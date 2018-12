Stiri pe aceeasi tema

- DATINI…Peste 1.000 de vasluieni s-au adunat ieri, in Centrul Civic al orasului, pentru a participa la uraturile de final de an ale organizatiei judetene a PSD. Multi vasluieni au venit in centru atrasi de muzica de fanfara, de cetele de uratori, imbracati traditional, dar si de promisiunea ca vor primi…

- O serie de evenimente importante au loc pe scena muzicii electronice luna aceasta. Ansamblul de arta sincretica Thy Veils a lansat, inainte de Craciun, cea mai noua piesa, Neoradiant, in versiunea ei de studio. Aceasta face parte din albumul cu același nume care este inca in lucru și care devine public,…

- Mai sunt putin peste doua saptamani pana la Revelion, iar majoritatea oamenilor si-au facut deja planuri: unii merg la schi, altii la o pensiune ceva mai retrasa, cei mai norocosi intr-un city-break, iar multi petrec Anul Nou acasa, alaturi de familie si prieteni. Daca si tu ramai in oras in noaptea…

- Reprezentantul Guvernului, Matei Lupu, a venit cu o contra-solutie la afirmatia primarului ca n-are ce face cu zapada care zace de atata timp, mai ales in Centrul Civic, unde avem targ de Craciun. „Chiar nu avem cinci bascule cu care sa ducem zapada la marginea orasului? Atat ne trebuie,…

- Pentru prima oara in ultimii ani, ploieștenii nu vor mai asista la concerte in centrul orașului in noaptea dintre ani. Conducerea Primariei Ploiești a renunțat, din cauza lipsei banilor, la spectacolul de Revelion, insa a anunțat ca va fi un foc de artificii, scrie Mediafax.Primarul Ploieștiului,…

- Incidentul a avut luni, in orasul Gela din sudul Italiei, in timpul unui spectacol de Craciun de la școala ”Albani Roccella”. Totul a pornit dupa ce doua femei au inceput sa se bruscheze in incercarea de a ocupa cel mai bun loc pentru a filma spectacolul cu telefonul mobil, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Noaptea dintre ani le va prinde pe multe dintre vedetele noastre despartite de parteneri! Asta pentru ca au ales sa munceasca! Haideti sa vedem ce cupluri intra in noul an separat, dar si cati bani primesc pentru asta!

- Festivalul Umorului ”Constantin Tanase” a debutat, ieri, in Centrul Civic din Vaslui, cu un spectacol in mișcare al Teatrului ”Masca” din București. La deschiderea celei de-a 25-a editii a manifestarii, a fost prezent si Ministrul Culturii din Republica Moldova, Monica Babuc: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/01-oct-rdj-12-Monica-Babuc.mp3…