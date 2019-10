Hailey Bieber, rochia de mireasa despre care vorbeste toata lumea

Stiri pe aceeasi tema

- American Broadcasting Company (ABC) a anuntat, duminica, lansarea documentarului „Making the Gift”. Beyonce a distribuit, pe Instagram, un scurt film de introducere pentru „Making The Gift”, care ofera o perspectiva asupra realizarii noului ei album, inspirat de „Regele Leu/ The Lion King” si de…

- Cum a fost creata rochia de mireasa a lui Heidi Klum – VIDEO La aproximativ 2 saptamani dupa ce i-a jurat pentru a doua oara iubire vesnica lui Tom Kaulitz, Heidi Klum si-a aratat public, pentru prima oara, rochia de mireasa. In toata splendoarea ei! View this post on Instagram My dream wedding…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți civil din anul 2015, iar acum urmeaza sa ajunga in fața altarului. Cei doi vor face nunta luna aceasta, iar botezul micuței la inceputul lunii septembrie. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Vedeta a facut…

- Rochia creata de Serena Williams face parte dintr-o colectie capsula care contine 12 piese vestimentare, este disponibila in mai multe marimi, de la XS la 3XL, si poate fi achizitionata de pe serenawilliams.com la pretul de 120 de dolari. SURSA: AGERPRES Vezi aceasta postare pe…

- La nunta Adelinei Pestrițu, fanii au fost pe faza și au observat imediat un detaliu despre care au comentat pe rețelele de socializare. Cununia religioasa a Adelinei Pestrițu are loc la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Calea Dorobantilor. Apariția in prima rochie de mireasa a Adelinei Pestrițu…

- Justin Bieber vrea o fetița cu soția sa, Hailey Bieber, pentru ca iși dorește foarte mult sa mearga cu ea la „intalniri tata-fiica” in viitor, noteaza contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Love Yourself’ a scris astazi pe Instagram ca abia așteapta sa mearga, in viitor, cu fetița pe care o va avea, „la…