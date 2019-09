Stiri pe aceeasi tema

- LIBER… Trimis in judecata dupa ce a fost acuzat de omor, politistul Mihai Vizitiu reporteaza o noua victorie in fata judecatorilor si scapa de controlul judiciar. Si asta dupa ce, anul trecut, Tribunalul Bucuresti a emis mandat de arestare pe numele sau. Intre timp, dosarul politistului de la Rutiera…

- Un echipaj de poliție din Statele Unite a fost nevoit sa abandoneze urmarirea unui suspect cautat intr-un caz de crima, dupa ce mașina de patrula Tesla in care se aflau a ramas fara baterie, informeaza digi24.ro.

- Unul dintre absolvenții de la Școala de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj Napoca dezvaluie faptul ca elevii sunt obligați sa se inscrie in Corpul Național al Polițiștilor (CNP), organizație care funcționeaza in cadrul Ministerului Administrației și Internelor și care ar trebui sa reprezinte interesele…

- FOTO – Arhiva In perioada 14 – 15 septembrie, politistii Compartimentului Rutier Gherla au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere si impunerea unui climat de disciplina rutiera in randul participantilor la traficul rutier. A fost pus un accent mai deosebit pe impunerea respectarii regimului…

- Acțiune de amploare organizata de Poliția Municipiului Focșani In perioada 23 – 25 august a.c., polițiști din cadrul structurilor de ordine publica și poliție rutiera, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, au desfașurat…

- Omul de afaceri Remus Radoi, zis Codița, s-a prezentat astazi in fața procurorilor, dar audierea lui a fost amanata deocamdata. Radoi e cel la care polițiștii au apelat in momentul dispariției Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani rapita și ucisa de Gheorghe Dinca.

- Focuri de arma, in noaptea de duminica spre luni, intre Timișoara și Giroc. Polițiștii de la Rutiera au urmarit doi tineri care se deplasau cu un ATV și nu au oprit la semnalele oamenilor legii. Cel care conducea nu avea permis.

- Comerțul stradal neautorizat in zona drumurilor publice este interzis, potrivit legii. Cu toate acestea, an de an, in sezonul cald, dar și toamna, atat pe marginea DN2E85, cat și pe a celorlalte drumuri naționale de pe raza județului, apar tot felul de improvizații cu diferite produse expuse la vanzare,…