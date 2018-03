Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata, sambata seara, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Miami, dupa ce a pierdut, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, contra polonezei Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA. Simona Halep, care va ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.Radwanska a reusit pentru a doua oara in cariera…

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 3-6, 2-6, 3-6. Simona Halep și-a analizat jocul prestat contra polonezei, a criticat evoluția sa și a explicat de ce a pierdut meciul deși a condus la seturi. "Am jucat destul de bine in primul…

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 3-6, 6-2, 6-3. Din 2013 nu mai pierduse romanca atat de repede in turneul Premier Mandatory de la Miami, unul care in ultimii ani parea ca a gasit o adaptare buna intre suprafața, vreme și…

- Simona Halep paraseste competitia de simplu de la Miami dupa ce a pierdut partida contra polonezei Agnieszka Radwanska in turul al treilea al competiției. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA si cap de serie numarul 32, in…

- In primul set, Simona Halep a jucat mai bine decat a facut-o in ultimele doua partide, cu Naomi Osaka si cu Oceane Dodine, dar evolutia romancei fost destul de oscilanta. Doua ghemuri bune, apoi unul-doua mai slabe, urmate de altele mai reusite si iar altele slabe. Halep a fost agresiva, a condus jocul…

- Simona Halep a fost eliminata in aceasta seara in turul trei la turneul de la Miami.In al doilea meci jucat in intrecerea din SUA, liderul mondial a intalnit o pe poloneza Agnieszka Radwanska 32 WTA , in fata careia a cedat in trei seturi, dupa ce constanteanca l a castigat pe primul: 6 3, 2 6, 3 6.…

- Update: Cateodata (nicidecum in primul set), se poate observa la Radwanska faptul ca are un numar impresionant de jocuri pe hard, inclusiv un „echilibru” pozitiv 365/137… Jocul in care Simona parea sa-și ridice nivelul de joc și sa conduca ostilitațile din debut pana la sfarșit, devine complicat, in…

- Simona Halep a reușit in meciul cu Agnieszka Radwanska, din turul III de la Miami, o lovitura senzaționala. Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat primul game din setul trei dupa un punct senzațional. La ultimul punct, poloneza Radwanska a pus o scurta, in colțul terenului, la care Simona a ajuns la…

- Parea semnificativ faptul ca s-au confruntat in alte 10 imprejurari, scorul general fiind 5-5; mai sugestiv, din 2013 pana astazi Simona Halep a caștigat cinci meciuri (ultima oara, la Cincinnati, in 2016/scor 7-5; 6-1) și a pierdut doar doua; la fel de adevarat, pentru Agnieszka Radwanska sezonul 2018…

- Pare semnificativ faptul ca s-au confruntat in alte 10 imprejurari, scorul general fiind 5-5; mai sugestiv, din 2013 pana astazi Simona Halep a caștigat cinci meciuri (ultima oara, la Cincinnati, in 2016/scor 7-5; 6-1) și a pierdut doar doua; la fel de adevarat, pentru Agnieszka Radwanska sezonul 2018…

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.

- SIMONA HALEP-AGNIESZKA RADWANSKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5,…

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, astazi, in turul al treilea al turneului Premier Mandatory de la Miami. Monica Niculescu va juca apoi, tot in aceasta runda, dar la noapte, iar Marius Copil va evolua, in turul al doilea, la simplu masculin. Simona Halep o va intalni pe poloneza Agnieszka…

- Simona Halep, locul 1 WTA joaca de la ora 19:00 in turul III de la Miami contra polonezei Agnieszkei Radwanska, 32 WTA. Meciul este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT de la 19:00 Simona Halep - Agnieszka Radwanska Partida Halep - Radwanska este a 2-a de pe arena centrala,…

- Simona Halep revine pe terenul central al complexului din Crandon Park, sambata, pentru duelul din turul trei impotriva polonezei Agnieszka Radwanska. Monica Niculescu va evolua si ea, taziu in noapte, tot in turul trei, in timp ce Marius Copil joaca in turul doi, la simplu masculin.

- Simona Halep a primit o veste uriașa! Cea mai periculoasa adversara a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminata de la Miami, iar Simona ramane lider mondial cel puțin pana la turneul de la Roland Garros.Daneza a fost eliminata la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioana olimpica…

- Simona Halep s-a calificat cu emotii in turul 3 al turneului de la Miami, unde va juca in compania polonezei Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a prefatat intalnirea cu numarul 32 in ierarhia mondiala, spunand ca va trebui sa fie mai agresiva decat in meciul cu Oceane Dodin.

- Simona Halep s-a calificat greu in turul 3 la Miami si se pregateste de un nou duel cu una dintre adversarele sale traditionale, Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a intalnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupa locul 32 in clasamentul WTA, iar bilantul este egal, 5-5, scrie digisport.ro.

- Presa de Polonia e speriata de faptul ca Simona Halep e pe locul 1 WTA inaintea meciului de sambata cu Agnieszka Radwanska din turul 3 de la Miami. Jurnaliștii de la Przeglad Sportowy scriu ca Radwanska joaca foarte slab atunci cand intalnește jucatoarele din fruntea clasamentului WTA, așa cum e situația…

- Simona Halep s-a calificat cu greu in turul trei de la Miami dupa ce a invins-o pe Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5 și culoarul spre finala pare destul de accesibil. Madison Keys a abandonat in turul doi, iar in runda urmatoare jucatoarea noastra da peste poloneza Agnieszka Radwanska, fostul numar 2…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep n-are probleme de sanatate: ”Ma simt pregatita”. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Simona Halep s-a pregatit de turneul de Miami si vine cu forte proaspete. Tenismena numarul 1 WTA a declarat ca starea sa de sanatate este una buna si ca nu are probleme fizice. De asemenea, este foarte optimista in legatura cu turneul la care se afla.

- LIVE TEXT Simona Halep – Oceane Dodin, in turul 2 la Miami, in turul 2 la Miami, turneu de tenis dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, joaca direct in runda secunda cu franțuzoaica Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA), jucatoare venita din…

- Serena Williams i-a cerut scuze Simonei Halep dupa ce a lovit-o cu mingea, fara sa vrea, intr-un meci jucat la Miami in care cele doua au strans bani pentru copiii cu autism. Halep a aruncat cu racheta inainte sa izbucneasca in ras, dupa mai multe mingi ratate de antrenorul ei.

- Simona Halep va lua parte la concursul de la Miami dupa ce aventura de la Indian Wells s-a terminat in semifinalele competitiei. Liderul mondial stie traseul pe care il va avea de parcurs la acest turneu. Aceasta va intra in concurs in turul doi, acolo unde va avea un adversar destul de facil. Romanca…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat, dupa infrangerea suferita in semifinalele turneului de la Indian Wells, ca nu a fost pregatita pentru partida cu Naomi Osaka si ca si-a pierdut concentrarea in mod inexplicabil, de la scorul de 3-4, scrie realitatea.net.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a incercat sa explice jocul slab din semifinala de la Indian Wells pierduta categoric in fața lui Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci și am evoluat prost. Partea buna este ca am ajuns pana in semifinale. Am venit dupa multe saptamani de…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Simona Halep ramane numarul 1 mondial datorita faptului ca daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei de categorie Premier Mandatory. Simona Halep trebuie sa-i multumeasca Dariei Kasatkina (19 WTA), rusoaica invingand-o in minimum de seturi pe daneza,…

- Simona Halep, dupa calificarea la Indian Wells: ”A fost o zi frumoasa pentru mine!”. Simona Halep s-a calificat in turul III al turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a dispus, scor 6-4, 6-4, de Krystina Pliskova. A fost un meci in care Simo s-a intrebuințat destul de serios pentru a trece de…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Simona Halep (26 de ani) se pregateste sa revina pe primul loc in ierarhia mondiala, dar vestile privind starea ei de sanatate nu sunt cele mai bune. Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open, care a recidivat…

- Simona Halep joaca sambata dimineața a treia finala de mare șlem din cariera. Finala de la Australian Open e un meci crucial, pentru ca romanca iși dorește foarte mult sa caștige un asemenea trofeu și sa ramana numarul 1 mondial.

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…