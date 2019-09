Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (6 WTA, 27 de ani) a fost din nou implicata intr-un moment amuzant in fața camerelor de filmat, de aceasta data in cadrul unei foarte cunoscute emisiuni din SUA, „The Ellen Show”, scrie gsp.ro.Romanca a fost abordata la US Open de catre asistentul celebrei Ellen DeGeneres, care a…

- US Open, ultimul Grand Slam al anului, se va desfasura in perioada 26 august – 8 septembrie. „Weekend Adevarul“ ofera trei argumente care ne dau sperante ca „Simo“ poate face un turneu memorabil, dar si trei motive de ingrijorare care pot cauza o noua deceptie.

- Weekend-ul care a trecut a oferit doua mari subiecte, tratate pe larg, de site-urile din Romania. Adevarul.ro a acordat o atentie sporita performantei Simonei, iar vizitatorii au apreciat acest lucru.

- Tragedie rutera in Constanta. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti doi sunt in stare critica in spital. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 6.00 intre localitatile Lumina si Oituz. Soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent de o dubita care transporta…

- Simona Halep, locul 7 WTA, a castigat turneulul de la Wimbledon, al doilea grand slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, dupa numai 55 de minute de joc, relateaza stirileprotv.ro. Finala Wimbledon 2019. Setul 2 Halep…

- Romanca a dovedit pe deplin ce declarase amuzata, recent, in fața presei – și anume ca “ii place iarba”, adica sa joace pe un astfel de tip de teren. Halep a invins-o, joi dupa-amiaza, pe Elina Svitolina, locul 8 mondial, la Wimbledon, in prima semifinala a zilei. Fostul lider mondial așteapta acum…

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA, are ocazia sa-și imbunatațeasca cifrele la Wimbledon, unde cea mai buna performanța avuta era semifinala pierduta la canadianca Eugenie Bouchard, in 2014. Aflata in sferturile de finala, Halep este vazuta de specialiști cu a doua șansa la caștigarea trofeului. Prima șansa…

- Daca scoatem din calcul serviciul, Halep i-a oferit o excelenta lectie de tenis adolescentei de 15 ani. Romanca a scos untul din adversara, plimband-o dintr-o parte in alta a liniei de fund, cu lovituri precise, agresive. Gauff a oferit o foarte buna replica, iar scorul primului set ascunde un pic din…