Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep, finalista la turneul de la Madrid, a revenit pe locul 2, cu 6.117 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, care are 6.356 de puncte, potrivit news.ro.Castigatoarea la Madrid Open, Kiki Bertens, a urcat de pe…

- Jucatoarea Simona Halep se mentine pe locul 3, cu 5.682 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, care are 6.151 de puncte.Dintre romance, Mihaela Buzarnescu a coborat doua pozitii si este pe 31, cu 1.525 de puncte, conform News.ro.…

- Simona Halep a castigat turneul de doua ori, in 2016, cand a invins-o in finala pe Dominika Cibulkova, si in 2017, cand a intalnit-o pe Kristina Mladenovic. Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de Karolina Pliskova. Simona Halep si-a aflat adversarele de la Madrid.…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu și Sorana Cirstea sunt cele patru romance care vor fi prezente pe tabloul principal al turneului de la Madrid, potrivit Mediafax.Vineri, 3 mai, incepand cu ora 13:30, vor avea loc tragerile la sorți a tabloului competiției, care se va desfașura…

- Jucatoarea Simona Halep a coborat pe locul 3, cu 5.682 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Ierarhia este condusa in continuare de japoneza Naomi Osaka, sportiva care a acumulat 6.151 de puncte, iar pe locul doi se afla sportiva ceha Petra Kvitova, cu 6.015 puncte, conform News.ro.Citește…

- Participarea la Fed Cup i-a adus doar necazuri Simonei Halep, 27 de ani, 2 WTA. La Rouen, Romania a pierdut in semifinalele competiției contra Franței, apoi, ca urmare a efortului supraomenesc pe care l-a depus (a disputat trei partide in doua zile), sportiva s-a ales cu probleme in circuitul feminin.…

- Jucatoarea Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Ierarhia este condusa in continuare de japoneza Naomi Osaka, sportiva care a acumulat 5.967 de puncte. Astfel, diferenta de 185 de puncte se pastreaza. Mihaela Buzarnescu se mentine pe locul 30,…

- Jucatoarea Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Ierarhia este condusa in continuare de japoneza Naomi Osaka, sportiva care a acumulat 5.967 de puncte. Astfel, diferenta de 185 de puncte se pastreaza, scrie news.ro.Mihaela Buzarnescu…