- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus realizarea unor proiecte majore de infrastructura prin care Bucurestiul sa fie legat, prin autostrazi si cale ferata de mare viteza, de Sofia, Budapesta, Belgrad si Chisinau.

- Presedintele separatist destituit catalan Carles Puigdemont a anuntat joi ca renunta sa candideze din nou la presedintia cataloniei, intr-o inregistrare postata pe retele de socilizare, relateaza AFP.

- Pe masura ce oamenii inainteaza in varsta, scade numarul de glande sebacee de la nivelul pielii. Acestea produc sebumul, o substanța grasa care lubrifiaza pielea, o protejeaza de umiditate și de uscaciune și ii intreține suplețea. Astfel, se pierde abilitatea pielii de a se menține hidratata. Așsadar,…

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Indreapta-ți atenția catre produsele naturiste care se pot gasi cu ușurința pe tot parcursul anului, care sunt sanatoase și-ți susțin imunitatea. Daca știi cum sa amesteci ingredientele, vei observa ca rezultatul va fi mai mult decat satisfacator, deoarece nu vei mai avea nevoie sa te…

- In timpul iernii, cel mai practic și confortabil lucru este o geaca calduroasa, dar pentru a o face sa reziste mai mult trebuie sa ai grija de ea, scrie feminis.ro.1. Inchide toate fermoarele și toți nasturii inainte de a baga geaca la mașina.

- Intrucat numarul amatorilor de sporturi si drumetii montane este in continua crestere si iarna tocmai a venit, Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu intentioneaza sa creeze un cadru placut pentru cei ce doresc sa se bucure si de sezonul rece. Respectarea unor recomandari si sugestii poate fi cheia…

- Berbec Deși te-a interesat mult parerea celor din jur, acum ai șansa de a observa singur cum stau lucrurile și ce ai de facut pentru a evolua. Mai ales in ceea ce privește munca propriu-zisa și cuantumul caștigurilor aferente acesteia. Renunța la ideile preconcepute și lasa-te condus de intuiție! Taur…

- Aflat in Serbia de o perioada insemnata de timp, si dupa ce o lunga vreme nu s-au mai aflat dezvaluiri din partea sa, de genul celor difuzate de postul TV pe care l-a infiintat, Sebastian Ghita a rupt, practic, tacerea, seara trecuta, dupa ce la Antena 3 au aparut acuzatii privind fabricarea unor probe…

- Viorica de la Clejani a dezvaluit reteta cremei cu care reuseste sa triseze timpul si sa aiba un ten perfect. Este o crema facuta in casa, din seu de oaie. Viorica din Clejani, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 3 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, alaturi de…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, devoaleaza vineri, pe Facebook, „doua mega golanii ale PSD-iștilor”. Potrivit acestuia, Guvernul Dancila nu va renunța la Formularul 600, iar Ministerul Finanțelor lucreaza in acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodarie.„Dragnea, stapanul…

- Știința Explorari primește vizita formației LMV Tricolorul Ploiești. Sambata, 10 februarie, se vor disputa meciurile etapei a 19-a a campionatului Diviziei A1 de volei masculin. In cadrul acestei runde, Știința Explorari va intalni pe teren propriu, de la ora 18.00, formația LMV Tricolorul Ploiești.…

- Zeci de angajati din scolile aradene, in special personal nedidactic sau didactic auxiliar, ameninta ca renunta la posturile pe care le ocupa cu fractiuni de norma pentru ca in luna ianuarie au venituri zero sau cu minus, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor…

- Spre exemplu, la nivelul judetului Gorj sunt 160 de angajati care trebuie sa plateasca contributiile catre stat la nivelul salariului minim pe economie, de 1900 de lei. Pentru ca nu lucreaza cu norma intreaga, in functie de orele lucrate, salariatii vor primi un salariu mai mic si sunt cazuri in care…

- Liberty Media a anuntat luni ca ''Grid Girls'', fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite anul acesta de copii.La cateva zile dupa anuntul disparitiei ''Grid Girls'', Liberty Media a confirmat ca grilele de start nu vor ramane fara panouri care indica numele…

- O crima infioratoare a avut loc intr-o curte din Republica Moldova. O femeie de 45 de ani a fost gasita fara suflare, intr-o balta de sange, in toaleta din propria ei curte. Mama femeii a observat ca fiica ei, care plecase puțin de acasa, nu se mai intorcea, motiv pentru care a ieșit…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura.

- UVT Agroland Timișoara se intoarce de la Iași cu inca trei puncte, dupa succesul obținut vineri seara in fața formației locale Penicilina. Trupa pregatita de Bogdan Paul s-a impus cu 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-15). Agro reușește astfel sa lege o serie de cinci victorii in Divizia A1 de volei feminin.

- A cultiva o planta de Aloe Vera, in propria locuința, este foarte ușor, intrucat este o activitate placuta, iar planta nu necesita foarte multa ingrijire. Cunoaștem cu toții beneficii...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu,…

- Universitatea din Craiova a aprobat in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an, din 15 ianuarie, scoaterea din oferta educaționala a șase programe de master. Propunerile au fost aprobate in Senatul Universitații din Craiova. Cele șase programe sunt ...

- „Trei intrebari si am plecat”, este tot ce le-a spus ziaristilor Simona Halep, dupa ce a fost intampinata cu flori de o multime de fani in sala Aeroportului Otopeni. Sigur ca o roade infrangerea de la Australian Open – a treia finala de grand slam pierduta, si „decaderea” pe locul 2 in clasamentul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spune ca va continua sa activeze in plan politic alaturi de "echipa din Guvern" si de PSD."Nu plec acasa, raman alaturi de colegii mei. Ma bucur ca am avut ocazia sa fac parte din Guvern si vreau sa le multumesc tuturor colegilor mei din minister…

- Sarbatoare a culturii romanești “departe de acasa” Romanii din Marea Britanie sunt invitati joi, 8 februarie, la expozitia “Home Away From Home: Romanians in Brent”, susținuta de Romanian Women in UK in colaborare cu Brent Museum & Archives și Institutul Cultural Roman. Evenimentul este o sarbatoare…

- Guvernul Turciei a anuntat, joi, ca nu renunta la operatiunea militara din provincia siriana Afrin pentru inlaturarea militantilor gruparii kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), desi risca o confruntare cu fortele americane si cele ale guvernului sirian, relateaza

- Manifestarile organizate cu ocazia Unirii Principatelor Romane au continuat și cu un concert de muzica populara și patriotica in aer liber, susținut de Orchestra Populara „Rapsozii Botoșanilor”.

- RETETA SLIME. Sa faci slime pentru copii nu reprezinta o mare greutate. Ce trebuie sa știi este faptul ca da dependența, dar una pozitiva! Slime este folosit și în scopuri terapeutice.

- Telekom Romania a anuntat luni ca a incetat contractele cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ”ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana”. Ca atare, facturile Telekom Romania nu vor mai…

- Pe cand Ionel Arsene era reținut și aștepta verdictul instanței de la Bacau, in Neamț, a inceput o adevarata morișca a negocierilor. Mai multe personaje, aparent scoase in afara jocului politic, au avut intalniri prin diverse crașme, au facut pronosticuri și calcule de viitor. Majoritatea covarșitoare…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Initiatorii referendumului republican legislativ privind anularea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral, fiind aplicat sistemul mixt de vot, sustin ca nu vor renunta la aceasta idee chiar daca CEC a respins inregistrarea grupului de initiativa. Declaratia a fost facuta in cadrul…

- Nicușor Arjocu, pompier in cadrul ISU Gorj, Garda de intervenție Tismana, disparut duminica de la domiciliul din comuna Padeș, a fost gasit astazi de un echipaj de jandarmerie in zona Barajului de la Valea Mare. Barbatul intrase in șoc hipotermic, ...

- Tudose anunța restructurarea: Vreau un guvern mai suplu. Daca nu am dreptate, plec acasa!, a spus premierul, marți seara, la Antena 3. El a menționat ca un Guvern cu 28 de ministere e cam mult și a precizat ca nu exista niciun ministru cu care nu poate lucra, cu ex ”Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Deși prevederile noului Cod fiscal diminueaza bugetul local al Municipiului Sebeș cu circa 3 milioane de Euro, influențand o parte din planul de investiții, municipalitatea nu renunța la achiziționarea unui autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului pe raza administrativ teritoriala…

- Politistii au desfasurat perchezitii luni dupa amiaza, la domiciliul politistului suspectat de pedofilie. Barbatul ar fi sarutat si agresat doi copii, în liftul unui bloc din Capitala, fiind surprins de camerele de supraveghere.

- Locuințele nu aveau sistem de supraveghere video, dar, cel puțin, casa diplomatului era pazita de jandarmi inarmați pana in dinți, informeaza B1 TV. Aceștia au anunțat printr-un comunicat ca exista un protocol potrivit caruia jandarmul nu poate interveni decat la intrarea principala iar cei…

- Toți cei 26 de angajați ai Clubului Pandurii Targu Jiu sunt in concediu de odihna in aceasta luna. Neplatiți de trei luni, salariații se gandesc la ce e mai rau. Pe 17 ianuarie se va stabili daca gruparea de fotbal intra sau n...

- O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume Vinerea Mare, scrie Romania TV.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'Romanii vor beneficia prin…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Familia femeii o cauta si cere ajutorul clujenilor pentru a o gasi. “Daca ați vazut-o pe doamna din fotografie sau aveți cunoștința despre locul în care se afla, sunteți rugați sa sunați urgent la Poliție sau sa luați direct legatura cu noi: 0741146600. Doamna Mariana, are…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi, care aduc implinire si liniste in vietile noastre. Sa ne bucuram de aceste momente si sa nu uitam ca cel mai frumos dar pe care-l putem face in aceasta…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Președintele Donald Trump, care a prezentat luni in mod oficial doctrina de securitate naționala, a reluat ideile despre Rusia și China publicate anterior in proiectul de strategie, spunand ca cele doua sunt „dușmanii“ SUA, scrie Bloomberg Politics. In același timp, in discursul sau, Trump a demonstrat…

- Florin Salam si Roxana si-au negociat impacarea! Artistul este dispus sa faca orice pentru a-si aduce sotia inapoi acasa! Antena Stars prezinta filmul tratativelor, dar si reactia presupusului amant al brunetei! Detaliile incendiare din telenovela sfarsitului de an.

- Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, prin Centrul Europe Direct Bistrita, organizeaza, in fiecare an, evenimente si actiuni de informare dedicate elevilor si tinerilor, antreprenorilor si viitorilor antreprenori, cadrelor didactice, multiplicatorilor de informatie europeana si altor grupuri…

- Catalin, logodnicul lui Betty Salam si barbatul care urmeaza sa devina ginerele lui Florin Salam, a vorbit despre episodul fugii de acasa a Roxanei Dobre. In urma cu doua zile, fata ar fi fugit din casa lui Florin Salam, dar nu singura, ci alaturi de celebrul Vancica, fostul ei iubit, care acum e insurat.