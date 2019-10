Bogdan Toader: “Sunt sigur ca nu vor exista tradari in PSD Prahova”

Conducerea organizatiei prahovene a Partidului Social Democrat este convinsa ca programele politice asumate in judet in urma alegerilor din anul 2016 vor continua, in ciuda demiterii Guvernului Dancila, prin motiunea de cenzura de saptamana trecuta. “Sunt sigur… [citeste mai departe]