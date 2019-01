Halep, fiasco la Syndey Debut cu esec in noul sezon, romanca a pierdut in doua seturi in fata australiencei Ashleigh Barty, un 4-6, 4-6 dupa ora si 28 de minute. Ca o consolare, eliminarea din turul al doilea de la Antipozi aduce si o veste importanta : Simona a declarat ca nu o mai supara spatele. “N-am simtit nicio […] Halep, fiasco la Syndey is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

