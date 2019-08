Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) va intra direct in turul doi de la Cincinatti și o va infrunta pe invingatoarea dintre Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 43 WTA) și Carla Suarez Navarro (30 de ani, 29 WTA). Romanca explica de ce și-ar dori sa joace impotriva ibericei Carla Suarez Navarro. „Cu Carla,…

- Miliardarul roman, care este si presedintele Federatiei Romane de Tenis, vrea sa faca la Cluj, dar si in alte cateva orase din tara, centre regionale de tenis care sa ajute la descoperirea de noi talente care sa calce pe urmele Simonei Halep.

- Ion Țiriac a ținut un scurt discus pe Arena Naționala. Acesta a facut o prezentare scurta a finalei de la Wimbledon. ”Welcome to Simona Night. Eu am pașit pe acel teren. E un teren special, are o...

- Simona Halep, numarul 4 in clasamentul WTA, a fost primita, luni dupa-amiaza, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda de ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, presedintele COSR, Mihai Covaliu, presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac,

- Simona Halep a ajuns luni in Romania, dupa victoria obtinuta sambata in finala turneului Wimbledon. Jucatoarea de tenis a multumit familiei si tuturor celor care i-au fost alaturi, mentionandu-i in mod special pe Virginia Ruzici si Ion Tiriac."Este o primire deosebita. As vrea sa multumesc…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Ion Țiriac a analizat sezonul Simonei, dar refuza sa ofere un pronostic pentru ultimul act de la Londra. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00;…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich in primul tur de la Wimbledon, 6-4, 7-5, și a vorbit despre implicarea lui Ion Țiriac (80 de ani) la antrenamentele ei din ultimele zile. Simona Halep joaca in turul secund cu o alta romanca, Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 47 WTA).…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) joaca marți, in jurul orei 16:00, in meciul trei de pe arena centrala de la Roland Garros. Meciurile lui Halep și Begu sunt liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...