Halagian și camera plină de aur La sfarșitul anilor ’90 și inceputul anilor 2000 am avut o relație contondenta cu Halagian. Eu il faceam Ciordanian și scriam prostii de puști cordit -“ca antrenor e ca un mort caruia inca ii mai cresc unghiile și parul din urechi” – iar nea Hala spunea ca o sa imi arate el cum e cu urechile, glumea ca o sa-i dea unui țigan 200 de dolari ca sa-mi taie o ureche și chiar l-a forțat pe patronul unui club sa ma dea in judecata. Așa ne distram noi in fotbal, pe atunci. Prin 2007 – 2008 ne-a impacat ziaristul Dan Dumitrescu și vreun an am ieșit saptamanal cu Armeanu’, la restaurantul fotbaliștilor Cheregi și Danciulescu. “Cheregi nu da și el un șpriț, ca a fost fotbalistul meu?”. “Dau, ca m-a pus sa ma tund!”, raspundea Cheregi. La inceputul anilor ’90, antrenorii inca ii mai certau pe jucatorii de echipa naționala ca au perciunii prea groși sau parul prea lung. Astazi, fotbalagiii au mai multe tatuaje decat prezente in Divizia A.… Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna august este dedicata concediilor, mai ales pe litoral, dar si rezervarilor timpurii pentru minivacanta prilejuita de sarbatorile de iarna. Agentiile de turism si hotelierii ofera reduceri semnificative...

- Tragerea la sorți a play-off-ului din UEFA Champions League are loc astazi, de la ora 13:00, la Nyon. CFR Cluj iși afla astfel posibila adversara in cazul in care va trece in turul 3 de scoțienii de la Celtic. ...

- Antrenorul echipei de handbal Corona Brasov, Ion Craciun, a declarat dupa tragerea la sorti pentrru turul II al Cupei EHF ca se asteapta ca echipa lui sa joace in compania celor de la Super Amara Bera Bera din Spania, formatie care va intalni in primul tur al competitiei pe LK Zug Handbal (Elveția).…

- Frati ai Circovilor de Iarna, care marcheaza miezul iernii si impreuna cu care impart anul pastoral in doua anotimpuri, Circovii de Vara erau divinitati benefice, dar puteau deveni și malefice daca nu li se respectau zilele. Puteau provoca furtuni, vartejuri, tunete si fulgere, faceau prapad in turmele…

- Pana cand vor fi realizate lucrarile la noua conducta de gaze naturale Mintia – Brad, pacura ramane principalul combustibil pentru reteaua de termoficare a orasului. Peste 3.000 de tone de pacura vor fi achizitionate de societatea primariei.

- S a incheiat prima parte a turneului fotbalistic de copii si juniori Cupa FC Farul, editia intai. Organizat la Constanta de Farul Constanta, cu sprijinul Primariei municipiului Constanta si al Consiliului Judetean Constanta, intrecerea este gazduita de complexul sportiv din str. Primaverii. Copiii se…

- „Opere de arta semnate de Samuel Mutzner ("Tarancute in vie", estimare 8.000 - 15.000 de euro), Rudolf Schweitzer-Cumpana ("Iarna la Targoviste", estimare 1.800 - 2.500 de euro), Dumitru Ghiata ("Tarancuta cu cobilita", 3.000 - 5.000 de euro), Aurel Jiquidi ("Audiente", 300 - 500 de euro), Ion Valentin…

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia, in aceasta vara, la startul preliminariilor cupelor europene. Victoria din Banie, 2-1 cu Universitatea Craiova, din ultima etapa a play-off-ului sezonului 2018-2019 al Ligii I, a asigurat constanțenilor locul 3 in campionat, a doua cea mai…