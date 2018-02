Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Simona Halep i-a cucerit pe australieni nu doar cu tenisul aratat la primul turneu de Grand Slam al anului, ci si cu discursul pe care l-a avut dupa finala pierduta dramatic în fata danezei Caroline Wozniacki. Desi a pierdut pentru a treia oara în cariera o finala de Grand Slam,…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open, informeaza Agerpres. Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne,…

- Caroline Wozniacki a sarbatorit într-un mod amuzant și cu siguranța extravagant victoria din finala Australian Open în fața Simonei Halep. Caroline Wozniacki a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open și a marcat într-un mod amuzant aceasta victorie.…

- Caroline Wozniacki a caștigat sambata trecuta Australian Open, dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep. Cu aceasta ocazie, jucatoarea daneza a impușcat doi iepuri dintr-un foc: a obținut primul trofeu de Mare Șlem din cariera și a devenit numarul 1 mondial. Piotr, tatal și antrenorul lui Caroline…

- Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competite, dar daneza Caroline Wozniacki, noul numar unu mondial dupa ce a castigat la Melbourne primul sau titlu de Grand Slam, va fi principala favorita la Sankt Petersburg. Wozniacki va evolua direct in turul al…

- Simona Halep a revenit in Romania, luni dimineata, in jurul orei 11:00, dupa finala pierduta la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Extrem de grabita, fostul numar 1 mondial i-a anuntat pe jurnalisti ca va raspunde doar la trei intrebari. "Trebuie sa fac niste teste, sa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni si 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, in timp ce Halep a fost recompensata cu 2 milioane…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Monica Niculescu figureaza pe tabloul principal al turneului de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, care debuteaza astazi, informeaza Agerpres. Ana Bogdan (25 ani, 103 WTA), care de luni va intra in premiera in top 100, va juca in primul…

- Simona Halep a fost amendata la Australian Open. Vezi ce suma trebuie sa plateasca Simo. Simona Halep a primit o amenda din partea organizatorilor turneului de la Melbourne pentru coaching. Concret, Simona Halep va trebui sa achite 15.000 de dolari pentru ca antrenorul ei, Darren Cahill, i-a trasmis…

- "Vazand-o jucand, la cat ma pricep eu la sport, am zis ca nu va fi niciodata o mare sportiva, ceea ce deocamdata s-a demonstrat. Nu a realizat nimic pana acum, nu a castigat niciun titlu de Mare Slem. Daca astazi s-ar opri tenisul, nu ar ramane in istorie pentru ca nu are cu ce. Cum sa nu o comentezi…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat canalul ESPN, citat de WTA Insider. Halep, invinsa cu 7-6 (2),…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, care va debuta luni. Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competitie, dar daneza Caroline…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. …

- Simona Halep a pierdut doua obiective importante in finala de la Australian Open. Caroline Wozniacki a invins-o pe Simona, cucerind primul trofeu de Mare Șlem al carierei și detronand-o pe romanca din fruntea clasamentului WTA.Chiar daca daneza va urca de luni pe primul loc in clasament, Simona…

- Simona Halep (26 de ani) a cedat dramatic finala de la Australian Open, scor 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki (27 de ani), iar multi fani ai romancei blameaza zeii sportului alb pentru acest rezultat! "De ce a pierdut Halep desi a luptat ca la Termopile? Doar era jucatoarea mai buna,…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Simona Halep, 119 zile pe primul loc in clasamentul WTA. Halep a pierdut sambata, la Melbourne, a treia finala de Grand Slam din cariera in faza danezei Caroline Wozniacki . Tot jucatoarea nordica a trecut pe primul loc in ierarhia profesionistelor. De luni, 29 octombrie, romanca va ocupa poziția a…

- Daneza Caroline Wozniacki, care va fi noul lider mondial al tenisului feminin, detronand-o pe romanca Simona Halep, ajunsese pe locul 74 in clasamentul WTA in anul 2016, aminteste BBC. Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, a invins-o sambata pe Simona Halep, numarul unu mondial, cu 7-6 (2),…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- A treia oara a fost cu noroc pentru Caroline Wozniacki, daneza invingand-o pe Simona Halep dupa o finala dramatica la Australian Open. La ceremonia de premiere, Wozniacki si-a felicitat adversara si i-a cerut scuze romancei pentru victoria de la Melbourne. "Vreau sa o felicit pe Simona, stiu ca este…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep (1 WTA) joaca in aceasta dimineața cea de-a treia finala de Mare Șlem a carierei, urmand sa o intalneasca pe Caroline Wozniacki (2 WTA) in ultimul act de la Australian Open. Duelul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport, de la ora 10:30.…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, o infrunta de la 10.30, la Melbourne, pe Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial. Miza este uriașa: primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare si pozitia de numar 1 mondial in clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

- Simona Halep e privita drept favorita in finala de la Australian Open, dupa parcursul fabulos pe care romanca l-a avut la turneul de la Melbourne. Privita cu circumspecție, la debutul turneului de la Melbourne, Simona Halep a crescut, meci de meci, in ochii specialiștilor in tenis.Astfel,…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki joaca sambata, de la ora 10:30, pentru triumful de la Melbourne, dar și pentru primul titlu de Mare Șlem din cariera. Meciul va fi in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro. Cei mai buni jucatori sau jucatoare care nu au cucerit un titlu de Mare Șlem... ...

- Finala feminina de la Melbourne, dintre Simona Halep (1 mondial) și Caroline Wozniacki (2 mondial), are loc maine, de la ora 10:30 (ora Romaniei). Duelul a fost prefațat și de Roger Federer, campionul en-titre de la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…

- Simona Halep, favorita la casele de pariuri in finala cu Caroline Wozniacki. Vezi ce cota are Simo la victorie. Privita cu circumspecție, la debutul turneului de la Melbourne, Simona Halep a crescut, meci de meci, in ochii specialiștilor in tenis. Astfel, dupa ”semifinala eroica” impotriva lui Kerber,…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a reușit cea mai buna performanța din cariera la Melbourne, reușind sa se califice in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2.Dupa victoria fenomenala in fața Karolinei Pliskova, Simona Halep a scapat de o…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Maine, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori, in semifinale, Simona Halep, o va intalni pe…

- Dupa înfrângerea în fata Carolinei Wozniacki, sportiva din Spania Carla Suarez Navarro mizeaza pe un ultim act între numarul unu mondial, Simona Halep, si învingatoarea de la Turneul Campioanelor, daneza care a învins-o azi. Caroline…

- Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea favorita, sunt singurele jucatoare care o mai pot detrona pe romanca Simona Halep din pozitia de lider al clasamentului mondial din tenisul profesionist feminin, insa ambele trebuie sa joace finala turneului Australian…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare in sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt din nou in sferturi de…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Revenirea turneului de la Australian Open a reușit-o Caroline Wozniacki in aceasta dimineața la Melbourne. A caștigat un meci incredibil impotriva Janei Fett, 3-6, 6-2, 7-5. Victoria este cu atat mai importanta, mai ales ca daneza a fost condusa cu 5-1 in decisiv. Din acel moment, Wozniacki a fost extrem…

- Simona Halep joaca incepand de saptamana viitoare la openul australian, primul turneu de grand slam din 2018. Romanca este lider mondial in ierarhia WTA, dar nu si favorita la castigarea Australian Open, considera casele de pariuri online.Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine…

- Simona Halep, vanata de daneza Caroline Wozniacki. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”. Intre romanca și nordica exista o distanța de doar 300 de puncte WTA. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”, a admis Wozniacki, care spre deosebiore de Halep, a avut trecere la sponsorul de echipament Adidas, fiind…