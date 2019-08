Halal primar! Un barbat care sta cu mainile in buzunar cand vorbeste cu o femeie e ZERO! Acum chiar ne-am convins ca de la unii nu poti avea pretentii. Cand stai cu mainile agatate in buzunare in timp ce vorbesti cu o femeie, e clar ca-ti lipsesc multe calitati, iar capacitatea ta de a te adapta realitatii e una redusa. In primul rand, lui Dobre ii lipsesC bunul simt si educatia. Atribute care, atunci cand ai pe mana un oras, devin obligatorii si nu sunt doar "de eticheta". Ele decid daca ai minimul de ratiune. Daca iti lipseste bunul simt, esti total incapabil. Ai un handicap major in gandire, actiune si capacitatea de a lua decizii. Pare absurd, dar un om needucat,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

