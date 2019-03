Haine romanesti: de unde poti cumpara produse 100% create in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat joi pe blogul propriu ca a eliminat de pe retea de socializare si de pe Instagram pagini, grupuri si conturi create in Regatul Unit si Romania despre care considera ca desfasoara actiuni politice de influentare.Mentionand ca nu a descoperit vreo legatura intre respectivele continuturi…

- Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

- Scoala romaneasca este perceputa intr-o perspectiva sumbra de catre majoritatea respondentilor unui sondaj IRES, comandat de Uniunea Editorilor din Romania (UER), dat publicitatii joi, care remarca numeroasele schimbari la nivelul strategiei educatiei, lipsa de coerenta a programelor scolare si a dotarilor,…

- Romania vrea sa cumpere variante upgradate de F-16 Fighting Falcon, a anuntat producatorul american Lockheed Martin. Gigantul industriei de aparare a vandut deja avioane upgradate catre Bahrain si Slovacia, iar...

- Vineri, 1 februarie 2019, a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE-Japonia, cel mai mare acord comercial negociat de UE pana in prezent. Acesta va elimina majoritatea barierelor tarifare și non-tarifare in calea comerțului cu bunuri și servicii, asigurand pentru producatorii europeni…

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7% daca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vinde valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR. "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara - n.red.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a atacat dur bancile, acuzandu-le ca fac profit de pe urma statului fara sa-și asume niciun risc„Nu fac operațiuni de intermediere bancara cu toate ca exista o evidența care arata ca profiturile bancilor din Romania sunt mult mai mari decat…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca se afla pe primul loc, pentru al treilea an consecutiv, in Metarankingul Universitar – Clasamentul universitatilor din Romania, realizat de catre un grup de profesori universitari, a anuntat miercuri, asociatia Asociatia Cercetatorilor Ad Astra, printr-un comunicat,…