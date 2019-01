Hakan Calhanoglu blocat la AC Milan de Gennaro Gattuso

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.900 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania si Germania, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania,…

- Intr-o piata a vinului in care aromele bauturilor straine pot fi uneori mai atragatoare decat ale celor locale, brandul romanesc Cotnari obtine zece procente din cifra de afaceri de la export. La un business de 148 de milioane de lei in 2017, inseamna ca aproximativ 15 milioane de lei (putin peste 3…

- Anamaria Prodan, agentul jucatorului, a vorbit pentru Telekom Sport despre situatia lui Nicolae Stanciu, precizand ca isi doreste ca internationalul roman sa prinda in scurt timp o mutare intr-un campionat de top al europei: Bundesilga sau Premier League. Cornel Dinu, DECLARATII JIGNITOARE…

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, prin intermediul Reţelei EURES, oferă 2336 locuri de muncă în 16 ţări ale UE/SEE, astfel: – Angajatori din Bulgaria oferă 1 loc de muncă – (personal servicii suport clienţi); – Angajatori din Danemarca oferă 200 loc de muncă –…

- Luni, France Football a scris ca tehnicianul francez Arsene Wenger este aproape de a prelua echipa AC Milan, in locul lui Gennaro Gattuso. Liber de contract de la plecarea de la Arsenal, Wenger ar urma sa aiba la AC Milan un rol extins pe langa directorul sportiv, brazilianul Leonardo. Wenger, in varsta…

- Potrivit Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la bataie aproape 2.500 de posturi destinate românilor.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.428 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Spania…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.231 locuri de munca vacante, locuri de munca pentru care pot opta și in privința carora pot solicita informații suplimentare toți salajenii interesați. Astfel, sunt disponibile in Spania,…

- Sportivii constanteni au obtinut rezultate deosebite la turneul international de tenis de masa desfasurat in Ciprul de Nord, la care au participat jucatori din Turcia, Ucraina, Germania, Bulgaria, Bosnia Hertegovina, Ciprul de Nord si Romania. Reprezentantii Constantei antrenori, Daniela Micu, Iulia…