- Mii de oameni au participat in weekend la „Marsul pentru Viata“, organizat in mai multe orase din Romania si din Republica Moldova, cunoscut pentru mesajele sale antiavort. Activistele pentru drepturile femeilor spun ca in spatele acestor defilari pline de culoare, cu copii voiosi si cu citate din Sfanta…

- Vineri, 23 martie, de la ora 16.00, Sala Clubului Sportiv Scolar Tulcea a fost gazda deschiderii oficiale a Cupei Micului Baschetbalist, turneu amical de pregatire, la care participa CSS Tulcea, CS Cuza Sport Braila si Clubul Sportiv Izmail. La deschiderea oficiala au participat Directorului Clubului…

- In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare. 'Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana', a declarat sambata un oficial al politiei elene. Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul…

- Simona Halep face investiții cu simț de raspundere, orientandu-se spre o afacere profitabila și durabila: domeniul imobiliar. Liderul WTA costruiește al doilea bloc de locuițe in zona Mamaia Nord – Navodari. Cu peste 20 milioane de dolari castigati din tenis, Simona Halep este una dintre cele mai bogate…

- Prezent alaturi de Simona la meciul pe care Venus Williams l-a castigat in fata surorii Serena, 6-3, 6-4 in turul al treilea de la Indian Wells, Darren Cahill considera ca o astfel de infruntare trebuie sa aiba loc in fazele superioare ale competitiilor, motiv pentru care cere schimbarea regulilor.

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- De Ziua Internaționala a Femeii, Consiliul Uniunii Europene au anunțat ca au numit-o pe Catherine De Bolle, fosta șefa a poliției federale din Belgia, directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, citeaza Agerpres AFP. De Bolle devine astfel, incepand cu 1 mai, cand va prelua…

- Daca ați decis ca e momentul sa deveniți parinți, cel mai bine este sa iei in calcul anumite analize recomandate de medici inainte de a ramane insarcinata. Sarcina programata este calea cea mai sigura prin care vei aduce pe lume un copil sanatos. Iar analizele sunt un fel de declarație de dragoste pentru…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Pe 8 martie accesul tuturor femeilor care vor sa viziteze Muzeul județean Teohari Antonescu din Giurgiu va fi gratuit, iar aici pot vizita expozitia “Marțișorul nu este doar romanesc”, expozitia “De dragoste și tutun”, cat și expoziția de baza a muzeului. Tematica expozitiei noastre este dedicata femeilor…

- Arabia Saudita a organizat primul maraton destinat femeilor. Peste 1500 de doamne care purtau valul islamic pe cap, au participat la competitie. Castigatoare a fost desemnata o tanara de 28 de ani care a alergat trei kilometri in 15 minute.

- Arabia Saudita este cel mai mare exportator de petrol din lume, insa din cauza scaderii prețului petrolului, este dificil pentru țara sa iși plateasca lucratorii petrolieri, anunța Businessinsider.com.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a efectuat o remaniere profunda a ierarhiei militare, printre demisi figurand inclusiv seful statului major, numind in schimb tineri, printre care si o femeie, in posturi de raspundere, scrie AFP.

- Femeile din Arabia Saudita au voie acum sa se inroleze in armata, in timp ce regatul intreprinde o serie de reforme care sa le ofere femeilor un mai mare acces la o serie larga de profesii...

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Arabia Saudita a permis pentru prima data inrolarea femeilor in armata. Femeile au timp pana joi pentru a aplica pentru un post de soldat in provinciile Riyadh, Mecca, al-Qassim si Medina, potrivit BBC .

- Multe femei se baloneaza din cand in cand, dar pun problema pe seama mesei prea incarcate sau a gustarii luate pe fuga intre mese. Acest aspect ar putea fi insa parte dintr-o problema mai mare. Balonarea este simptomul principal al cancerului ovarian, dupa ce cercetarile recente au aratat ca 50% dintre…

- Dupa ce au trecut prin experienta divortului, mai multe femei din Marea Britanie au decis sa impartaseasca greselile care au dus la destramarea mariajului lor, amintind de cateva lucruri pe care le-au invatat de-a lungul timpului.

- Astazi marcam „Ziua egalitații salariale", o data simbolica care semnifica numarul de zile suplimentare pe care o femeie trebuie sa le lucreze pentru a caștiga un venit echivalent cu venitul inregistrat de un barbat in anul anterior: in prezent, aceasta diferența este de 52 de zile, data de 21 februarie…

- Potrivit militantilor pentru drepturile femeilor, aceasta practica ar trebui sa fie considerata o infractiune, iar actiunile impotriva ei s-au intetit odata cu mediatizarea unui caz care implica o fetita de 10 ani, scrie BBC.

- Este vorba despre confruntarea dintre Bayern Munchen si Besiktas Istanbul, care are loc marti, ora 21,45, pe „Allianz Arena”. Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Aditionali vor fi Istvan Kovacs si Sebastian Coltescu, in timp ce Radu Ghinguleac va fi arbitru de…

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- Charlotte Kalla (Suedia) este prima campioana olimpica de la PyeongChang, dupa ce a castigat proba de skiathlon – 15 km la schi fond. Sportiva din Suedia a reusit sa-i „sufle" medalia de aur norvegiencei Marit Bjoergen (Norvegia), pe care a invins-o cu un avans de 7 secunde.

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- Intr-un recurs scris de mana, care a fost consultat de AFP, detinutul pretinde ca este supus 'torturii psihologice in izolare' si solicita sa fie audiat de un judecator. Potrivit acestui document, inregistrat in decembrie, Moussaoui acuza guvernul lui Trump si administratia penitenciara americana…

- Zona de nord-vest a Arabiei Saudite, mai precis regiunea Tabuk, a fost acoperita cu un strat de zapada, potrivit Euronews. Localnicii si turistii s-au grabit sa surprinda momentul in fotografii si clipuri video cu care au impanzit internetul, pentru ca ...

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat în august, anul trecut, la Scoala Politica a Femeilor social-democrate, ca nicio femeie din partid nu l-a înselat, iar cele în care a investit încredere, au rasplatit înzecit

- Arabia Saudita a organizat primul salon auto dedicat femeilor. Este un pas inainte pentru tara ultraconservatoare, in care drepturile acestora sint limitate. Sute de doamne si domnisoare s-au grabit sa admire masinile expuse si nu au ratat ocazia sa se fotografieze cu bolizi de sute de mii de euro.…

- Suporterele saudite, carora li s-a ridicat și interdicția pe stadioane dupa 60 de ani de fotbal, și-au facut selfie-uri vineri și s-au bucurat la reușitele lui Al Ahli, invingatoare cu 5-0 contra lui Al Batin Femeile nu mai sunt discriminate nici pe stadioane in Arabia Saudita. Vineri, la Jeddah, orașul…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com. Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul…

- Dar, dupa primul razboi mondial, producatorii au inceput sa caute modalitați ieftine de a face haine pentru o mulțime de oameni, fara sa fie nevoiți sa le croiasca manual. La inceput, hainele fetelor au fost dimensionate dupa varsta. Astfel, o fata care avea 16 ani avea o dimensiune de 16,…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Jeanette LeBlanc si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. In varsta de 55 de ani, femeie a mancat fructe de mare fara sa stie ca ii vor aduce moarte. In doar 48 de ore picioarele ei s-au transformat in puncte de infectie si rani.

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…

- Atacantul Mircea Axente, 30 de ani, s-a intors in Romania dupa un an petrecut in Arabia Saudita, la Al Faisaly. Atacantul povestește cum a fost experiența de acolo și anunța o posibila revenire in Liga 1. - Mircea, ce faci? Cum ești?- Sunt bine, acasa, la Timișoara, cu familia și prietenii. - Care mai…

- Crima in cartierul Colentina din Capitala. O femeie și-a ucis concubinul, dupa ce l-a lovit de mai multe ori in cap cu o farfurie și apoi a incendiat apartamentul ca sa-și ștearga urmele. Cea suspectata de crima a fost reținuta de polițiști. Alarma a fost data, vineri seara, cand pompierii au fost alertați…

- Ieri, in jurul orei 13.00, o femeie domiciliata in Chechis a sesizat politia ca a fost pe cale sa fie inselata. Femeia le-a precizat politistilor ca a fost contactata pe telefonul mobil de catre o persoana necunoscuta, care a pretins ca este un reprezentant al unei societati care comercializeaza produse…

- Discriminarea pe criterii de gen este ilegala in majoritatea țarilor dezvoltate, dar studiile arata ca in multe dintre ele legislația nu se aplica. In toate țarile din lume, femeile sunt platite mai puțin decat barbații, potrivit unei cercetari realizate de World Economic Forum. Islanda a devenit prima…

- Caz infiorator. Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa. Aceasta a fost bagata acolo de catre concubinul ei cu care traia de aproape 17 ani. Cei doi aveau impreuna mai multi copii minori, iar unul dintre acestia chiar ar fi fost obligat de catre tatal lui sa sape groapa…

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o femeie si fiul ei au fost loviti, vineri seara, pe un trotuar din localitatea Floresti de catre o masina. Potrivit lui Andrei Biris, cei doi au ajuns la spital, starea femeii fiind extrem de grava. La randul lor, reprezentantii…

- In urma cu puțin timp, o femeie a plonjat cu mașina in Raul Someș. Incidentul s-a produs la ieșire din orașul-stațiune Singeorz-Bai. Atat ea, cat și minora de 17 ani, care o insoțea au scapat ca prin urechile acului.

- Anna Muzychuk, deținatoarea titlului de Mare Maestru la Șah (Great Master), din Ucraina, va boicota Campionatul de șah la viteza pentru femei 2017, care va avea loc in Arabia Saudita. Motivul este ingrijorarea pentru reputația țarii privind drepturile omului și in special, drepturile femeilor.

- Tismana: accident rutier cu 2 victime ranite usor (o femeie și fiul ei), un autoturism condus de o femeie de 36 ani, din Tismana, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul directiei si a intrat intr- un copac. IPJ Gorj Articolul ACCIDENT la Tismana! O mama și fiul ei, raniți apare prima data in GorjDomino…