Halep domina detasat clasamentul WTA

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Halep se desprinde la 1.120 de puncte de Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells Calificarea intr-o finala…

- Dupa victoria in fata croatei Petra Martic, Simona e in semifinale la Indian Wells si o va intalni din nou pe Naomi Osaka, japoneza care a invins-o surprinzator pe Karolina Pliskova. Anul trecut, Halep a eliminat-o pe Osaka la turneul de la Miami, in turul al doilea. Liderul mondial a vorbit despre…

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Simona Halep a primit o veste incredibila, miercuri dimineața. Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Simona Halep este sigura ca va ramane numarul 1 mondial dupa Indian Wells, datorita…

- Desi multi ar fi crezut ca o asteapta o infruntare lejera, Halep nu a avut deloc o misiune usoara in meciul contra americancei Caroline Dolehide, a doua infruntare pe care a disputat-o la actuala editie a turneului Indian Wells. Desi fanii au avut emotii, vazand ca a inceput surprinzator de slab meciul…

- Mihalea Buzarnescu isi trece in CV o noua premiera in aceasta saptamana: va lua startul pentru prima data pe tabloul principal al unui turneu Premier Mandatory. La 29 de ani, stangacea completeaza lista cu 'pentru prima data' inceputa in urma cu noua luni, in afara top 500. Bucuresteanca…

- Saptamana incepe cat se poate de bine pentru Simona. Romanca a revenit lider mondial, confirmarea regasindu-se odata cu actualizarea clasamentului afisat pe site-ul WTA. Halep urca din nou pe prima treapta a podiumului, avand 7965 de puncte, in timp ce daneza Caroline Wozniacki ajunge pe locul secund,…

- Simona Halep a revenit, incepand e astazi, pe prima poziție in clasamentul WTA, care a pus și o diferența considerabila fața de locul 3. Romanca a facut rocada cu daneza Caroline Wozniacki. Halep a adunat 7965 de puncte, in timp ce Wozniacki are doar 7525. Pe locul 3 este iberica Garbine Muguruza, cu…

- Halep are un avans confortabil fata de urmaritoarele sale, iar singura care o poate depasi la Indian Wells este Caroline Wozniacki. Presiunea va fi insa tot pe daneza, care are de aparat mai multe puncte decat Simona la acel turneu. Muguruza, ocupanta locului 3, se afla la aproximativ 2.000…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu a urcat…

- Mihaela Buzarnescu a urcat doua pozitii, pana pe locul 10, cu 559 de puncte, in clasamentul WTA pe anul 2018, care conteaza pentru Turneul Campioanelor, competitie la care se califica jucatoarele de pe primele opt locuri ale acestei ierarhii. Buzarnescu traverseaza cea mai buna perioada a carierei…

- Petra Kvitova a reușit sa se califice in finala turneului din Qatar dupa ce a invins-o pe Caroline Wozniacki intr-un meci de peste doua ore și jumatate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa ca Simona...

- Petra Kvitova a reusit sa se impuna sambata, in semifinale la Doha, contra liderului mondial Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5.

- Simona face inca un pas important catre revenirea pe prima treapta a podiumului mondial. Halep s-a calificat in sferturile turneului din Qatar, invingand-o, in meciul din optimi incheiat in urma cu scurta vreme, pe Anastasija Sevastova, letona aflata pe locul 15 WTA. Dupa o jumatate de ora de joc, constanteanca…

- Sorana Cîrstea a fost eliminata din optimile turneului de tenis de la Doha, dupa ce a pierdut partida cu Garbine Muguruza.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scorul 0-6, 4-6.Pentru parcursul sau în competiție, Sorana Cîrstea va încasa…

- Simona le-a inlaturat fanilor orice emotie, la gandul ca accidentarea la glezna i-ar mai putea afecta, eventual, evolutia in primul meci jucat la Doha. Halep si-a invins cat se poate de clar adversara din turul 2 din cadrul turneului din Qatar, pe rusoaica Ekaterina Makarova. Infruntarea disputata in…

- Dupa ce participarea sa la acest turneu a fost incerta, din cauza accidentarii suferite la Australian Open si a faptului ca a asteptat sa vada daca, dupa recuperare, poate juca, Simona urmeaza sa intre pe teren, in aceasta dupa-amiaza. Halep va evalua direct in turul 2 al competitiei de la Doha, adversara…

- La doua saptamani de la finala pierduta la Australian Open, Halep a atacat-o subtil pe Caroline Wozniacki pentru gestul pe care daneza l-a facut in setul decisiv, Simona considerand ca actualul lider mondial a apelat la un truc pentru a rupe ritmul.

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei. De luni, Romania are un nou „numar 2”, pe Irina Begu,…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- Istoria celor trei finale de Mare Șlem pierdute de Simona Halep, ultima la Australian Open 2018, sambata trecuta, in fața danezei Caroline Wozniacki, 6-7 (2), 6-4, 4-6. Finala Roland Garros 2014 Simona Halep (4 WTA) – Maria Șarapova (7 WTA) 4-6, 7-6 (5), 4-6 Simona a fost la doua ghemuri de marea victorie.…

- Zambitoare, optimista si asteptand perioada in care se va bucura de o binemeritata odihna, dupa saptamanile in care a trudit la primul Grand Slam al anului, in speranta ca isi va vedea visul cu ochii – acela de a-si trece in palmares un prim titlu la o astfel de competitie. Asa a parut Halep la […]…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, castigatorul turneului Australian Open, s-a apropiat la 155 de puncte de liderul Rafael Nadal, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), publicat luni, dupa primul turneu de Mare Slem al anului. Croatul Marin Cilic, finalist la Melbourne,…

- WTA a publicat noul clasament, actualizat dupa Australian Open 2018, caștigat de Caroline Wozniacki. Dupa ce a invins-o pe Simona Halep și a caștigat primul turneu de Grand Slam, Caroline Wozniacki a urcat pe locul 1 WTA, avand 7.965 de puncte. Pe locul 2 este Simona Halep, cu 7.715 de puncte, iar pe…

- O adevarata luptatoare, Simona s-a luptat pana la ultima picatura de energie in ultimul act de la Melbourne, cu daneza Caroline Wozniacki. Accidentata inca din primul tur, cu Destanee Aiava, Halep a continuat sa lupte. A jucat meciuri incheiate in prelungirile decisivului (15-13 cu Lauren Davis si 9-7…

- Consumul fizic de pe durata turneului, dar si efortul urias depus de Simona in ultimul act al competitiei australiene si-au spus cuvantul, iar romanca a fost dusa la spital, seara trecuta. Simona a ajuns pe mana medicilor din Melbourne. Un anunt in acest sens a fost facut pe contul de Twitter WTA insider,…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Simona Halep a pierdut meciul cu Caroline Wozniacki dupa un meci echilibrat | 6-7, 6-3, 4-6. Românca a ratat astfel a treia finala de Mare Slem a carierei, precum si titlul de numarul 1 mondial.

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Caroline Wozniacki a castigat, sambata, primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa doua finale pierdute la US Open. Cu aceasta victorie, daneza a detronat-o pe Halep si din fruntea ierarhiei mondiale, marturisind la final ca intelege perfect prin ce trece romanca. "Astept acest moment…

- Simona pierde a treia finala de Mare Șlem și locul 1 in clasamentul ATP. LIVETEXT Halep – Wozniacki, finala Australian Open. Meci nebun pierdut de gladiatoarea ”Simo” . Rapusa de problemele fizice – vezi accidentarea la glezna, dar și ora și jumatate in plus pe teren la Melbourne, gladiatoarea noastra…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…

- Elise Mertens (37 WTA) a fost eliminata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in semifinalele Australian Open, scor 3-6, 6-7 și a dat declarații magulitoarea la adresa danezei. Finala dintre Halep și Wozniacki se joaca sambata, in jurul ore 10:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 9-7 Citeste si Simona Halep s-a calificat dramatic in finala Australian Open. A salvat doua mingi de meci in fata lui Angelique Kerber Simona Halep este eroina actualei editii a Australian Open. Numarul 1 mondial a oferit un nou meci epic,…

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Dupa un meci greu, in care a dovedit deopotriva curaj si stapanire de sine, in momente cheie, Simona s-a apropiat la doar un pas de implinirea unei mari dorinte – aceea de a cuceri si un titlu de Grand Slam. Halep a iesit de pe teren invingatoare in meciul contra unei jucatoare care si ea […] Victorie…

- Ce bani a incasat Halep pentru calificarea in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec…

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Jucatoarea româna de tenis Mihaela Buzarnescu a fost învinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, în prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste WTA , dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, informeaza Agerpres.ro. Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele…

- Simona Halep iși menține poziția de lider WTA pentru a 14-a saptamana consecutiv. In clasamentul WTA dat publicitații luni, Simona Halep iși pasteaza poziția de lider in topul WTA, cu 6425 de puncte. Indiferent de ce se intimpla in turneul de la Sydney, Simona Halep va fi cap de serie numarul unu la …

- Simona Halep a bifat a 14-a saptamana in pozitia de lider al ierarhiei WTA, jucatoarea din Romania avand acum un avans de 330 de puncte fata de urmatoarea clasata - Caroline Wozniacki. Daneza a urcat pe doi, depasind-o pe Garbine Muguruza (iberica este la 420 de puncte in urma Simonei). Tara noastra…

- Eugenie Bouchard, cu gandul doar la distracții. Nu-i sta mintea la tenis. Urmeaza Romania – Canada, 10-11 februarie, la Cluj, in Grupa Mondiala II, iar echipa noastra are motive de bucurie. Eugenie Bouchard, 23 de ani și locul 83 WTA, nu este focusata pe tenis. Imagini cu ”Genie” in apa, la soare,…

- Simona Halep mai are nevoie de o singura victorie ca sa fie sigura ca va ramane pe primul loc si saptamana viitoare, dupa ce jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, care avea sanse de a deveni lider, s-a retras in timpul primei partide cu Alexandra Krunic de la Brisbane, la scorul de 7-5, 6-7, 2-1. …