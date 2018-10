Haiti: Cutremur cu magnitudinea 5,8 în nord-vestul ţării Departamentul de Nord-Vest al statului Haiti a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5,8 sambata in jurul orelor 20.10 (duminica, 00.10 GMT), inregistrandu-se raniti si pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP. "Ranitii sunt in prezent internati si li se acorda ingrijiri la spitalele departamentului. In alte parti, cazuri de raniti, majoritatea usor, au fost inregistrate ca urmare a miscarilor de panica cauzate de cutremur", a facut cunoscut sambata seara protectia civila din Haiti intr-un prim comunicat. Daca autoritatile nationale nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Nord-Vest al statului Haiti a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5,8 sambata in jurul orelor 20.10 (duminica, 00.10 GMT), inregistrandu-se raniti si pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- "Ranitii sunt in prezent internati si li se acorda ingrijiri la spitalele departamentului. In alte parti, cazuri de raniti, majoritatea usor, au fost inregistrate ca urmare a miscarilor de panica cauzate de cutremur", a facut cunoscut sambata seara protectia civila din Haiti intr-un prim comunicat.Daca…

- Departamentul de Nord-Vest al statului Haiti a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5,8 sambata in jurul orelor 20.10 (duminica, 00.10 GMT), inregistrandu-se cel putin doi morti si zeci de raniti. Sunt pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP.

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs marti noaptea in regiunea italiana Molise, insa, potrivit primelor informatii culese miercuri, acesta nu a provocat victime sau daune semnificative, scrie agerpres.ro.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un cutremur de magnitudinea 5,9 a avut loc duminica in vestul Iranului, unde cel putin 287 de persoane au fost ranite, la cateva ore dupa ce doua seisme au fost inregistrate in sudul tarii, potrivit Irna, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs joi in provincia Java de Est din vestul Indoneziei, a anuntat Agentia de Meteorologie si Geofizica din aceasta tara, citata de Xinhua. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mariana Ionescu) Sursa foto: www.earthquaketrack.com