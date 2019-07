Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep soseste in tara luni, la ora 17.00, si va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda, a anuntat Ministerul Tineretului si Sportului.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Astazi, Simona Halep…

- Turneul de la Londra se incheie cu balul invingatorilor, care are loc duminica seara, dupa incheierea tuturor finalelor. Anul trecut, ringul de dans a fost incins de sarbul Novak Djokovic și germanca Angelique Kerber. Sarbul a propus ritmurile melodiei ”Lady in red”, dar organizatorii i-au furnizat…

- Contul de Twitter al Wimbledon a transmis primul mesaj, sambata, dupa ce Simona Halep a devenit campioana turneului britanic, in 2019. Englezii au felicitat-o pe prima romanca care a reusit sa castige la All England Club.

- Multipla campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica, Nadia Comaneci, a felicitat-o, sambata, pe Simona Halep pentru castigarea turneului de la Wimbledon, si a numit-o "regina ierbii" intr-un mesaj postat pe un site de socializare. "Regina ierbii - Simona Halep. Campioana la Wimbledon",…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a cucerit trofeul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), in ultimul act al competiției engleze, scor 6-2, 6-2. Vezi AICI desfașurarea partidei Sportiva noastra a obținut astfel cel de-al doilea titlu de Grand Slam și a primit…

- Serena Williams a declarat, sambata, ca Simona Halep a jucat exceptional in finala de la Wimbledon si a subliniat ca merita toate felicitarile pentru victoria obtinuta. "A jucat exceptional, jos palaria, felicitari pentru tot. Ma bucur de acest sport, imi place sa joc aici, echipa mea…

- Simona Halep si Cori Gauff se infrunta, luni, in optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului. Organizatorii au anuntat ca meciul va avea loc pe Terenul 1, in jurul orei 16:30, dupa duelul Serena Williams - Carla Suarez Navarro, conform Mediafax.Cu…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 47 WTA) se intalnesc in turul secund de la Wimbledon miercuri, dupa ora 15:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Duelul romanesc din turul secund de la Wimbledon se va juca pe terenul cu numarul 2 al complexului…