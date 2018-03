Halep: am refuzat sa pierd

Stiri pe aceeasi tema

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martic, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3 (detalii aici), și va juca vineri impotriva japonezei Naomi Osaka. Deși a avut dificultați in setul doi și la inceputul setului trei, Simona Halep a…

- Numarul unu in tenisul feminin mondial, romanca Simona Halep, a declarat dupa victoria cu Petra Martic, din sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), ca nu stie cum a castigat acest meci. ''Conditiile de joc au fost dificile, cu mult vant, iar in plus…

- Simona Halep a avut parte de un meci foarte complicat in sferturile de finala de la Indian Wells. Aceasta a trecut in trei seturi de croata Petra Martic. Liderul mondial si-a aflat si adversara din penultimul act al turneului. Aceasta se va duela in semifinale cu nipona Naomi Osaka. Aceasta din urma…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA).Numarul 1 mondial și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-o partida care a durat…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, a eliminat-o pe sportiva ceha Karolina Pliskova, numarul 5 mondial si cap de serie 5, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells si va juca in faza urmatoare cu Simona...

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martici, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. (Detalii aici) In semifinale, Simona Halep o va intalni pe Naomi Osaka. Japoneza de 20 de ani a produs una dintre marile surprize ale turneului și…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Partida a fost un adevarat thriller, Simona revenind spectaculos atat…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- O noua eliminare neașteptata la Indian Wells! Karolina Pliskova, nr. 5 WTA, a fost eliminata, joi, de Naomi Osaka, nr. 44 WTA, astfel ca Simona Halep se va duela din nou cu japoneza, in semifinalele turneului din California, la nici doua luni dupa ce a invins-o in optimile de finala de la Australian…

- Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. Simona Halep și Naomi Osaka s-au…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la Indian Wells, dupa un meci in care s-a impus in trei seturi 6-4, 6-7, 6-3 in fata croatei Petra Martic, numarul 51 WTA. Simona Halep a vorbit despre cat de dificila a fost ...

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in fata croatei Petra Martici, in sferturile de finala de la Indian Wells, ca jucatoarele au evoluat in conditii dificile din cazua vantului puternic care a batut in orasul californian si a glumit, spunand ca nu stie cum a castigat. "A fost…

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a avut parte de un meci maraton in sferturile de finala de la Indian Wells. La capatul a doua ore și 25 de minute, romanca a trecut in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, de croata Petra Martic (locul 51 WTA).

- Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar a fost la un pas sa-l scape din mana. Halep a inceput agresiv, cu serviciu sigur, mai ales primul, cu putine greseli nefortate. De partea cealalta, Martici a fost cu erorile, destul de multe in primul set. Insa croata a "apasat"…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-PETRA MARTIC ora 22.00 Click aici pentru a vedea Simona Halep - Petra Martic DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-PETRA MARTIC. Simona Halep este numarul 1 mondial si castigatoarea turneului de la Indian Wells in 2015, astfel ca presa americana ii…

- Simona Halep (26 de ani) va juca in aceasta seara, dupa ora 22:00, cu Petra Martic in sferturile de finala de la Indian Wells, insa pana acum jucatoarea noastra și-a asigurat un cec in valoare de 167.195 de dolari. Liderul WTA ar putea ajunge la 327.965 de dolari daca se va califica in semifinalele…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Halep nu a facut un meci grozav in primul set, care a fost echilibrat pentru ca romanca a gresit mult (19 erori nefortate, fata de 18 Wang), nu pentru ca adversara ar fi surprins-o in vreun fel. Wang a dat mingea inapoi, uneori sub un unghi mai dificil, alteori a trimis lung, catre linia de fund a terenului,…

- Desi multi ar fi crezut ca o asteapta o infruntare lejera, Halep nu a avut deloc o misiune usoara in meciul contra americancei Caroline Dolehide, a doua infruntare pe care a disputat-o la actuala editie a turneului Indian Wells. Desi fanii au avut emotii, vazand ca a inceput surprinzator de slab meciul…

- SORANA CIRSTEA Sorana Cirstea va avea un meci dificil in turul secund, cu americanca Venus Williams, cap de serie numarul opt. Williams s-a impus in singura lor confrunta, in 2010, in turul al doilea la Miami, cu 6-4, 6-3. SORANA CIRSTEA Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu…

- Romanca a abordat turneul din California cu urme de indoiala in privinta piciorului cu probleme. Dupa ce a trecut de Kristyna Pliskova (77 WTA), Simona s-a convins ca totul e bine, iar discursul ei a fost unul optimist.

- Liderul WTA a plecat din tara, primind asigurari din partea staffului ca poate juca la Indian Wells. Totusi, Simona nu e chiar convinsa ca s-a refacut suta la suta, inainte de a debuta in competitie in acest weekend.

- Constanteanca a fost rezervata însa în privinta sanselor pe care le are la câstigarea competitiei de categorie Premier Mandatory. Halep, proaspat revenita în fotoliul de lider mondial, a vorbit pe Aeroportul Henri Coanda despre situatia ei înainte de Indian Wells.…

- Simona a trecut fara mari emotii de tanara americanca Catherine Bellis, jucatoarea de 18 ani venita din calificari care a reusit recent surpriza de a o elimina din competitie pe Karolina Pliskova, si se pregateste de urmatorul meci – semifinala cu Garbine Muguruza! Halep a castigat lejer primul set…

- Simona face inca un pas important catre revenirea pe prima treapta a podiumului mondial. Halep s-a calificat in sferturile turneului din Qatar, invingand-o, in meciul din optimi incheiat in urma cu scurta vreme, pe Anastasija Sevastova, letona aflata pe locul 15 WTA. Dupa o jumatate de ora de joc, constanteanca…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- Zambitoare, optimista si asteptand perioada in care se va bucura de o binemeritata odihna, dupa saptamanile in care a trudit la primul Grand Slam al anului, in speranta ca isi va vedea visul cu ochii – acela de a-si trece in palmares un prim titlu la o astfel de competitie. Asa a parut Halep la […]…

- Consumul fizic de pe durata turneului, dar si efortul urias depus de Simona in ultimul act al competitiei australiene si-au spus cuvantul, iar romanca a fost dusa la spital, seara trecuta. Simona a ajuns pe mana medicilor din Melbourne. Un anunt in acest sens a fost facut pe contul de Twitter WTA insider,…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Dupa un meci greu, in care a dovedit deopotriva curaj si stapanire de sine, in momente cheie, Simona s-a apropiat la doar un pas de implinirea unei mari dorinte – aceea de a cuceri si un titlu de Grand Slam. Halep a iesit de pe teren invingatoare in meciul contra unei jucatoare care si ea […] Victorie…

- Daca exista o jucatoare pe care Simona o bate pe unde o prinde, aceasta e Karolina Pliskova (6 WTA). Miercuri, ea a ajuns la sase infrangeri in sapte meciuri oficiale cu liderul WTA. Iar ultimul esec a durut-o puternic.

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018. EUROSPORT LIVE STREAMING Australian Open. Pliskova - Halep, la Australian Open. Karolina Pliskova va lupta cu Simona Halep, in sferturi la Australian Open, dupa ce a invins-o, luni pe compatrioata ei Barbora Strycova. SIMONA HALEP -…

- Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala la Melbourne. Karolina Pliskova va fi adversara romancei in turul urmator. Tatal sportive a spus ca durerile persista, dar ca liderul WTA se va ridica la pretentiile publicului…

- Numarul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare în sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala ale Australian Open, dupa victoria în doua seturi, 6-3, 6-2 în fața sportivei din Japonia, Naomi Osaka, locul 72 mondial, egalându-și astfel cea mai buna performanța realizata la Melbourne. Naomi Osaka a deschis meciul cu…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Simona Halep va juca în optimile de finala la AUSTRALIAN OPEN cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. LIVE VIDEO pe EUROSPORT de la ora 08:00 și ONLINE STREAM pe Eurosport Player. În turul 3, Naomi…

- Liderul WTA s-a chinuit serios pentru a castiga primul meci la Australian Open dupa doi ani. A invins-o pe Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a salvat doua mingi de set, insa a platit victoria cu pretul unei accidentari care, la prima vedere, parea groaznica.

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- Simona Halep va aborda pentru prima data in cariera ei un turneu de Grand Slam, in speta, Australian Open, din postura de prim-favorita. Aceasta dupa victoria obtinuta, ieri, in turul II al turneului de la Shenzhen, impotriva jucatoarei chineze Duan Yingying (92 WTA). Dar victoria aceasta, in…