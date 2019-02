Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani), locul 2 WTA, și-a incheiat aventura in Emiratele Arabe Unite. In sferturile de finala ale turneului de la Dubai, sportiva noastra a fost invinsa de elvetiana Belinda Bencic (21 de ani). La scurt timp, sportiva a dat primele declaratii.

- Eliminarea suferita de Naomi Osaka (21 de ani), locul 1 WTA, in turul secund al turneului de la Dubai reprezinta o veste excelenta pentru Simona Halep (27 de ani), pozitia a 2-a in ierarhia mondiala. Sportiva noastra se poate apropia considerabil de nipona.

- "Pot spune ca nu caut antrenor in acest moment. Am echipa mea, am partener de antrenament cu mine, totul e ok. Ma simt bine așa cum sunt și nu ma voi grabi. Știu ca la inceputul anului am spus ca nu imi voi lua antrenor, dar dupa aceea m-am razgandit, pentru ca am simțit ca am nevoie. Cu toate…

- Simona Halep o va intalni, miercuri, pe canadianca Eugenie Bouchard in turul secund al turneului WTA din Dubai.Cu toate ca Bouchard a fost una dintre cele mai bine cotate jucatoare din lume, in ultimii ani aceasta a avut un parcurs foarte slab, iar acum ocupa doar locul 80 in clasamentul WTA.Sportiva…

- Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor intr un interviu acordat celor de la The Guardian, informeaza romaniatv.net. Simona Halep si a petrecut primul Craciun acasa in ultimii 10 ani si a marturisit ca s a simtit extraordinar.M am dedicat tenisului 100 la suta de atatia ani. Acum am castigat…

- Simona Halep (27 de ani) a avut parte de un sezon fantastic, chiar daca l-a terminat accidentata. Romanca a caștigat la Roland Garros primul ei Grand Slam și a terminat din nou anul pe primul loc. Sportiva noastra a fost desemnata de ITF campioana anului, iar la o postare de pe Twitter a fost felicitata…

- Simona Halep a anuntat luni infiintarea unei fundatii, care va avea ca obiectiv sprijinirea tinerilor care doresc sa practice sportul. "Sa infiintez aceasta fundatie a fost o dorinta mai veche de-a mea, dar reprezinta si o noua provocare. Este modul prin care pot da si eu ceva inapoi. Unul…

- Simona Halep iși informeaza fanii ca incepand cu data de 1 Decembrie are un nou site, www.simonahalep.com, și ca acesta este funcțional. Iata postarea Simonei: