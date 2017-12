Stiri pe aceeasi tema

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, potrivit Institutului National de Statistica (INS), citat de Agerpres. Iata ce alte produse i-au interesat pe romanii care fac cumparaturi online.

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…

- Violeta Stoica In fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna declanșeaza o agitație fara margini in viața romanilor. Prahovenii nu fac excepție, inca de la inceputul acestei saptamani marile magazine fiind luate cu asalt de cumparatori, care sunt dispuși sa cheltuiasca sume impresionante cu pregatirile…

- Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia a organizat atelierul “Creșterea angajabilitații studenților prin dezvoltarea abilitaților de comunicare”, la care au participat 10 reprezentanți ai Ligii Studenților din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care au fost instruiți in domeniul comunicarii…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in noiembrie fata de luna precedenta, in timp ce, in categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor si al tutunului si tigarilor, reiese din…

- Câstigul salarial mediu nominal net a crescut, în octombrie, cu 16 lei (+0,7%), pâna la valoarea de 2.392 de lei, în comparatie cu luna anterioara, în timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% si a ajuns la 3.327 lei, arata datele Institutului National…

- Magazinele online sunt tot mai frecventate de romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani, ponderea celor care au apelat la aceast tip de cumparaturi fiind in crestere de la an la an ( 35% in anul 2017 fata de 33,6%), indica ultimul studiu pe aceasta tema realizat de catre Institutul National de…

- Numarul autorizatiilor de constructie pentru locuinte in mediu urban a scazut in primele noua luni din acest an si se constata o crestere a locuintelor construite in mediul rural, arata cele mai recente date ale Institutului National de Statistica (INS), ...

- Aceste programe informatice automatizate sunt intr-adevar in masura sa cumpere diverse produse pe internet intr-o fractiune de secunda, fiind mult mai rapizi decat orice fiinta umana, scrie Agerpres. Potrivit lui Charles Schumer, senator din partea statului american New York, acelasi scenariu se repeta…

- In Romania se construiesc mai multe locuințe fața de anul trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), peste 39.000 de locuințe au fost ridicate in primele noua luni ale acestui an, cu 6,5% mai mult fața de aceeași perioada din 2016. Din totalul locuintelor finalizate in primele…

- Persoanele din gospodariile considerate bogate au obținut venituri de 7,2 ori mai mari decat cele din gospodariile sarace, se arata intr-o publicație a Institutului Național de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. 'În anul 2016, persoanele din gospodariile considerate…

- Numarul de locuinte construite a fost de peste 39.000 de unitati in primele noua luni din acest an, cu 6,5% peste cel din perioada corespunzatoare din 2016, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, Agerpres. 'In perioada ianuarie - septembrie 2017…

- Scaderi drastice pentru rezidențialul nou din Cluj. VEZI suprafata autorizata in 2017 In toata tara se construieste pe banda rulanta, insa Clujul da semne ca se apropie de saturatie. S-a inregistrat o scadere drastica a suprafeței autorizate. ZIUA de CLUJ a scris, într-un articol anterior,…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.X.2017 a inregistrat o crestere anuala cu 10,2% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,1%), al combustibilului pentru autoturisme (+12,0%)…

- Ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017, iar a celor care au acces la rețeaua de internet acasa a fost de 68,6%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populației…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- „Romania rurala, cu peste 10 mii de sate si 9 milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populatia activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale. Se observa si o tendinta de convergenta…

- Aveți senzația ca va sufocați in traficul din Alba Iulia ? Nu vi se pare deloc. Orașelul liniștit pe care il știați pana acum 5-6 ani s-a transformat intr-un iad al șoferilor din cauza numarului excesiv al mașinilor inmatriculate și a incapacitații autoritaților locale sa gandeasca pe termen lung și…

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor furnizate de Institutului National de Statistica.

- Evenimentul a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMag si 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea initiala si cu o crestere de 20- raportata la editia anterioara din 2016, potrivit companiei. Comertul online este pe un trend ascendent in…

- Black Friday 2017 a fost un succes total pentru retaileri, dar si pentru vanatorii de reduceri. Vineri, pana la ora 22:30, eMag vanduse 1.061.358 de produse, in valoare totala de 340 de milioane de lei, informeaza stirileprotv.ro. Suma e mai mare decat cea inregistrata in prima zi…

- Romanii au dat navala la cumpaturi de ziua marilor reduceri - Black Friday. Prin intermediul plaților electronice s-au achiziționat produse in valoare de 20.066.666,7 EURO, adica 90.300.000 RON.Adevarul despre RENUNȚAREA Danei Grecu la emisiunea zilnica de la Antena 3 Live de la sediul…

- Dinamica economiei din perioada ianuarie-septembrie, cu o crestere de 7% an/an, nu este sustenabila, date fiind acumularea de dezechilibre macroeconomice, deteriorarea indicatorilor de incredere si climatul investitional dificil, aspect confirmat si de declinul sectorului de constructii cu 6,5%…

- “Piata din Italia este de 15 ori mai mare decat cea din Romania.” FashionUP, retailerul local specializat in comercializarea online a articolelor de moda, cu vanzari de 6,5 milioane de euro in primele noua luni, va intra pe piata din Italia dupa ce la inceputul acestui an compania a achizitionat…

- Ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, în octombrie fata de septembrie, potrivit Institutului National de Statistica…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna octombrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 2,6 , de la 1,8 in septembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,52 si a celor nealimentare cu 3,26 , potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi citate de…

- Exporturi de peste 5,5 miliarde de euro in luna septembrie În septembrie exporturile au depasit valoarea de 5,5 miliarde de euro, însa importurile au atins aproape 6,6 miliarde, indica datele Institutului National de Statistica. Fata de luna corespunzatoare a anului trecut, exporturile…

- Caștigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 0,5% in septembrie fața de luna anterioara, pana la 3.305 lei, in timp ce valoarea neta s-a situat la 2.376 de lei, in urcare cu 12 lei (+0,5%), arata datele Institutului Național de Statistica (INS), date marți publicitații.

- Un comunicat al Institutului National de Statistica arata ca inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 32,2% in T3 2017 fata de T3 2016. Numarul de autoturisme destinate transportului pasagerilor, inregistrate in trimestrul al treilea din 2017, este de 162.157.…

- Dispozitive minune, produse care te îți schimba înfațișarea în doar câteva minute, abonamente gratuite le servicii pe care le platești apoi înzecit și de care nu mai reușești sa scapi, capcanele online sunt multe și greu de evitat. Consumatorii europeni sunt din ce…

- Importurile de produse energetice au crescut cu 15,7% anul trecut, fata de 2015, in principal din cauza cantitatilor mai mari de gaze naturale si titei aduse din afara tarii, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii.

- Importurile de produse energetice au crescut cu 15,7% anul trecut, fața de 2015, in principal din cauza cantitaților mai mari de gaze naturale și țiței aduse din afara țarii, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), date miercuri publicitații. În anul 2016, producția…

- Preturile in industrie, servicii si vanzare cu amanuntul vor creste moderat, precum si activitatea din aceste domenii, in perioada octombrie – decembrie 2017, potrivit tendintelor economice publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din octombrie…

- Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat in acest an, in conditiile in care, la 1 iulie, s-a remarcat o crestere usoara a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) si un avans mult mai evident (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste), comparativ cu 1 iulie…

- Cheltuielile pentru protectia mediului au fost, in 2016, de noua miliarde lei la nivel national, reprezentand 1,2% din PIB, potrivit datelor Institutului National de Statistica remise vineri AGERPRES . Cele mai mari cheltuieli au fost inregistrate la managementul deseurilor (45% din totalul cheltuielilor…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in primele opt luni ale anului, ca serie bruta, cu 13,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, ca urmare a activitatilor derulate in productia cinematografica, video, programe de televiziune, difuzare si transmitere…

- Industriile prelucratoare si extractiva, respectiv productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat au contribuit la cresterea cu 8,2% a productiei industriale, ca serie bruta, in primele opt luni din 2017, fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata…

- Exporturile si importurile au crescut cu 9,6%, respectiv cu 12,2% in primele opt luni din 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Astfel, in perioada ianuarie-august 2017 exporturile FOB au insumat 41 mld. euro, iar importurile…

- Salariul mediu brut a ajuns, la nivelul lunii august, in Romania, la valoarea de 3.290 lei, in scadere cu 1,2% in comparatie cu luna anterioara, in timp ce la cuantumul net diminuarea a fost de 1,1%, pana la 2.364 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul a crescut, ca serie bruta, cu 9,3%, in primele opt luni ale anului, fata de intervalul similar din 2016, in principal ca urmare a vanzarilor de produse nealimentare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate recent. Potrivit…

- In primele 8 luni ale anului, consumul privat a adus cresteri ale afacerilor din comertul cu amanuntul de 9.3% (fata de primele 8 luni din anul trecut), au transmis miercuri intr-un comunicat, reprezentantii Institutului National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri au venit din segmentul vanzarilor…

- Romania a importat produse agroalimentare de aproape 3,5 miliarde de euro in primul semestru din acest an, in crestere cu 17% fata de perioada similara din 2016, in timp ce exporturile au adus in tara cu 4,5% mai mult in perioada analizata, respectiv 2,432 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerul…

- "In primul semestru din 2017, deficitul balanței comerciale cu produse agroalimentare s-a adancit la 1,064 miliarde de euro, fiind cu 60,4% mai mare fața de nivelul inregistrat in același interval din 2016. Exporturile au insumat 2,432 miliarde de euro (+4,5%), in timp ce importurile au urcat la…