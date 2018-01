Hakim Boutehra, Renault: Piata masinilor noi ar fi fost cu 20% mai mare daca timbrul de mediu ar fi fost pastrat

Stiri pe aceeasi tema

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- ♦ Piata valutara s-a mai dezmortit in ultima luna de anul trecut, iar pe ansamblul anului 2017 volumul mediu zilnic al tranzactiilor a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor Bancii Nationale.

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Mai putin de 20- din totalul masinilor vechi achizitionate de romani anul trecut au avut istoricul verificat, adica cumparatorii au vrut sa vada daca au avut accidente, daca sunt furate din alte tari, etc. Restul de 80- au fost cumparate pe incredere, doar in baza informatiilor furnizate de vanzator.…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene – dar va introduce o alta. Asta dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desfiintate de la 1 februarie 2017. Autoritatile vor…

- Executivul vrea sa identifice o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului de mediu,…

- Dai un ban, dar stai in fata: cumparatorii de masini second hand pot afla daca kilometrajul autovehiculului vizat a fost masluit. InspectorAuto.ro introduce o noua componenta foarte importanta in rapoartele despreautovehiculele second hand: verificare autovehiculele second hand: verificarea kilometrajului.

- Cristian Milea, Country Director Romania la Opel Southeast Europe, a explicat pentru Capital care au fost evenimentele care au influentat piața auto in 2017, ce impact au avut acestea și ce perspective ia in calcul pentru 2018.

- Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto la masina, spune Cristian Muntean, presedintele Asociației Societaților de Service Auto Independente (ASSAI), potrivit economica.net. “Noua taxa auto se va…

- Anul 2017 a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental "Rabla".

- Pana acum singurele solutii daca voiai sa-ti cumperi un automobil era fie sa platesti cash, fie sa o iei prin leasing. Un nou trend apare pe piata si ar putea schimba dramatic industria auto.

- Anul 2017 este unul record pentru piata auto de masini second hand, înregistrându-se aproape o jumatate de milion de tranzactii, volum care însa ascunde si foarte multe capcane, mai ales pentru cei ce cred ca înca exista “chilipiruri” în piata auto locala.…

- Primarul Emil Boc cere Guvernului adoptarea unei solutii legislative de inlocuire a eliminarii taxei de mediu care a transformat Romania intr-un cimitir al masinilor second hand, cu consecinte pe termen lung asupra a ceea ce inseamna poluare, mobilitate, transport si deplasare urbana. …

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. Marimea medie a unei intreprinderi din…

- Piata auto, in crestere. Cel mai bine vandut model de masina si culoarea preferata a romanului Pe ansamblul pietei auto, livrarile totale au inregistrat, in primele 10 luni din 2017, o crestere generala de 10,9%, „cifra in interiorul careia avem autoturismele cu o crestere de 13,4%”, arata un comunicat…

- Restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se va face pana cel tarziu pana la 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule pana la 31 martie…

- Inmatricularile de masini second hand continua sa fie la un nivel foarte inalt, ajungand la 426.029 exemplare, din ianuarie si pana in octombrie, in crestere cu aproape 70% comparativ cu primele zece luni din 2016, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Eliminarea timbrului de mediu incepand cu a doua luna a anului 2017 a determinat o explozie de inmatriculari de mașini rulate. Și asta pentru ca au scazut drastic costurile de inmatriculare a unui vehicul in Romania, indiferent ca vorbim de unul nou sau second-hand. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții…

- Autovehiculele second hand din strainatate vor fi comercializate doar de catre firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil intr-o perioada de doi ani, prevede un proiect de lege intocmit de PSD. Daca ar fi adoptate, interdicțiile cu impact asupra dreptului…

- Noua taxa de mediu anuntata de ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, va avea cel mai probabil aceleasi criterii precum cea anulata in februarie 2017, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gabriel Sicoe, presedintele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). „Noi consideram…

- Anul acesta este unul an record pentru masinile second-hand dupa eliminarea timbrului de mediu, cu aproape 400.000 de masini inmatriculate in perioada ianuarie –septembrie, iar reinmatricularile au atins si ele un maxim record, de 360.635 de unitati, arata Autovit.

- Potrivit ordonantei de urgenta adoptata de guvern toti posesorii de masini din Romania care nu au achitat inca o forma a taxei de prima inmatriculare vor fi nevoiti sa o plateasca la prima transcriere de proprietate, potrivit www.4tuning.ro. Cei care au recuperat taxa auto in instanta vor fi nevoiti…