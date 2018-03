Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer a fost eliminat in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), fiind invins in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), de australianul Thanasi Kokkinakis, intr-o partida disputata sambata. In urma acestui esec, in fata unui adversar venit din calificari,…

- Monica Niculescu a abandonat. Jucatoarea romana de tenis s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore…

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 6-3, 2-6, 3-6. Pe parcursul partidei, Simona Halep a decis sa nu-l cheme din tribune pe antrenorul Darren Cahill in pauzele dintre game-uri și seturi, fiind o situație similara celor din turneele…

- Roger Federer (36 de ani) a fost eliminat in turul secund al turneului de la Miami, scor 6-3, 3-6, 6-7, de Thanasi Kokkinakis (21 de ani, 175 ATP). Roger Federer a atins cateva borne negative dupa eliminarea de la Miami. Australianul Kokkinakis, unul dintre cei mai promițatori jucatori ai noului val,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore si 32 de minute.…

- In primul set, Simona Halep a jucat mai bine decat a facut-o in ultimele doua partide, cu Naomi Osaka si cu Oceane Dodine, dar evolutia romancei fost destul de oscilanta. Doua ghemuri bune, apoi unul-doua mai slabe, urmate de altele mai reusite si iar altele slabe. Halep a fost agresiva, a condus jocul…

- Biletul zilei: Redacția pariuri1x2.ro opteaza pentru pronosticuri clasice in partidele a doi sportivi din Republica Ceha. Așteptam victorii din partea Karolinei Pliskova (6 WTA) și a lui Tomas Berdych (13 ATP). Pliskova o intalnește pe Su-Wei Hsieh (61 WTA). Jucatoarea din Taipei a eliminat-o…

- Simona Halep revine pe terenul central al complexului din Crandon Park, sambata, pentru duelul din turul trei impotriva polonezei Agnieszka Radwanska. Monica Niculescu va evolua si ea, taziu in noapte, tot in turul trei, in timp ce Marius Copil joaca in turul doi, la simplu masculin.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Simona Halep a avut parte de un joc teribil de greu cu frantuzoaica Oceane Dodin in turul II la Miami. Liderul mondial s-a impus in decisiv cu 7 - 5, iar acest fapt a adus la starnirea unor reactii violente din partea acesteia. Simona a lovit de mai multe ori cu racheta de pamant dupa o nereusita…

- Simona Halep a fost foarte nervoasa in meciul de ieri caștigat in turul doi de la Miami cu Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Jucatoarea noastra a aruncat cu racheta de pamant in game-ul patru și a fost amendata de organizatori cu 2.500 de dolari, anunța ziare.com. Suma ar urma sa fie reținuta din premiul…

- Sorana Cirstea (33 WTA) a parasit prematur turneul de la Miami, eliminata inca de la meciul de debut, in turul doi, de Su-Wei Hsieh (Taipei, 61 WTA), scor 5-7, 2-6. Doar doua dintre cele cinci romance aflate pe tabloul principal de la Miami au reusit calificarea in turul trei: Simona Halep si Monica…

- Meciul disputat aseara tarziu intre Simona Halep si jucatoarea franceza Oceane Dodin, din turul II al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, a confirmat din nou ca jucatoarea noastra trece printr-o pasa neagra. In fata unei jucatoare fara prea mari veleitati, cu un al doilea serviciu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii isi incepe, joi seara, evolutia la Miami. Duelul din turul secund al celui de-al doilea turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului, Simona Halep - Oceane Dodin, este in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro si in transmisiune directa pe Digi Sport 2,…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, revenit in circuit dupa o absenta de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida din...

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Serena Williams a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA, invingatoarea de la Indian Wells, scor 6-3, 6-2. De remarcat ca Williams nu a reusit niciun break in acest meci, care a durat 78 de minute. In turul urmator, asiatica se va duela cu Elina Svitolina. Aceasta a fost…

- SIMONA HALEP - OCEANE DODINE online. Meciul lui Halep cu Dodin este al treilea de pe terenul principal, dupa o intalnire de simplu feminin si una de simplu masculin. Oceane Dodin a abandonat, marți, in meciul cu Alison Riske, dupa ce pierduse primul set 1-6, dar a intrat pe tabloul principal…

- Simona Halep, liderul mondial din clasamentul WTA, va debuta joi seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Organizatorii au anunțat in aceasta seara programul zilei de joi. Jucatoarea noastra va juca impotriva invingatoarei partidei dintre Veronica Cepede Royg (78 WTA) și Oceane Dodin (98 WTA).…

- Serena Williams i-a cerut scuze Simonei Halep dupa ce a lovit-o cu mingea, fara sa vrea, intr-un meci jucat la Miami in care cele doua au strans bani pentru copiii cu autism. Halep a aruncat cu racheta inainte sa izbucneasca in ras, dupa mai multe mingi ratate de antrenorul ei.

- Inca o dovada ca antrenorul Simonei Halep este extrem de apreciat in lumea tenisului! Serena Williams, cea mai titrata jucatoare din lume, s-a intretinut cu Darren Cahill la Miami, scrie prosport.ro

- Simona Halep a participat la un eveniment caritabil inainte de startul la Miami. Alaturi de Serena Williams, Darren Cahill si Frances Tiafoe, Simona a luat parte la actiunea Miami All Star Tennis for Charity”, destinata strangerii de fonduri pentru organizatia ACEing Autism. Cliff Drysdale,…

- Serena Williams (36 de ani, 491 WTA) a avut parte de o tragere la sorți nefasta la Miami, unde o va infrunta pe proaspata campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka (20 de ani, 22 WTA). Turneul Premier Mandatory de la Miami se disputa in perioada 19 martie - 1 aprilie. James Blake, directorul turneului de…

- Patrick McEnroe a criticat-o dur pe Simona Halep a fost criticata dur de Patrick McEnroe pentru atitudinea din timpul partidei cu Naomi Osaka. Romanca a fost pasiva la sfaturile lui Darren Cahill, iar pe teren lucrurile s-au inrautatit in setul secund, care a fost pierdut la zero. Simona Halep…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami, va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit. Debut lejer pentru Simona Halep la Miami: adversara ii va fi Veronica Cepede…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Simona Halep o intalnește pe Naomi Osaka LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi Online, in semifinalele BNP PARIBAS OPEN, de la 05:30. SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM…

- Ce l-a suparat pe Darren Cahill. Antrenorul Simonei Halep a reacționat dur dupa ce Serena Williams și Venus Williams s-au confruntat in turul 3 la Indian Wells. Darren Cahill critica regulamentul WTA și considera ca Serena trebuia sa fie principala favorita la acest turneu, primul de la revenirea dupa…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, cap de serie nr. 11, a fost eliminata vineri in turul 2 al turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-4, de cehoaica Marketa Vondrousova, nr. 54 mondial. In turul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce a pierdut…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Simona Halep va juca în optimile de finala la AUSTRALIAN OPEN cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. LIVE VIDEO pe EUROSPORT de la ora 08:00 și ONLINE STREAM pe Eurosport Player. În turul 3, Naomi…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Doi jucatori de tenis, elvetianul Roger Federer si americanca Serena Williams, au fost alesi cei mai buni sportivi din 2017 în ancheta organizata de Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), la care au participat 517 ziaristi din 112 tari.