Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Slobozia si din Urziceni primesc marti, 13 august, vizitatori. Ziua Portilor deschise are loc prin campania de informare ”Preveniti ghinionul!”, derulata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Pentru siguranta si protectia locuintei si familiei tale devine foarte important ca alegerea unui cos de fum sa fie cea mai potrivita. Conform datelor primite de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) desoperim cu ingrijorare ca in fiecare an, in perioada apropierii sezonului…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT. „Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului…

- Recent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a desfașurat aplicații la protecție civila in nordul și sudul țarii. Aplicațiile au fost desfașurate la Balți și Cahul.

- Marți s-a adoptat la nivelul Guvernului Ordonanța de Urgența privind operarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”, care este operat de Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgența, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU precizeaza intr un comunicat ca efectele vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore, manifestata prin averse torentiale, scurgeri importante de pe versanti, inundatii locale au afectat 18 localitati din judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras Severin,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Barbu Catargiu” al judetului Ialomita desfasoara organizeaza pe 12 iunie, incepand cu ora 09.00, etapa judeteana a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta.

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Un martor al accidentului teribil de la Comrat a scris o postare pe Facebook în care povestește despre șocul prin care a trecut când a vazut accidentul care s-a produs în fața ochilor sai. ”Nu cred ca voi mai dormi înca multe nopți.…