- Statistica anului 2017 privind inmatricularile de autoturisme realizata de DRPCIV arata ca marca Renault ți-a majorat cota de piața cu 0,6 puncte procentuale. Conform directorului Renault Commercial Roumanie, Hakim Boutehra, marca franceza a vandut anul trecut 130 de mașini electrice.

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Piata totala a masinilor si utilitarelor noi a fost de 150.000 de unitati anul trecut, dar ar fi putut ajunge la 180.000 daca timbrul de mediu ar fi ramas in vigoare, este de parere directorul comercial al Renault Romania, Hakim Boutehra. El mai spune ca "invazia" masinilor second-hand, 560.000 aduse…

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Anul trecut in UE s-au vandut pentru prima oara dupa 2007 mai mult de 15 milioane de masini noi, Germania fiind, de departe, cea mai mare piata. Romania a crescut peste media UE, insa piata ramane una foarte mica, cu sub 1% din total. Volkswagen a ramas marca numarul unu, desi vanzarile au scazut, iar…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Duster a adus cele mai multe noutati in gama Dacia, atat in 2010 cand a fost lansata prima generatie cat si acum, cu cea de-a doua. Daca la finalul anului trecut cand a fost prezentata, s-a insistat pe faptul ca noul model dispune in premiera de senzori pentru prezenta altor automobile in unghiul…

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA),…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Romanii au inmatriculat 474.487 de masini second hand, an primele 1 1luni ale anului, un salt de peste 71% fața de anul trecut, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citata de Agerpres. De asemenea, aproximativ 99.000 de autoturisme noi au…

- In premiera odata cu cea de-a doua generatie a SUV-ului Duster, Dacia a testat vanzarile online de masini inca de dinainte ca acestea sa ajunga in showroom, dupa metoda utilizata de Tesla pentru a vinde masini pe care inca nu le-au lansat. De marti, 5 decembrie pana vineri, 8 decembrie,…

- „Intitulata Duster Edition ONE, aceasta versiune dispune, printre altele, de sistem de aer conditionat automat, card de acces maini libere, sistem de avertizare a unghiului mort, Multiview camera, aprindere automata a farurilor si jante din aliaj de 17 inch, diamantate. Cele 100 de exemplare ale…

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Antreprenorul Bogdan Toporas Pitigoi, care detine Tester Grup, cu operatiuni in domeniile auto, imobiliare, productie, retail, asigurari si ospitalitate, fiind cel mai mare dealer de masini noi din zona Moldovei cu o cota de piata de circa 50%, urmareste oportunitati de a mari portofoliul de marci…

- Piata auto, in crestere. Cel mai bine vandut model de masina si culoarea preferata a romanului Pe ansamblul pietei auto, livrarile totale au inregistrat, in primele 10 luni din 2017, o crestere generala de 10,9%, „cifra in interiorul careia avem autoturismele cu o crestere de 13,4%”, arata un comunicat…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul «Rabla», anul acesta a fost vorba despre o…

- Programul guvernamental Rabla va continua, cu siguranta, si in 2018, si va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, joi, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. "In legatura cu Programul Rabla, anul acesta a fost vorba despre o alocare destul…

- Premierul Mihai Tudose a lansat un atac la adresa grupului francez Renault, care produce Dacia in Romania. Șeful Guvernului susține ca patronatul a trimis angajatii la proteste antiguvernamentale pentru a-si servi propriile interese economice. Nimic ...

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant incepe sa faca legea in acest domeniu, in Romania. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania care produce una dintre cele mai avansate... Citește AICI ce gigant internațional…

- Concernul Daimler (Mercedes-Benz), cu Star Assembly, se pregateste sa devina a doua cea mai mare companie din industria auto romaneasca dupa Dacia (Renault). Businessul Star Assembly, companie parte a concernului Daimler care produce la Sebes una dintre cele mai avansate cutii de viteze din lume pentru…

