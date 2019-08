Haideți să colorați curtea unei școli din Timiș! Look Inside are nevoie de voluntari Cei de la Asociația Look Inside din Timișoara vor sa coloreze Școala Primara din satul Macedonia, județul Timiș. Vor repara unele lucruri stricate, vor construi altele noi, cum ar fi jocuri destinate copiilor, vor vopsi diferite lucruri din curte și de pe terenul de sport. Au nevoie de voluntari! Veniți? Sambata, 31 august, incepand cu ... The post Haideți sa colorați curtea unei școli din Timiș! Look Inside are nevoie de voluntari appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

