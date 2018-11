Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce variantele de antrenori curg cu repeziciune, in timp ce Simona tace, e nevoie de un pas in spate și de o privire de ansamblu asupra celor patru ani in care cei doi au colaborat. O relație care a trecut de liniile terenului și care a facut-o pe Halep sa creasca atat ca jucatoare, cat și ca…

- Aflata in vacanta, romanca aflata pe prima treapta a ierarhiei WTA e cu ochii pe evolutia lui Marius Copil la turneul din Elvetia. Dupa recentul succes obtinut de Marius la Basel, Simona s-a grabit sa il felicite si sa il incurajeze inaintea a ceea ce multi considera a fi infruntarea carierei jucatorului…

- Sanatatea inainte de orice. Asa s-a gandit si Simona – romanca despre care s-a aflat ca va incheia anul pe primul loc in clasamentul mondial – cand a decis sa nu mai joace la turneul WTA de la Moscova. Cu o zi inainte sa intre pe teren, conform programului, in optimile competitiei la care ar […] Halep…

- SIMONA HALEP DOMINIKA CIBULKOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. SIMONA HALEP DOMINIKA CIBULKOVA, meci din turul al doilea al turneului Premier 5 de la Wuhan, China (premii totale in valoare de 2.746.

- Inainte de a lua in mana racheta, liderul mondial a luat parte la petrecerea jucatoarelor de la Wuhan. Romanca s-a imbracat intr-o rochie creatie a lui Alexander McQueen si a atras toate privirile celor prezenti, dar si ale oamenilor responsabili cu paginile magazinelor online de imbracaminte. Imediat…

- La finalul meciului, Evert a fost invitata la postul american ESPN unde a comentat esecul sportivei din Romania si a tras o concluzie dureroasa pentru Simona. "A fost o infrangere socanta! Eu am ales-o pe Simona drept castigatoarea turneului, dar, sincer, m-am facut de ras! Ma uit la Simona, la Wozniacki,…

- Simona va debuta, astazi (ora 18.00, Eurosport), in ultimul Grand Slam al anului, urmand sa o intalneasca pe Kaia Kanepi (44 WTA) din Belarus, o jucatoare de 33 de ani care a atins sferturile la New York in 2017.