au devenit o incantare, in conditiile in care romanca face spectacol pe teren si transmite forta si siguranta. Astfel, tribunele sunt din ce in ce mai pline, atunci cand joaca Halep.

- Astazi s-au disputat meciuri din turul I al turneului de la Indian Wells, iar Serena Williams și Victoria Azarenka au revenit pe teren, disputand primele meciuri oficiale din acest an. Serena Willams, 36 de ani și caștigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam, a revenit dupa ce a nascut și s-a impus in…

- Liderul WTA a plecat din tara, primind asigurari din partea staffului ca poate juca la Indian Wells. Totusi, Simona nu e chiar convinsa ca s-a refacut suta la suta, inainte de a debuta in competitie in acest weekend.

- Perechea Simona Halep/Irina Begu a ratat, joi, calificarea in optimile probei de dublu de la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory.Halep si Begu au fost invinse in primul tur de Nicole Melichar (SUA)/ Kveta Peschke (Cehia), scor 6-3, 1-6, 10-3, dupa 63 de minute de joc, anunța…

- Perechea Simona Halep/Irina Begu a ratat, joi, calificarea in optimile probei de dublu de la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory, potrivit news.ro. Halep si Begu au fost invinse in primul tur de Nicole Melichar (SUA)/ Kveta Peschke (Cehia), scor 6-3, 1-6, 10-3, dupa 63 de minute de joc.

- Sorana Cirstea, numarul 35 mondial, a invins-o, joi, pe Monica Niculescu, jucatoare venita din calificari si locul 71 WTA, scor 6-2, 6-3, si s-a calificat in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii in valoare totala de 8.648.508 dolari.

- Irina Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi la Indian Wells, dupa o victorie in trei seturi in fața sarboaicei Aleksandrei Krunic, locul 46 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. In turul urmator o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Irina a inceput ezitant partida, iar Krunic a condus cu 5-2 in…

- Simona Halep a aflat peste cine va putea da in turul 2 de la Indian Wells, in timp ce Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea iși cunosc adversarele din primul tur. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA - Cehia) sau o jucatoare venita din calificari. In…

- Serena Williams a fost declarata cea mai tare mama din toate timpurile. Sorana Cirstea o contesta, ca sportiva. Fostul lider WTA iși pregatește revenirea in circuitul profesionist. Astfel, Serena Williams, 36 de ani, este pe multe panourile publicitare din SUA. Dar nu singura, ci impreuna cu fiica ei,…

- Constanteanca a fost rezervata însa în privinta sanselor pe care le are la câstigarea competitiei de categorie Premier Mandatory. Halep, proaspat revenita în fotoliul de lider mondial, a vorbit pe Aeroportul Henri Coanda despre situatia ei înainte de Indian Wells.…

- Favoritii s-au impus in meciurile jucate luni in prima runda a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485, cu o singura exceptie, victoria nescontata a cipriotului Marcos Baghdatis in fata sarbului Viktor Troicki, cu 7-5, 6-2. Baghdatis (32 ani,…

- Viitoarea lidera WTA se recupereaza in aceasta perioada la Poiana Brașov, acolo unde se afl a alaturi de cei dragi. Tenismena urmeaza cateva exerciții fi zice lejere și sta tot timpul alaturi de Tania, nepoata sa

- Simona a trecut fara mari emotii de tanara americanca Catherine Bellis, jucatoarea de 18 ani venita din calificari care a reusit recent surpriza de a o elimina din competitie pe Karolina Pliskova, si se pregateste de urmatorul meci – semifinala cu Garbine Muguruza! Halep a castigat lejer primul set…

- Simona face inca un pas important catre revenirea pe prima treapta a podiumului mondial. Halep s-a calificat in sferturile turneului din Qatar, invingand-o, in meciul din optimi incheiat in urma cu scurta vreme, pe Anastasija Sevastova, letona aflata pe locul 15 WTA. Dupa o jumatate de ora de joc, constanteanca…

- Halep - Sevastova, un meci extrem de important în lupta pentru sefia tenisului feminin! Daca bate, Simona urca pe locul 1 în clasamentul live, punând presiune pe umerii Carolinei Wozniacki.

- A inceput Halep - Sevastova, un meci extrem de important in lupta pentru sefia tenisului feminin! Daca bate, Simona urca pe locul 1 in clasamentul live, punand presiune pe umerii Carolinei Wozniacki. Dar Simona are de furca inca din primul game, Anastasija reusind break-ul.

- Ionut Nedelcearu, fundas crescut de Dinamo si, mai important, capitan. Aparatorul de 21 de ani va lua calea strainatatii, asa cum intr-o perioada scurta s-a intamplat cu ceilalti lideri ai lui Dinamo, Paul Anton sau Steliano Filip Nedelcearu a semnat deja contractul cu Ufa, echipa de pe…

- Chiar daca nu va juca, in week-end, la Fed Cup, Simona se afla alaturi de fetele din echipa Romaniei, la Cluj. Doar ca in timp ce Sorana, Irina, Ana si Raluca se pregatesc de meciurile contra team-ului canadian, Halep a mers la medic, pentru o procedura ale carei rezultate le va afla abia vineri. “Piciorul…

- Jucatoarele române de tenis de masa Elizabeta Samara si Bernadette Szocs s-au calificat, sâmbata, în semifinalele competitiei ITTF-Europe Top 16 Cup, care are loc la Montreux (Elvetia) si reuneste elita continentala a sportului cu mingea de celuloid. Samara a învins-o în…

- Intr-un top al celor mai urmarite zece transmisiuni sportive de la Eurosport Romania, finala jucata sambata, 27 ianuarie la Australian Open de Simona Halep s-a clasat direct pe locul intai, informeaza prosport.ro.Audienta medie pe minut a finalei feminine de la Australian Open 2018 a fost de…

- O adevarata luptatoare, Simona s-a luptat pana la ultima picatura de energie in ultimul act de la Melbourne, cu daneza Caroline Wozniacki. Accidentata inca din primul tur, cu Destanee Aiava, Halep a continuat sa lupte. A jucat meciuri incheiate in prelungirile decisivului (15-13 cu Lauren Davis si 9-7…

- In bucuria victoriei cu Marin Cilic din finala Australian Open, Roger Federer a vorbit și despre finala feminina, oferind sfaturi prețioase din experiența sa. "A fost genul de meci așteptat. Cand lupți pentru primul tau titlu, cum a fost cazul cu Wozniacki sau Halep, nu vine ușor, nu va fi 6-2, 6-2…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Caroline Wozniacki a castigat, sambata, primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa doua finale pierdute la US Open. Cu aceasta victorie, daneza a detronat-o pe Halep si din fruntea ierarhiei mondiale, marturisind la final ca intelege perfect prin ce trece romanca. "Astept acest moment…

- Halep trecea printr-o schimbare de paradigma privind intensitatea jocului, agresivitatea loviturilor, poziționarea in teren, duritatea mentala excepționala, capacitatea de a depași momente dramatice (ultimele doua ar presupune și recunoașterea meritelor antrenorului Darren Cahill)… Credeam, inaintea…

- Elise Mertens (37 WTA) a fost eliminata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in semifinalele Australian Open, scor 3-6, 6-7 și a dat declarații magulitoarea la adresa danezei. Finala dintre Halep și Wozniacki se joaca sambata, in jurul ore 10:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- "A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu ne gandeam la un maraton. Simona la 5-0 nu a mai fost atat de agresiva, i-a dat sansa lui Kerber sa revina, dar meciul putea fi terminat in doua seturi. E bine ca s-a terminat asa, ti-a trecut glontul pe…

- Ilie Nastase, primul lider mondial din istoria tenisului si apropiat al lui Halep, a analizat calificarea Simonei in finala de la Australian Open. "Nasty" spune ca inca nu s-a realizat nimic si cere concentrare din partea Simonei, avertizand ca Wozniacki, adversara din finala, nu ii va face cadouri.…

- Daca exista o jucatoare pe care Simona o bate pe unde o prinde, aceasta e Karolina Pliskova (6 WTA). Miercuri, ea a ajuns la sase infrangeri in sapte meciuri oficiale cu liderul WTA. Iar ultimul esec a durut-o puternic.

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- Cu un capital imens de popularitate pe toate meridianele, dubla finalista de la Roland Garros a tratat in ultimele saptamani ale anului de pe alte pozitii cu compania fondata de neamtul Adi Dassler. Si-a expus franc cerintele de ordin financiar in fata oamenilor cu drept de semnatura de la Adidas, insa…

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- "E tipul de meci pe care il asteapta toata lumea, jucatoarele, publicul, organizatorii. Imi doresc sa joc impotriva numarului 1 mondial, iar daca va fi in finala va fi foarte bine", a declarat Sarapova. Intrebata ce parere are despre afirmatia Mariei Sarapova, Halep a raspuns: "Nu ma gandesc la finala,…