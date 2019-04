Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca tocmai s-a nascut primul copil al unui cuplu care a aplelat la programul ”O șansa pentru cuplurile infertile”.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES S-a…

- Monede, nasturi, baterii, șuruburi și clame sunt doar cateva obiecte din colectia medicilor de la Secția Endoscopie, din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Pare incredibil, dar din stomacurile copiilor ajunsi la spital, au fost extrase lucruri aproape incredibile.

- De azi incepe inscrierea copiilor in clasa intai. Anul acesta, parintii din Capitala vor putea depune on-line dosarul cu actele necesare.Prin intermediul platformei e-scoala, procedura va dura doar cateva minute.

- Zilele trecute, Pepe a susținut un concert intr-un local din Capitala. Oana Roman a fost prezenta la eveniment, alaturi de familia ei. La scurt timp, vedeta a postat pe contul de socializare un video, in care fetița ei apare dansand pe masa. Gestul Oanei nu a fost prea admirat de internauți, care au…

- Paparazzii au surprins-o, recent, pe Adina Buzatu, intr-o forma de zile mari, in magazinul pe care il detine intr-un mall din Capitala, scrie spynews.ro. In momentul in care in magazin si-a facut aparitia un medic estetician celebru, Adina Buzatu s-a luminat la fata. Citeste si Adina Buzatu…

- Bianca Rus nu mai vrea sa auda de fostul sau soț, Antonio. Cei doi s-au separat cu mare scandal. Bianca Rus, in varsta de 31 de ani, a avut un scurt mariaj cu Antonio. Cei doi au ajuns la separare in urma discuțiilor aprinse dintre ei. Dupa desparțire și-au aruncat vorbe grele. Bianca Rus nu mai…

- „Conducerea SC STB SA nu a fost interesata sa isi protejeze salariatii si calatorii. Salariatii SC STB SA au ramas abandonati cu zecile de ore in traseu, fara caldura, fara mancare, fara ceai cald si fara sa aiba unde sa isi satisfaca nevoile fiziologice. Mihai Sicoe, ce va recomanda pe dumneavoastra…

- Mai multi tineri din Capitala au renuntat la o zi libera pentru a face curatenie in cimitirul ostasilor romani. Initiativa vine din partea Asociatiei UNIREA-ODIP in colaborare cu Partidul Liberal.